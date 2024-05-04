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Авиация уничтожила опорный пункт украинских войск - РИА Новости, 04.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:13 04.05.2024 (обновлено: 05:46 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/su-25-1943794837.html
Авиация уничтожила опорный пункт украинских войск
Авиация уничтожила опорный пункт украинских войск - РИА Новости, 04.05.2024
Авиация уничтожила опорный пункт украинских войск
Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России уничтожили опорный пункт украинских войск в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T05:13
2024-05-04T05:46
специальная военная операция на украине
россия
су-25
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России уничтожили опорный пункт украинских войск в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны России. "Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар нанесён по заданным координатам. После применения средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены, подчеркнули в Минобороны. "На командном пункте получили боевую задачу на уничтожение опорного пункта противника. Выдвинулись в район выполнения боевых задач. Отработали ракетами НАР С-8. По докладу дана оценка отлично", – рассказал лётчик Су-25 Сергей. "В результате выполнения полетного задания уничтожена специальная техника и живая сила противника", - добавили в МО РФ. Российское военное ведомство также выложило видеоролик, где показана подготовка самолётов к вылету, их взлёт, полёт на минимальной высоте, нанесение удара и возвращение на аэродром.
https://ria.ru/20240502/shturmoviki-1943393074.html
https://ria.ru/20240405/spetsoperatsiya-1938066577.html
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россия, су-25
Специальная военная операция на Украине, Россия, Су-25
Авиация уничтожила опорный пункт украинских войск

Штурмовики Су-25 уничтожили неуправляемыми ракетами опорный пункт ВСУ

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкШтурмовик Су-25
Штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Штурмовик Су-25. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России уничтожили опорный пункт украинских войск в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны России.
"Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр", - говорится в сообщении.
Штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ
2 мая, 05:02
Отмечается, что удар нанесён по заданным координатам. После применения средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены, подчеркнули в Минобороны.
"На командном пункте получили боевую задачу на уничтожение опорного пункта противника. Выдвинулись в район выполнения боевых задач. Отработали ракетами НАР С-8. По докладу дана оценка отлично", – рассказал лётчик Су-25 Сергей.
"В результате выполнения полетного задания уничтожена специальная техника и живая сила противника", - добавили в МО РФ.
Российское военное ведомство также выложило видеоролик, где показана подготовка самолётов к вылету, их взлёт, полёт на минимальной высоте, нанесение удара и возвращение на аэродром.
Обломок украинского штурмовика Су-25 - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
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