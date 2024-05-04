Рейтинг@Mail.ru
В Свердловской области перекрыли несколько участков трасс из-за погоды - РИА Новости, 04.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:53 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/trassa-1943806880.html
В Свердловской области перекрыли несколько участков трасс из-за погоды
В Свердловской области перекрыли несколько участков трасс из-за погоды - РИА Новости, 04.05.2024
В Свердловской области перекрыли несколько участков трасс из-за погоды
Участки трасс в Свердловской области перекрыты для грузового и пассажирского транспорта из-за снежного наката на проезжей части, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T08:53
2024-05-04T08:53
происшествия
свердловская область
екатеринбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766723772_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a5c5716f903dd06eda65374b2ab73480.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Участки трасс в Свердловской области перекрыты для грузового и пассажирского транспорта из-за снежного наката на проезжей части, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД. По данным ведомства, на некоторых участках в регионе трассы заметены снегом высотой более 10 сантиметров. В связи с понижением уличных температур до отрицательных значений на дорогах образовалась гололедица и снежный покров. Как уточняют в пресс-службе, временные ограничения введены для городского и междугороднего пассажирского транспорта в Ревдинском районе, для грузового и пассажирского транспорта – на автодороге Ревда – Дегтярск – Курганово (с первого по 31-й километр), на автодороге Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов (с 41-го по 110-й километр) и в Невьянском районе (с 244-го по 314-й километр). Ранее Госавтоинспекция также ограничила движение для грузовиков на участке федеральной трассы Пермь – Екатеринбург, с 162-го по 352-й километр. Сильный снегопад накрыл Екатеринбург в ночь на субботу, передает корреспондент РИА Новости. О мощном снегопаде в южной половине Свердловской области и Екатеринбурге ранее оповещал уральский Гидрометцентр. Из-за метели без электроэнергии остались населенные пункты в четырех округах Свердловской области и пригороде Екатеринбурга, сейчас специалисты восстанавливают энергоснабжение. По данным компании "Россети Урал", подобные последствия непогоды не наблюдались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет.
https://ria.ru/20240504/snegopad-1943803588.html
https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html
свердловская область
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766723772_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_493e42260e58b15cd293ebe117b31281.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, свердловская область, екатеринбург
Происшествия, Свердловская область, Екатеринбург
В Свердловской области перекрыли несколько участков трасс из-за погоды

В Свердловской области перекрыли несколько участков трасс из-за снежного наката

© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ДПС подает водителю сигнал об остановке
Сотрудник ДПС подает водителю сигнал об остановке - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник ДПС подает водителю сигнал об остановке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Участки трасс в Свердловской области перекрыты для грузового и пассажирского транспорта из-за снежного наката на проезжей части, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД.
По данным ведомства, на некоторых участках в регионе трассы заметены снегом высотой более 10 сантиметров. В связи с понижением уличных температур до отрицательных значений на дорогах образовалась гололедица и снежный покров.
Результат ночного снегопада в Екатеринбурге. 4 мая 2024
Екатеринбург ночью накрыл сильный снегопад
Вчера, 08:21
Как уточняют в пресс-службе, временные ограничения введены для городского и междугороднего пассажирского транспорта в Ревдинском районе, для грузового и пассажирского транспорта – на автодороге Ревда – Дегтярск – Курганово (с первого по 31-й километр), на автодороге Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов (с 41-го по 110-й километр) и в Невьянском районе (с 244-го по 314-й километр).
Ранее Госавтоинспекция также ограничила движение для грузовиков на участке федеральной трассы Пермь – Екатеринбург, с 162-го по 352-й километр.
Сильный снегопад накрыл Екатеринбург в ночь на субботу, передает корреспондент РИА Новости. О мощном снегопаде в южной половине Свердловской области и Екатеринбурге ранее оповещал уральский Гидрометцентр.
Из-за метели без электроэнергии остались населенные пункты в четырех округах Свердловской области и пригороде Екатеринбурга, сейчас специалисты восстанавливают энергоснабжение. По данным компании "Россети Урал", подобные последствия непогоды не наблюдались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет.
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Россиянам рассказали о погоде летом 2024 года
26 апреля, 16:24
 
ПроисшествияСвердловская областьЕкатеринбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала