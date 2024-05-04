Рейтинг@Mail.ru
Жительницу Москвы будут судить за фиктивную регистрацию иностранцев - РИА Новости, 04.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:14 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/sud-1943885395.html
Жительницу Москвы будут судить за фиктивную регистрацию иностранцев
Жительницу Москвы будут судить за фиктивную регистрацию иностранцев - РИА Новости, 04.05.2024
Жительницу Москвы будут судить за фиктивную регистрацию иностранцев
Жительница столицы, обвиняемая в фиктивной постановке на учет иностранных граждан, предстанет перед судом, сообщает Telegram-канал столичного следственного... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T19:14
2024-05-04T19:14
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Жительница столицы, обвиняемая в фиктивной постановке на учет иностранных граждан, предстанет перед судом, сообщает Telegram-канал столичного следственного комитета. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в короткие сроки передано для направления в суд", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что по данным следствия, 51-летняя женщина 14 марта 2024 года предоставила в МФЦ города Москвы документы о фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту своего проживания. Сами иностранцы фактически по месту регистрации не проживали. Было заведено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации). Женщина вину признала полностью.
https://ria.ru/20240329/migranty-1936747421.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Жительницу Москвы будут судить за фиктивную регистрацию иностранцев

Перед судом предстанет москвичка, обвиняемая в фиктивной регистрации иностранцев

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Жительница столицы, обвиняемая в фиктивной постановке на учет иностранных граждан, предстанет перед судом, сообщает Telegram-канал столичного следственного комитета.
«
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в короткие сроки передано для направления в суд", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что по данным следствия, 51-летняя женщина 14 марта 2024 года предоставила в МФЦ города Москвы документы о фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту своего проживания. Сами иностранцы фактически по месту регистрации не проживали. Было заведено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации). Женщина вину признала полностью.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
В Москве завершили расследование фиктивной постановки мигрантов на учет
29 марта, 20:44
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала