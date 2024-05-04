https://ria.ru/20240504/spetsoperatsiya-1943895524.html

Спецоперация, 4 мая: над Крымом уничтожены четыре ракеты ATACMS

Спецоперация, 4 мая: над Крымом уничтожены четыре ракеты ATACMS - РИА Новости, 04.05.2024

Спецоперация, 4 мая: над Крымом уничтожены четыре ракеты ATACMS

О попытках Киева атаковать российские регионы, уничтожении очередного танка Abrams и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T20:42

2024-05-04T20:42

2024-05-04T21:06

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. О попытках Киева атаковать российские регионы, уничтожении очередного танка Abrams и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.ПВО сбила ракеты ATACMS над КрымомДежурные средства российской ПВО уничтожили над Крымом четыре выпущенные Киевом оперативно-тактические ракеты ATACMS, сообщили в Минобороны. "В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре оперативно-тактические ракеты были уничтожены над территорией Крымского полуострова", — говорится в сообщении.Как уточнили позднее в военном ведомстве, российские авиация и ПВО за неделю сбили 15 украинских оперативно-тактических ракет АТАCМS из США и 17 управляемых авиабомб Hammer производства Франции. За неделю удалось перехватить шесть реактивных снарядов GLSDB, HIMARS и "Ураган", а также 201 беспилотный летательный аппарат.ВС России нанесли 25 ударов по объектам УкраиныВооруженные силы России за неделю нанесли 25 ударов по объектам Украины, в том числе по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ, сообщили в Минобороны. "С 28 апреля по 4 мая в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, предприятия военно-промышленного комплекса, места хранения ракет и боеприпасов, а также цеха производства безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов", — подчеркнули в ведомстве.Там уточнили, что также удалось поразить пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники ВСУ. ВС России нанесли удары по складу БПЛА в ХарьковеВооруженные силы России нанесли удары по району Основа в Харькове, целями были склад БПЛА с готовой продукцией и расположение украинских военнослужащих, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."В районе часа ночи удары были возле <...> Основы в районе промзоны. По данным сопротивления, удар пришелся в цех готовой продукции БПЛА. Второй удар был по месту расположения ВСУ, точного адреса пока не знаем, сообщение пришло от медицинских работников, которые принимали раненых", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что скорые в район Основы ездили в течение двух часов, в больницах срочно понадобилась кровь, "только из самого Харькова" привезли около 30 тяжело раненых украинских военнослужащих. Лебедев предоставил видео, на котором слышны звуки полета дрона-камикадзе, после чего происходит взрыв. Шойгу вручил звезды Героев России участникам СВОМинистр обороны Сергей Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции, сообщили в Минобороны. "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в соответствии с указом президента Российской Федерации вручил медали "Золотая Звезда" российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции. Глава российского военного ведомства поздравил военнослужащих, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе", — подчеркнули в ведомстве.Министр отметил, что страна и глава государства высоко оценили ратный труд военнослужащих, присвоив им высокие звания Героев России. "Это ваша большая заслуга, личная заслуга, заслуга в воспитании и подготовке ваших подчиненных, воспитании в них боевого духа, преданности нашей Родине, нашему Отечеству и самое главное – в стремлении к Победе. Я вас поздравляю, желаю дальнейших успехов, новых наград, новых побед, и берегите себя!" — сказал Шойгу.Новые попытки терактов Киева Два украинских БПЛА самолетного типа уничтожены средствами ПВО над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. "Четвертого мая около 13:15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — сказали в ведомстве.Еще один украинский аппарат был сбит над территорией региона около 17:30 мск. "Краснополь" точно поразил американский Abrams Российские бойцы уничтожили танк США Abrams в зоне СВО при помощи управляемого артиллерийского снаряда "Краснополь", который наводится по лучу лазера, сообщили в Минобороны."Военнослужащие — операторы FPV-дронов и артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили американский танк M1 Abrams и БМП Bradley в зоне проведения СВО. Американский танк был уничтожен высокоточным артиллерийским боеприпасом "Краснополь" и БПЛА", — сказали в ведомстве.Ведомство опубликовало кадры поражения танка M1 Abrams и БМП Bradley производства США, поставляемых войскам Украины. На кадрах видно, как украинские военнослужащие в спешке покидают застрявший в канаве Abrams. Затем точно в корму танка попадает 152-миллиметровый управляемый снаряд "Краснополь". Этот боеприпас наводится на отраженный от цели луч лазера и управляется в полете аэродинамическими рулями. Брифинг Минобороны По данным российского военного ведомства, за неделю войска Украины потеряли на всех направлениях около 6600 военнослужащих. Российскими подразделениями уничтожены 44 единицы бронетехники и свыше 100 орудий полевой артиллерии противника.Ракетными войсками, артиллерией и БПЛА ВС России за неделю уничтожены две боевые машины РСЗО HIMARS производства США, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПТ с радиолокатором подсвета и наведения, пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, а также склад топлива для военной техники ВСУ. Кроме того, поражен воинский эшелон с техникой и вооружением западного производства, поставленной Украине странами НАТО.

https://ria.ru/20240504/territorii-1943836522.html

https://ria.ru/20240504/prevoskhodstvo-1943854975.html

https://ria.ru/20240504/rozysk-1943849959.html

https://ria.ru/20240504/voyska-1943808099.html

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Уничтожение танка США Abrams высокоточным снарядом "Краснополь". Кадры Минобороны РФ ВС РФ уничтожили танк США Abrams высокоточным снарядом "Краснополь", сообщило Минобороны РФ 2024-05-04T20:42 true PT0M24S

Высокоточные удары по объектам Украины Минобороны РФ показало кадры высокоточных ударов по объектам Украины 2024-05-04T20:42 true PT0M31S

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безопасность, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, нато, сергей лебедев, сергей шойгу