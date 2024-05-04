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Российским подразделениям за неделю сдались в плен 14 украинских военных - РИА Новости, 04.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:42 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/spetsoperatsiya-1943845289.html
Российским подразделениям за неделю сдались в плен 14 украинских военных
Российским подразделениям за неделю сдались в плен 14 украинских военных - РИА Новости, 04.05.2024
Российским подразделениям за неделю сдались в плен 14 украинских военных
Российским войскам сдались в плен 14 украинских военнослужащих за неделю, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T14:42
2024-05-04T14:42
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российским войскам сдались в плен 14 украинских военнослужащих за неделю, сообщили в Минобороны РФ. "В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 14 украинских военнослужащих", - говорится в сводке министерства за неделю.
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Российским подразделениям за неделю сдались в плен 14 украинских военных

Минобороны: российские войска за неделю взяли в плен 14 украинских военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа в зоне СВО
Боевая работа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российским войскам сдались в плен 14 украинских военнослужащих за неделю, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 14 украинских военнослужащих", - говорится в сводке министерства за неделю.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Минобороны назвало количество военных ВСУ, сдавшихся в плен за неделю
19 января, 16:04
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасность
 
 
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