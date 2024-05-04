https://ria.ru/20240504/spetsoperatsiya-1943845289.html
Российским подразделениям за неделю сдались в плен 14 украинских военных
Российским подразделениям за неделю сдались в плен 14 украинских военных - РИА Новости, 04.05.2024
Российским подразделениям за неделю сдались в плен 14 украинских военных
Российским войскам сдались в плен 14 украинских военнослужащих за неделю, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T14:42
2024-05-04T14:42
2024-05-04T14:42
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российским войскам сдались в плен 14 украинских военнослужащих за неделю, сообщили в Минобороны РФ. "В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 14 украинских военнослужащих", - говорится в сводке министерства за неделю.
https://ria.ru/20240119/vsu-1922372260.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Российским подразделениям за неделю сдались в плен 14 украинских военных
Минобороны: российские войска за неделю взяли в плен 14 украинских военных