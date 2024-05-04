https://ria.ru/20240504/tokmak-1943827391.html
Число пострадавших при обстреле ВСУ в Токмаке достигло пяти
Число пострадавших при обстреле ВСУ в Токмаке достигло пяти - РИА Новости, 04.05.2024
Число пострадавших при обстреле ВСУ в Токмаке достигло пяти
Число пострадавших от обстрела ВСУ многоквартирного дома в Токмаке Запорожской области возросло до пяти, двое госпитализированы, сообщает министерство... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T11:55
2024-05-04T11:55
2024-05-04T12:10
токмак
запорожская область
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Число пострадавших от обстрела ВСУ многоквартирного дома в Токмаке Запорожской области возросло до пяти, двое госпитализированы, сообщает министерство здравоохранения региона.В пятницу губернатор области Евгений Балицкий сообщил, что многоквартирный дом в Токмаке получил повреждения в результате украинского обстрела. Удар по городу нанесен управляемым снарядом M982 Excalibur производства США. Пострадали четыре человека."В Токмаке в результате вчерашнего обстрела ВСУ пострадало 5 местных жителей", - говорится в сообщении.По данным ведомства, двое раненых госпитализированы в больницы региона. Всем оказывается медицинская помощь.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240503/obstrel-1943749911.html
https://ria.ru/20240504/voyska-1943808099.html
токмак
запорожская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
токмак, запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия
Токмак, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число пострадавших при обстреле ВСУ в Токмаке достигло пяти
Число пострадавших при обстреле ВСУ пятиэтажки в Токмаке достигло пяти