https://ria.ru/20240504/turtsiya-1943825453.html

В Турции следовавший в Россию танкер отбуксировали после поломки

В Турции следовавший в Россию танкер отбуксировали после поломки - РИА Новости, 04.05.2024

В Турции следовавший в Россию танкер отбуксировали после поломки

В проливе Дарданеллы отбуксировали сломавшийся танкер, сообщил РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T11:36

2024-05-04T11:36

2024-05-04T14:08

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СТАМБУЛ, 4 мая — РИА Новости. В проливе Дарданеллы отбуксировали сломавшийся танкер, сообщил РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции. "У танкера Sea Marine 1 без груза длиной в 180 метров <...> вышел из строя двигатель у моста через пролив Дарданеллы", — рассказал собеседник агентства.Судно шло из Греции в Россию под флагом Вьетнама.Танкер удалось безопасно отбуксировать к причалу Шевкетие. Инцидент не сказался на движении судов.

https://ria.ru/20240326/korabli-1936047628.html

https://ria.ru/20240121/tanker-1922665331.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дарданеллы, турция, греция, россия, в мире