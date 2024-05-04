https://ria.ru/20240504/turtsiya-1943825453.html
В Турции следовавший в Россию танкер отбуксировали после поломки
В Турции следовавший в Россию танкер отбуксировали после поломки - РИА Новости, 04.05.2024
В Турции следовавший в Россию танкер отбуксировали после поломки
В проливе Дарданеллы отбуксировали сломавшийся танкер, сообщил РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T11:36
2024-05-04T11:36
2024-05-04T14:08
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СТАМБУЛ, 4 мая — РИА Новости. В проливе Дарданеллы отбуксировали сломавшийся танкер, сообщил РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции. "У танкера Sea Marine 1 без груза длиной в 180 метров <...> вышел из строя двигатель у моста через пролив Дарданеллы", — рассказал собеседник агентства.Судно шло из Греции в Россию под флагом Вьетнама.Танкер удалось безопасно отбуксировать к причалу Шевкетие. Инцидент не сказался на движении судов.
https://ria.ru/20240326/korabli-1936047628.html
https://ria.ru/20240121/tanker-1922665331.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дарданеллы, турция, греция, россия, в мире
Дарданеллы, Турция, Греция, Россия, В мире
В Турции следовавший в Россию танкер отбуксировали после поломки
В проливе Дарданеллы у следующего в Россию танкера сломался двигатель