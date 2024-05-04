https://ria.ru/20240504/udary-1943842026.html

ВС России за неделю нанесли 25 групповых ударов по Украине

ВС России за неделю нанесли 25 групповых ударов по Украине - РИА Новости, 04.05.2024

ВС России за неделю нанесли 25 групповых ударов по Украине

Вооруженные силы РФ за неделю в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России нанесли 25 ударов по объектам... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T14:20

2024-05-04T14:20

2024-05-04T15:45

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за неделю в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России нанесли 25 ударов по объектам Украины, в том числе, по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ, сообщили в субботу в Минобороны РФ."С 28 апреля по 4 мая в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, предприятия военно-промышленного комплекса, места хранения ракет и боеприпасов, а также цеха производства безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что также поражались пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники ВСУ.

https://ria.ru/20240504/territorii-1943836522.html

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Высокоточные удары по объектам Украины Минобороны РФ показало кадры высокоточных ударов по объектам Украины 2024-05-04T14:20 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, безопасность