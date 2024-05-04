https://ria.ru/20240504/su-25-1943794837.html

Авиация уничтожила опорный пункт украинских войск

Авиация уничтожила опорный пункт украинских войск - РИА Новости, 04.05.2024

Авиация уничтожила опорный пункт украинских войск

Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России уничтожили опорный пункт украинских войск в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T05:13

2024-05-04T05:13

2024-05-04T05:46

специальная военная операция на украине

россия

су-25

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России уничтожили опорный пункт украинских войск в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны России. "Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар нанесён по заданным координатам. После применения средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены, подчеркнули в Минобороны. "На командном пункте получили боевую задачу на уничтожение опорного пункта противника. Выдвинулись в район выполнения боевых задач. Отработали ракетами НАР С-8. По докладу дана оценка отлично", – рассказал лётчик Су-25 Сергей. "В результате выполнения полетного задания уничтожена специальная техника и живая сила противника", - добавили в МО РФ. Российское военное ведомство также выложило видеоролик, где показана подготовка самолётов к вылету, их взлёт, полёт на минимальной высоте, нанесение удара и возвращение на аэродром.

https://ria.ru/20240502/shturmoviki-1943393074.html

https://ria.ru/20240405/spetsoperatsiya-1938066577.html

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россия, су-25