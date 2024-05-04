https://ria.ru/20240504/starovoyt-1943896761.html
В Курской области уничтожили девять украинских БПЛА
В Курской области уничтожили девять украинских БПЛА - РИА Новости, 04.05.2024
В Курской области уничтожили девять украинских БПЛА
Украинские БПЛА были уничтожены у девяти населенных пунктов в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T20:51
2024-05-04T20:51
2024-05-04T20:51
специальная военная операция на украине
суджанский район
курская область
городище
роман старовойт
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Украинские БПЛА были уничтожены у девяти населенных пунктов в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. "Недалеко от села Гордеевка Кореневского района и посёлка Коренево, Суджи, сёл Гоголевка и Горналь Суджанского района, деревни Городище Рыльского района, пункта пропуска "Тёткино", села Сергеевка Глушковского района средствами радиоэлектронной борьбы были уничтожены украинские БПЛА. Девять дронов сбиты из стрелкового оружия вблизи хутора Олешня Суджанского района. Еще несколько беспилотников здесь были подавлены средствами РЭБ", - говорится в сообщении. Отмечается, что помимо этого, девять населенных пунктов были обстреляны со стороны Украины. В Гуево один дом пострадал от осколков, в Козино после взрыва повреждения наблюдаются в двух домах и нарушено газоснабжение. Также, прилёты фиксировались недалеко от посёлка Коренево, сёл Гордеевка и Троицкое Кореневского района, никто не пострадал.
https://ria.ru/20240402/bespilotnik-1937448596.html
суджанский район
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суджанский район, курская область, городище, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Суджанский район, Курская область, Городище, Роман Старовойт
В Курской области уничтожили девять украинских БПЛА
Старовойт: средства РЭБ уничтожили девять беспилотников ВСУ в Курской области