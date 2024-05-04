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"Придется отказаться": в США сделали Украине неожиданное предложение - РИА Новости, 04.05.2024
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13:30 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/territorii-1943836522.html
"Придется отказаться": в США сделали Украине неожиданное предложение
"Придется отказаться": в США сделали Украине неожиданное предложение - РИА Новости, 04.05.2024
"Придется отказаться": в США сделали Украине неожиданное предложение
В ходе потенциальных переговоров с Россией Украина будет вынуждена отказаться от некоторых территорий, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T13:30
2024-05-04T13:30
в мире
украина
россия
сша
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В ходе потенциальных переговоров с Россией Украина будет вынуждена отказаться от некоторых территорий, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive."Им определенно придется отказаться от некоторых территорий. В обмен на это они смогут контролировать часть своей страны, им больше не придется терять территории, им не придется терять солдат &lt;…&gt; Все это возможно, если они сядут за стол переговоров", — отметил он.Дэвис подчеркнул, что условия мирного договора не будут такими, какими бы их хотел видеть Киев, однако, если не начать переговоры, Украину ждут еще более масштабные разрушения. Он также добавил, что у ВСУ нет шансов удержать линию фронта и тем более инициировать новое наступление.В Кремле не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров с киевскими властями. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может измениться только при условии учета новых реалий, все требования Москвы хорошо известны.
https://ria.ru/20240504/berbok-1943817151.html
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в мире, украина, россия, сша, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
"Придется отказаться": в США сделали Украине неожиданное предложение

Подполковник Дэвис: на переговорах с РФ Украина откажется от части территорий

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В ходе потенциальных переговоров с Россией Украина будет вынуждена отказаться от некоторых территорий, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.
"Им определенно придется отказаться от некоторых территорий. В обмен на это они смогут контролировать часть своей страны, им больше не придется терять территории, им не придется терять солдат <…> Все это возможно, если они сядут за стол переговоров", — отметил он.
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Дэвис подчеркнул, что условия мирного договора не будут такими, какими бы их хотел видеть Киев, однако, если не начать переговоры, Украину ждут еще более масштабные разрушения. Он также добавил, что у ВСУ нет шансов удержать линию фронта и тем более инициировать новое наступление.
В Кремле не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров с киевскими властями. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может измениться только при условии учета новых реалий, все требования Москвы хорошо известны.
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