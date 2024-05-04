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Экс-советник Пентагона назвал главные приоритеты американцев
Экс-советник Пентагона назвал главные приоритеты американцев - РИА Новости, 04.05.2024
Экс-советник Пентагона назвал главные приоритеты американцев
Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил, что внешняя политика и оборона не входят в приоритеты простых американцев. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T00:17
2024-05-04T00:17
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил, что внешняя политика и оборона не входят в приоритеты простых американцев. "Если вы спросите среднестатистического американца, что для него является главным приоритетом... внешняя и оборонная политика занимает последнее место в списке, и это всегда было так", - написал он в своём аккаунте в соцсети Х. Макгрегор отметил, что для простых американцев закрытие границы является важнейшей задачей, вторым же приоритетом он обозначил восстановление верховенство закона. Ранее Макгрегор заявлял, что США не готовы к мировой войне. Он отмечал, что Вашингтон прилагает большие усилия для создания иллюзии того, что США всё еще остаются великой державой, но внутренние проблемы США указывают на отход от основ, на которых строилось это государство, что, по мнению экс-советника Пентагона, "разрушает страну изнутри". Также он ранее заявлял, что США за последние 20 лет потратили 14 триллионов долларов на "бессмысленные" военные интервенции в другие страны, которые были обречены на провал. Он также призывал США прекратить "вторгаться в чужие страны" для расширения своего политического влияния.
https://ria.ru/20240414/news-1940013000.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), министерство обороны сша
В мире, США, Вашингтон (штат), Министерство обороны США
Экс-советник Пентагона назвал главные приоритеты американцев
Макгрегор: внешняя политика и оборона не входят в приоритеты простых американцев