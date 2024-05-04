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Спецоперация, 4 мая: над Крымом уничтожены четыре ракеты ATACMS - РИА Новости, 04.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:42 04.05.2024 (обновлено: 21:06 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/spetsoperatsiya-1943895524.html
Спецоперация, 4 мая: над Крымом уничтожены четыре ракеты ATACMS
Спецоперация, 4 мая: над Крымом уничтожены четыре ракеты ATACMS - РИА Новости, 04.05.2024
Спецоперация, 4 мая: над Крымом уничтожены четыре ракеты ATACMS
О попытках Киева атаковать российские регионы, уничтожении очередного танка Abrams и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T20:42
2024-05-04T21:06
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
сша
вооруженные силы украины
нато
сергей лебедев
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. О попытках Киева атаковать российские регионы, уничтожении очередного танка Abrams и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.ПВО сбила ракеты ATACMS над КрымомДежурные средства российской ПВО уничтожили над Крымом четыре выпущенные Киевом оперативно-тактические ракеты ATACMS, сообщили в Минобороны. &quot;В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре оперативно-тактические ракеты были уничтожены над территорией Крымского полуострова&quot;, — говорится в сообщении.Как уточнили позднее в военном ведомстве, российские авиация и ПВО за неделю сбили 15 украинских оперативно-тактических ракет АТАCМS из США и 17 управляемых авиабомб Hammer производства Франции. За неделю удалось перехватить шесть реактивных снарядов GLSDB, HIMARS и "Ураган", а также 201 беспилотный летательный аппарат.ВС России нанесли 25 ударов по объектам УкраиныВооруженные силы России за неделю нанесли 25 ударов по объектам Украины, в том числе по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ, сообщили в Минобороны. &quot;С 28 апреля по 4 мая в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, предприятия военно-промышленного комплекса, места хранения ракет и боеприпасов, а также цеха производства безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов&quot;, — подчеркнули в ведомстве.Там уточнили, что также удалось поразить пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники ВСУ. ВС России нанесли удары по складу БПЛА в ХарьковеВооруженные силы России нанесли удары по району Основа в Харькове, целями были склад БПЛА с готовой продукцией и расположение украинских военнослужащих, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.&quot;В районе часа ночи удары были возле &lt;...&gt; Основы в районе промзоны. По данным сопротивления, удар пришелся в цех готовой продукции БПЛА. Второй удар был по месту расположения ВСУ, точного адреса пока не знаем, сообщение пришло от медицинских работников, которые принимали раненых&quot;, — сказал собеседник агентства.Он добавил, что скорые в район Основы ездили в течение двух часов, в больницах срочно понадобилась кровь, "только из самого Харькова" привезли около 30 тяжело раненых украинских военнослужащих. Лебедев предоставил видео, на котором слышны звуки полета дрона-камикадзе, после чего происходит взрыв. Шойгу вручил звезды Героев России участникам СВОМинистр обороны Сергей Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции, сообщили в Минобороны. &quot;Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в соответствии с указом президента Российской Федерации вручил медали &quot;Золотая Звезда&quot; российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции. Глава российского военного ведомства поздравил военнослужащих, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе&quot;, — подчеркнули в ведомстве.Министр отметил, что страна и глава государства высоко оценили ратный труд военнослужащих, присвоив им высокие звания Героев России. &quot;Это ваша большая заслуга, личная заслуга, заслуга в воспитании и подготовке ваших подчиненных, воспитании в них боевого духа, преданности нашей Родине, нашему Отечеству и самое главное – в стремлении к Победе. Я вас поздравляю, желаю дальнейших успехов, новых наград, новых побед, и берегите себя!&quot; — сказал Шойгу.Новые попытки терактов Киева Два украинских БПЛА самолетного типа уничтожены средствами ПВО над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. &quot;Четвертого мая около 13:15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области&quot;, — сказали в ведомстве.Еще один украинский аппарат был сбит над территорией региона около 17:30 мск. "Краснополь" точно поразил американский Abrams Российские бойцы уничтожили танк США Abrams в зоне СВО при помощи управляемого артиллерийского снаряда "Краснополь", который наводится по лучу лазера, сообщили в Минобороны.&quot;Военнослужащие — операторы FPV-дронов и артиллеристы группировки войск &quot;Центр&quot; уничтожили американский танк M1 Abrams и БМП Bradley в зоне проведения СВО. Американский танк был уничтожен высокоточным артиллерийским боеприпасом &quot;Краснополь&quot; и БПЛА&quot;, — сказали в ведомстве.Ведомство опубликовало кадры поражения танка M1 Abrams и БМП Bradley производства США, поставляемых войскам Украины. На кадрах видно, как украинские военнослужащие в спешке покидают застрявший в канаве Abrams. Затем точно в корму танка попадает 152-миллиметровый управляемый снаряд "Краснополь". Этот боеприпас наводится на отраженный от цели луч лазера и управляется в полете аэродинамическими рулями. Брифинг Минобороны По данным российского военного ведомства, за неделю войска Украины потеряли на всех направлениях около 6600 военнослужащих. Российскими подразделениями уничтожены 44 единицы бронетехники и свыше 100 орудий полевой артиллерии противника.Ракетными войсками, артиллерией и БПЛА ВС России за неделю уничтожены две боевые машины РСЗО HIMARS производства США, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПТ с радиолокатором подсвета и наведения, пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, а также склад топлива для военной техники ВСУ. Кроме того, поражен воинский эшелон с техникой и вооружением западного производства, поставленной Украине странами НАТО.
https://ria.ru/20240504/territorii-1943836522.html
https://ria.ru/20240504/prevoskhodstvo-1943854975.html
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Уничтожение танка США Abrams высокоточным снарядом "Краснополь". Кадры Минобороны РФ
ВС РФ уничтожили танк США Abrams высокоточным снарядом "Краснополь", сообщило Минобороны РФ
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Высокоточные удары по объектам Украины
Минобороны РФ показало кадры высокоточных ударов по объектам Украины
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безопасность, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, нато, сергей лебедев, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины, НАТО, Сергей Лебедев, Сергей Шойгу
Спецоперация, 4 мая: над Крымом уничтожены четыре ракеты ATACMS

Минобороны: средства ПВО уничтожили четыре ракеты ATACMS над Крымом

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. О попытках Киева атаковать российские регионы, уничтожении очередного танка Abrams и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.

ПВО сбила ракеты ATACMS над Крымом

Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Крымом четыре выпущенные Киевом оперативно-тактические ракеты ATACMS, сообщили в Минобороны.
«

"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре оперативно-тактические ракеты были уничтожены над территорией Крымского полуострова", — говорится в сообщении.

Как уточнили позднее в военном ведомстве, российские авиация и ПВО за неделю сбили 15 украинских оперативно-тактических ракет АТАCМS из США и 17 управляемых авиабомб Hammer производства Франции.
За неделю удалось перехватить шесть реактивных снарядов GLSDB, HIMARS и "Ураган", а также 201 беспилотный летательный аппарат.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
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Вчера, 13:30

ВС России нанесли 25 ударов по объектам Украины

Вооруженные силы России за неделю нанесли 25 ударов по объектам Украины, в том числе по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ, сообщили в Минобороны.
«

"С 28 апреля по 4 мая в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, предприятия военно-промышленного комплекса, места хранения ракет и боеприпасов, а также цеха производства безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов", — подчеркнули в ведомстве.

Там уточнили, что также удалось поразить пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники ВСУ.
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Вчера, 15:47

ВС России нанесли удары по складу БПЛА в Харькове

Вооруженные силы России нанесли удары по району Основа в Харькове, целями были склад БПЛА с готовой продукцией и расположение украинских военнослужащих, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
«

"В районе часа ночи удары были возле <...> Основы в районе промзоны. По данным сопротивления, удар пришелся в цех готовой продукции БПЛА. Второй удар был по месту расположения ВСУ, точного адреса пока не знаем, сообщение пришло от медицинских работников, которые принимали раненых", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что скорые в район Основы ездили в течение двух часов, в больницах срочно понадобилась кровь, "только из самого Харькова" привезли около 30 тяжело раненых украинских военнослужащих.
Лебедев предоставил видео, на котором слышны звуки полета дрона-камикадзе, после чего происходит взрыв.

Шойгу вручил звезды Героев России участникам СВО

Министр обороны Сергей Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции, сообщили в Минобороны.
«

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в соответствии с указом президента Российской Федерации вручил медали "Золотая Звезда" российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции. Глава российского военного ведомства поздравил военнослужащих, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе", — подчеркнули в ведомстве.

Министр отметил, что страна и глава государства высоко оценили ратный труд военнослужащих, присвоив им высокие звания Героев России.
«

"Это ваша большая заслуга, личная заслуга, заслуга в воспитании и подготовке ваших подчиненных, воспитании в них боевого духа, преданности нашей Родине, нашему Отечеству и самое главное – в стремлении к Победе. Я вас поздравляю, желаю дальнейших успехов, новых наград, новых побед, и берегите себя!" — сказал Шойгу.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
МВД объявило в розыск Зеленского и Порошенко
Вчера, 15:16

Новые попытки терактов Киева

Два украинских БПЛА самолетного типа уничтожены средствами ПВО над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.
«

"Четвертого мая около 13:15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — сказали в ведомстве.

Еще один украинский аппарат был сбит над территорией региона около 17:30 мск.
Французские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
"Вступим в войну". Во Франции высказались об отправке войск на Украину
Вчера, 09:04

"Краснополь" точно поразил американский Abrams

Российские бойцы уничтожили танк США Abrams в зоне СВО при помощи управляемого артиллерийского снаряда "Краснополь", который наводится по лучу лазера, сообщили в Минобороны.
«

"Военнослужащие — операторы FPV-дронов и артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили американский танк M1 Abrams и БМП Bradley в зоне проведения СВО. Американский танк был уничтожен высокоточным артиллерийским боеприпасом "Краснополь" и БПЛА", — сказали в ведомстве.

Ведомство опубликовало кадры поражения танка M1 Abrams и БМП Bradley производства США, поставляемых войскам Украины.
На кадрах видно, как украинские военнослужащие в спешке покидают застрявший в канаве Abrams. Затем точно в корму танка попадает 152-миллиметровый управляемый снаряд "Краснополь". Этот боеприпас наводится на отраженный от цели луч лазера и управляется в полете аэродинамическими рулями.
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Зеленский срочно собрал всех. На Западе раскрыли, что случилось в зоне СВО
Вчера, 19:42

Брифинг Минобороны

По данным российского военного ведомства, за неделю войска Украины потеряли на всех направлениях около 6600 военнослужащих. Российскими подразделениями уничтожены 44 единицы бронетехники и свыше 100 орудий полевой артиллерии противника.
Ракетными войсками, артиллерией и БПЛА ВС России за неделю уничтожены две боевые машины РСЗО HIMARS производства США, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПТ с радиолокатором подсвета и наведения, пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, а также склад топлива для военной техники ВСУ.
Кроме того, поражен воинский эшелон с техникой и вооружением западного производства, поставленной Украине странами НАТО.
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Вчера, 12:43
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныНАТОСергей ЛебедевСергей Шойгу
 
 
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