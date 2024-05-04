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В Севастополе и Феодосии проходят учения со стрельбами
В Севастополе и Феодосии проходят учения со стрельбами - РИА Новости, 04.05.2024
В Севастополе и Феодосии проходят учения со стрельбами
Учения со стрельбами проходят в Севастополе и Феодосии вечером в субботу, сообщили власти. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T20:24
2024-05-04T20:24
2024-05-04T20:24
севастополь
феодосия
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Учения со стрельбами проходят в Севастополе и Феодосии вечером в субботу, сообщили власти. "Ориентировочно до 20.00 в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия. В городе все спокойно", - написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. О проводимых учениях стрельбами сообщили также власти Феодосии. "Сегодня, 4 мая, с 19 до 21 часа в районе причала № 13 проводятся учебные стрельбы. Просим сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации", - сообщается в Telegram-канале администрации города.
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севастополь, феодосия, михаил развожаев
Севастополь, Феодосия, Михаил Развожаев
В Севастополе и Феодосии проходят учения со стрельбами
Власти: в Севастополе и Феодосии проходят учения со стрельбами