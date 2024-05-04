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Жительницу Москвы будут судить за фиктивную регистрацию иностранцев
Жительницу Москвы будут судить за фиктивную регистрацию иностранцев - РИА Новости, 04.05.2024
Жительницу Москвы будут судить за фиктивную регистрацию иностранцев
Жительница столицы, обвиняемая в фиктивной постановке на учет иностранных граждан, предстанет перед судом, сообщает Telegram-канал столичного следственного... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T19:14
2024-05-04T19:14
2024-05-04T19:14
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Жительница столицы, обвиняемая в фиктивной постановке на учет иностранных граждан, предстанет перед судом, сообщает Telegram-канал столичного следственного комитета. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в короткие сроки передано для направления в суд", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что по данным следствия, 51-летняя женщина 14 марта 2024 года предоставила в МФЦ города Москвы документы о фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту своего проживания. Сами иностранцы фактически по месту регистрации не проживали. Было заведено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации). Женщина вину признала полностью.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Жительницу Москвы будут судить за фиктивную регистрацию иностранцев
Перед судом предстанет москвичка, обвиняемая в фиктивной регистрации иностранцев