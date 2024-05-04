https://ria.ru/20240504/ucheniya-1943893803.html

В Севастополе и Феодосии проходят учения со стрельбами

В Севастополе и Феодосии проходят учения со стрельбами - РИА Новости, 04.05.2024

В Севастополе и Феодосии проходят учения со стрельбами

Учения со стрельбами проходят в Севастополе и Феодосии вечером в субботу, сообщили власти. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T20:24

2024-05-04T20:24

2024-05-04T20:24

севастополь

феодосия

михаил развожаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921904886_0:250:3198:2048_1920x0_80_0_0_17f5ab4cda3371673500ec13efa8c16e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Учения со стрельбами проходят в Севастополе и Феодосии вечером в субботу, сообщили власти. "Ориентировочно до 20.00 в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия. В городе все спокойно", - написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. О проводимых учениях стрельбами сообщили также власти Феодосии. "Сегодня, 4 мая, с 19 до 21 часа в районе причала № 13 проводятся учебные стрельбы. Просим сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации", - сообщается в Telegram-канале администрации города.

https://ria.ru/20231013/sevastopol-1902466658.html

севастополь

феодосия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, феодосия, михаил развожаев