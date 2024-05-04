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В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.05.2024
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15:51 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/trevoga-1943855314.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.05.2024
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T15:51
2024-05-04T15:51
в мире
киев
киевская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным онлайн-карты министерства на 15.36 мск, тревога звучит в Киеве и Киевской области, а также южных Одесской и Николаевской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240504/sbu-1943854386.html
киев
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в мире, киев, киевская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Киевская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу

© iStock.com / Hanna BohdanВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© iStock.com / Hanna Bohdan
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты министерства на 15.36 мск, тревога звучит в Киеве и Киевской области, а также южных Одесской и Николаевской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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