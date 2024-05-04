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ВС России за неделю нанесли 25 групповых ударов по Украине - РИА Новости, 04.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:20 04.05.2024 (обновлено: 15:45 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/udary-1943842026.html
ВС России за неделю нанесли 25 групповых ударов по Украине
ВС России за неделю нанесли 25 групповых ударов по Украине - РИА Новости, 04.05.2024
ВС России за неделю нанесли 25 групповых ударов по Украине
Вооруженные силы РФ за неделю в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России нанесли 25 ударов по объектам... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T14:20
2024-05-04T15:45
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за неделю в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России нанесли 25 ударов по объектам Украины, в том числе, по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ, сообщили в субботу в Минобороны РФ."С 28 апреля по 4 мая в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, предприятия военно-промышленного комплекса, места хранения ракет и боеприпасов, а также цеха производства безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что также поражались пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники ВСУ.
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Высокоточные удары по объектам Украины
Минобороны РФ показало кадры высокоточных ударов по объектам Украины
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россия, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность
ВС России за неделю нанесли 25 групповых ударов по Украине

Минобороны: Российские военные за неделю нанесли 25 групповых ударов по Украине

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за неделю в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России нанесли 25 ударов по объектам Украины, в том числе, по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"С 28 апреля по 4 мая в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, предприятия военно-промышленного комплекса, места хранения ракет и боеприпасов, а также цеха производства безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что также поражались пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники ВСУ.
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