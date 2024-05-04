https://ria.ru/20240504/trassa-1943806880.html

В Свердловской области перекрыли несколько участков трасс из-за погоды

В Свердловской области перекрыли несколько участков трасс из-за погоды - РИА Новости, 04.05.2024

В Свердловской области перекрыли несколько участков трасс из-за погоды

Участки трасс в Свердловской области перекрыты для грузового и пассажирского транспорта из-за снежного наката на проезжей части, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T08:53

2024-05-04T08:53

2024-05-04T08:53

происшествия

свердловская область

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Участки трасс в Свердловской области перекрыты для грузового и пассажирского транспорта из-за снежного наката на проезжей части, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД. По данным ведомства, на некоторых участках в регионе трассы заметены снегом высотой более 10 сантиметров. В связи с понижением уличных температур до отрицательных значений на дорогах образовалась гололедица и снежный покров. Как уточняют в пресс-службе, временные ограничения введены для городского и междугороднего пассажирского транспорта в Ревдинском районе, для грузового и пассажирского транспорта – на автодороге Ревда – Дегтярск – Курганово (с первого по 31-й километр), на автодороге Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов (с 41-го по 110-й километр) и в Невьянском районе (с 244-го по 314-й километр). Ранее Госавтоинспекция также ограничила движение для грузовиков на участке федеральной трассы Пермь – Екатеринбург, с 162-го по 352-й километр. Сильный снегопад накрыл Екатеринбург в ночь на субботу, передает корреспондент РИА Новости. О мощном снегопаде в южной половине Свердловской области и Екатеринбурге ранее оповещал уральский Гидрометцентр. Из-за метели без электроэнергии остались населенные пункты в четырех округах Свердловской области и пригороде Екатеринбурга, сейчас специалисты восстанавливают энергоснабжение. По данным компании "Россети Урал", подобные последствия непогоды не наблюдались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет.

https://ria.ru/20240504/snegopad-1943803588.html

https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html

свердловская область

екатеринбург

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, свердловская область, екатеринбург