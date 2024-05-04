https://ria.ru/20240504/tokmak-1943827391.html

Число пострадавших при обстреле ВСУ в Токмаке достигло пяти

Число пострадавших при обстреле ВСУ в Токмаке достигло пяти - РИА Новости, 04.05.2024

Число пострадавших при обстреле ВСУ в Токмаке достигло пяти

Число пострадавших от обстрела ВСУ многоквартирного дома в Токмаке Запорожской области возросло до пяти, двое госпитализированы, сообщает министерство... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T11:55

2024-05-04T11:55

2024-05-04T12:10

токмак

запорожская область

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Число пострадавших от обстрела ВСУ многоквартирного дома в Токмаке Запорожской области возросло до пяти, двое госпитализированы, сообщает министерство здравоохранения региона.В пятницу губернатор области Евгений Балицкий сообщил, что многоквартирный дом в Токмаке получил повреждения в результате украинского обстрела. Удар по городу нанесен управляемым снарядом M982 Excalibur производства США. Пострадали четыре человека."В Токмаке в результате вчерашнего обстрела ВСУ пострадало 5 местных жителей", - говорится в сообщении.По данным ведомства, двое раненых госпитализированы в больницы региона. Всем оказывается медицинская помощь.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240503/obstrel-1943749911.html

https://ria.ru/20240504/voyska-1943808099.html

токмак

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

токмак, запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия