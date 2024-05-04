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В Турции следовавший в Россию танкер отбуксировали после поломки - РИА Новости, 04.05.2024
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11:36 04.05.2024 (обновлено: 14:08 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/turtsiya-1943825453.html
В Турции следовавший в Россию танкер отбуксировали после поломки
В Турции следовавший в Россию танкер отбуксировали после поломки - РИА Новости, 04.05.2024
В Турции следовавший в Россию танкер отбуксировали после поломки
В проливе Дарданеллы отбуксировали сломавшийся танкер, сообщил РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T11:36
2024-05-04T14:08
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СТАМБУЛ, 4 мая — РИА Новости. В проливе Дарданеллы отбуксировали сломавшийся танкер, сообщил РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции. &quot;У танкера Sea Marine 1 без груза длиной в 180 метров &lt;...&gt; вышел из строя двигатель у моста через пролив Дарданеллы&quot;, — рассказал собеседник агентства.Судно шло из Греции в Россию под флагом Вьетнама.Танкер удалось безопасно отбуксировать к причалу Шевкетие. Инцидент не сказался на движении судов.
https://ria.ru/20240326/korabli-1936047628.html
https://ria.ru/20240121/tanker-1922665331.html
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дарданеллы, турция, греция, россия, в мире
Дарданеллы, Турция, Греция, Россия, В мире
В Турции следовавший в Россию танкер отбуксировали после поломки

В проливе Дарданеллы у следующего в Россию танкера сломался двигатель

© Depositphotos.com / blooduaПролив Дарданеллы, Турция
Пролив Дарданеллы, Турция - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© Depositphotos.com / bloodua
Пролив Дарданеллы, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 4 мая — РИА Новости. В проливе Дарданеллы отбуксировали сломавшийся танкер, сообщил РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.
«

"У танкера Sea Marine 1 без груза длиной в 180 метров <...> вышел из строя двигатель у моста через пролив Дарданеллы", — рассказал собеседник агентства.

Испания - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Патрульный флот Испании сопроводил российские корабли и нефтяной танкер
26 марта, 21:59
Судно шло из Греции в Россию под флагом Вьетнама.
Танкер удалось безопасно отбуксировать к причалу Шевкетие.
Инцидент не сказался на движении судов.
Танкеры - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
Танкер из России, перекрывший Босфорский пролив в Турции, отбуксировали
21 января, 22:21
 
ДарданеллыТурцияГрецияРоссияВ мире
 
 
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