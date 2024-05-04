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На Ставрополье ребенок погиб от удара током во время игры с воздушным змеем - РИА Новости, 04.05.2024
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20:58 04.05.2024 (обновлено: 23:50 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/tok-1943897342.html
На Ставрополье ребенок погиб от удара током во время игры с воздушным змеем
На Ставрополье ребенок погиб от удара током во время игры с воздушным змеем - РИА Новости, 04.05.2024
На Ставрополье ребенок погиб от удара током во время игры с воздушным змеем
В Ставропольском крае организована проверка по факту гибели ребенка, которого насмерть ударило током во время игры с воздушным змеем, сообщил глава... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T20:58
2024-05-04T23:50
происшествия
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 4 мая – РИА Новости. В Ставропольском крае организована проверка по факту гибели ребенка, которого насмерть ударило током во время игры с воздушным змеем, сообщил глава Георгиевского округа Андрей Зайцев. "В нашем округе от сильного удара током погиб ребенок, запускавший воздушного змея. Игра превратилась в трагедию, когда змей зацепился за провода ЛЭП. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента", – написал Зайцев в своем Telegram-канале. По предварительным данным правоохранительных органов и медиков, к фатальным последствиям привело то, что воздушный змей был прикреплен на металлический провод, обладающий высокой проводимостью электричества. На фоне трагедии глава округа призвал родителей уделить "особое внимание" вопросам безопасности своих детей. "Впереди летние каникулы, во избежание нежелательных последствий прошу вас уделить особое внимание вопросам безопасности ваших детей. Побеседовать с ними о правилах поведения на улице, рассказать об опасностях при использовании электроприборов и газового оборудования, напомнить правила дорожного движения. Безопасность наших детей – в наших руках", – добавил Зайцев.
https://ria.ru/20240329/rebenok-1936626751.html
https://ria.ru/20240117/tok-1921889223.html
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происшествия, ставропольский край
Происшествия, Ставропольский край
На Ставрополье ребенок погиб от удара током во время игры с воздушным змеем

На Ставрополье ребенка насмерть ударило током во время игры с воздушным змеем

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Машина скорой помощи . Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 4 мая – РИА Новости. В Ставропольском крае организована проверка по факту гибели ребенка, которого насмерть ударило током во время игры с воздушным змеем, сообщил глава Георгиевского округа Андрей Зайцев.
«
"В нашем округе от сильного удара током погиб ребенок, запускавший воздушного змея. Игра превратилась в трагедию, когда змей зацепился за провода ЛЭП. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента", – написал Зайцев в своем Telegram-канале.
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По предварительным данным правоохранительных органов и медиков, к фатальным последствиям привело то, что воздушный змей был прикреплен на металлический провод, обладающий высокой проводимостью электричества.
На фоне трагедии глава округа призвал родителей уделить "особое внимание" вопросам безопасности своих детей.
"Впереди летние каникулы, во избежание нежелательных последствий прошу вас уделить особое внимание вопросам безопасности ваших детей. Побеседовать с ними о правилах поведения на улице, рассказать об опасностях при использовании электроприборов и газового оборудования, напомнить правила дорожного движения. Безопасность наших детей – в наших руках", – добавил Зайцев.
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