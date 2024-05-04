https://ria.ru/20240504/sud-1943885395.html

Жительницу Москвы будут судить за фиктивную регистрацию иностранцев

Жительницу Москвы будут судить за фиктивную регистрацию иностранцев - РИА Новости, 04.05.2024

Жительницу Москвы будут судить за фиктивную регистрацию иностранцев

Жительница столицы, обвиняемая в фиктивной постановке на учет иностранных граждан, предстанет перед судом, сообщает Telegram-канал столичного следственного... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T19:14

2024-05-04T19:14

2024-05-04T19:14

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Жительница столицы, обвиняемая в фиктивной постановке на учет иностранных граждан, предстанет перед судом, сообщает Telegram-канал столичного следственного комитета. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в короткие сроки передано для направления в суд", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что по данным следствия, 51-летняя женщина 14 марта 2024 года предоставила в МФЦ города Москвы документы о фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту своего проживания. Сами иностранцы фактически по месту регистрации не проживали. Было заведено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации). Женщина вину признала полностью.

https://ria.ru/20240329/migranty-1936747421.html

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происшествия, москва, россия