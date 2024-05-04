https://ria.ru/20240504/telemost-1943796538.html

Бойцы группировки "Центр" поделились опытом с военными из Екатеринбурга

Бойцы группировки "Центр" поделились опытом с военными из Екатеринбурга - РИА Новости, 04.05.2024

Бойцы группировки "Центр" поделились опытом с военными из Екатеринбурга

Бойцы группировки российских войск "Центр", выполняющие задачи в зоне спецоперации, в ходе телемоста поделились опытом с военнослужащими по призыву в... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T06:22

2024-05-04T06:22

2024-05-04T06:22

россия

екатеринбург

центральный военный округ

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ЛУГАНСК, 4 мая - РИА Новости. Бойцы группировки российских войск "Центр", выполняющие задачи в зоне спецоперации, в ходе телемоста поделились опытом с военнослужащими по призыву в Екатеринбурге и пообщались с ветераном ВС РФ, сообщили в Минобороны РФ. "В зоне проведения специальной военной операции (СВО) состоялся телемост между военнослужащими Центрального военного округа (ЦВО) и военнослужащими, проходящими военную службу по призыву в городе Екатеринбурге. На мероприятие был приглашён ветеран Вооруженных сил подполковник Евстигнеев Николай Иванович", - рассказали в МО РФ. Сообщается, что бойцы пообщались с ветераном, поздравили его с наступающим Днём Победы, рассказали о своих буднях и выполнении ими боевых задач в зоне СВО. "Николай Иванович проявил интерес к мнению бойцов, с интересом выслушал их истории и, в свою очередь, пожелал военнослужащим крепости духа, вернуться живыми и здоровыми домой и обязательной победы над общим врагом", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что бойцы также пообщались с военнослужащими по призыву, которые следили за ходом онлайн-дискуссии и задавали интересующие их вопросы. "Практически с начала проведения специальной военной операции командованием Центрального военного округа регулярно организуются телемосты между военнослужащими и их близкими. Основой целью таких мероприятий является поддержание боевого духа личного состава и информирование семей военнослужащих", - рассказали в МО РФ.

https://ria.ru/20240103/armiya-1919539548.html

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россия, екатеринбург, центральный военный округ