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Число пострадавших при обстреле ВСУ в Токмаке достигло пяти - РИА Новости, 04.05.2024
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11:55 04.05.2024 (обновлено: 12:10 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/tokmak-1943827391.html
Число пострадавших при обстреле ВСУ в Токмаке достигло пяти
Число пострадавших при обстреле ВСУ в Токмаке достигло пяти - РИА Новости, 04.05.2024
Число пострадавших при обстреле ВСУ в Токмаке достигло пяти
Число пострадавших от обстрела ВСУ многоквартирного дома в Токмаке Запорожской области возросло до пяти, двое госпитализированы, сообщает министерство... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T11:55
2024-05-04T12:10
токмак
запорожская область
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Число пострадавших от обстрела ВСУ многоквартирного дома в Токмаке Запорожской области возросло до пяти, двое госпитализированы, сообщает министерство здравоохранения региона.В пятницу губернатор области Евгений Балицкий сообщил, что многоквартирный дом в Токмаке получил повреждения в результате украинского обстрела. Удар по городу нанесен управляемым снарядом M982 Excalibur производства США. Пострадали четыре человека."В Токмаке в результате вчерашнего обстрела ВСУ пострадало 5 местных жителей", - говорится в сообщении.По данным ведомства, двое раненых госпитализированы в больницы региона. Всем оказывается медицинская помощь.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240503/obstrel-1943749911.html
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запорожская область
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токмак, запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия
Токмак, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число пострадавших при обстреле ВСУ в Токмаке достигло пяти

Число пострадавших при обстреле ВСУ пятиэтажки в Токмаке достигло пяти

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramПоследствия обстрела многоэтажного дома в Токмаке со стороны ВСУ
Последствия обстрела многоэтажного дома в Токмаке со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Последствия обстрела многоэтажного дома в Токмаке со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Число пострадавших от обстрела ВСУ многоквартирного дома в Токмаке Запорожской области возросло до пяти, двое госпитализированы, сообщает министерство здравоохранения региона.
В пятницу губернатор области Евгений Балицкий сообщил, что многоквартирный дом в Токмаке получил повреждения в результате украинского обстрела. Удар по городу нанесен управляемым снарядом M982 Excalibur производства США. Пострадали четыре человека.
Удар ВСУ по многоквартирному дому в Токмаке - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
ВСУ ударили по Токмаку американским снарядом Excalibur
3 мая, 18:25
"В Токмаке в результате вчерашнего обстрела ВСУ пострадало 5 местных жителей", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, двое раненых госпитализированы в больницы региона. Всем оказывается медицинская помощь.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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ТокмакЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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