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Бойцы группировки "Центр" поделились опытом с военными из Екатеринбурга - РИА Новости, 04.05.2024
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06:22 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/telemost-1943796538.html
Бойцы группировки "Центр" поделились опытом с военными из Екатеринбурга
Бойцы группировки "Центр" поделились опытом с военными из Екатеринбурга - РИА Новости, 04.05.2024
Бойцы группировки "Центр" поделились опытом с военными из Екатеринбурга
Бойцы группировки российских войск "Центр", выполняющие задачи в зоне спецоперации, в ходе телемоста поделились опытом с военнослужащими по призыву в... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T06:22
2024-05-04T06:22
россия
екатеринбург
центральный военный округ
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ЛУГАНСК, 4 мая - РИА Новости. Бойцы группировки российских войск "Центр", выполняющие задачи в зоне спецоперации, в ходе телемоста поделились опытом с военнослужащими по призыву в Екатеринбурге и пообщались с ветераном ВС РФ, сообщили в Минобороны РФ. "В зоне проведения специальной военной операции (СВО) состоялся телемост между военнослужащими Центрального военного округа (ЦВО) и военнослужащими, проходящими военную службу по призыву в городе Екатеринбурге. На мероприятие был приглашён ветеран Вооруженных сил подполковник Евстигнеев Николай Иванович", - рассказали в МО РФ. Сообщается, что бойцы пообщались с ветераном, поздравили его с наступающим Днём Победы, рассказали о своих буднях и выполнении ими боевых задач в зоне СВО. "Николай Иванович проявил интерес к мнению бойцов, с интересом выслушал их истории и, в свою очередь, пожелал военнослужащим крепости духа, вернуться живыми и здоровыми домой и обязательной победы над общим врагом", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что бойцы также пообщались с военнослужащими по призыву, которые следили за ходом онлайн-дискуссии и задавали интересующие их вопросы. "Практически с начала проведения специальной военной операции командованием Центрального военного округа регулярно организуются телемосты между военнослужащими и их близкими. Основой целью таких мероприятий является поддержание боевого духа личного состава и информирование семей военнослужащих", - рассказали в МО РФ.
https://ria.ru/20240103/armiya-1919539548.html
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россия, екатеринбург, центральный военный округ
Россия, Екатеринбург, Центральный военный округ
Бойцы группировки "Центр" поделились опытом с военными из Екатеринбурга

Бойцы группировки "Центр" поделились опытом с бойцами по призыву в Екатеринбурге

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный в зоне спецоперации
Российский военный в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военный в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 4 мая - РИА Новости. Бойцы группировки российских войск "Центр", выполняющие задачи в зоне спецоперации, в ходе телемоста поделились опытом с военнослужащими по призыву в Екатеринбурге и пообщались с ветераном ВС РФ, сообщили в Минобороны РФ.
"В зоне проведения специальной военной операции (СВО) состоялся телемост между военнослужащими Центрального военного округа (ЦВО) и военнослужащими, проходящими военную службу по призыву в городе Екатеринбурге. На мероприятие был приглашён ветеран Вооруженных сил подполковник Евстигнеев Николай Иванович", - рассказали в МО РФ.
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Сообщается, что бойцы пообщались с ветераном, поздравили его с наступающим Днём Победы, рассказали о своих буднях и выполнении ими боевых задач в зоне СВО.
"Николай Иванович проявил интерес к мнению бойцов, с интересом выслушал их истории и, в свою очередь, пожелал военнослужащим крепости духа, вернуться живыми и здоровыми домой и обязательной победы над общим врагом", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что бойцы также пообщались с военнослужащими по призыву, которые следили за ходом онлайн-дискуссии и задавали интересующие их вопросы.
"Практически с начала проведения специальной военной операции командованием Центрального военного округа регулярно организуются телемосты между военнослужащими и их близкими. Основой целью таких мероприятий является поддержание боевого духа личного состава и информирование семей военнослужащих", - рассказали в МО РФ.
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