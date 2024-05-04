https://ria.ru/20240504/spetsoperatsiya-1943845289.html

Российским подразделениям за неделю сдались в плен 14 украинских военных

Российским подразделениям за неделю сдались в плен 14 украинских военных - РИА Новости, 04.05.2024

Российским подразделениям за неделю сдались в плен 14 украинских военных

Российским войскам сдались в плен 14 украинских военнослужащих за неделю, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T14:42

2024-05-04T14:42

2024-05-04T14:42

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российским войскам сдались в плен 14 украинских военнослужащих за неделю, сообщили в Минобороны РФ. "В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 14 украинских военнослужащих", - говорится в сводке министерства за неделю.

https://ria.ru/20240119/vsu-1922372260.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность