https://ria.ru/20240504/spetsoperatsiya-1943843941.html

Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 215 украинских военных

Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 215 украинских военных - РИА Новости, 04.05.2024

Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 215 украинских военных

Группировка войск "Днепр" за неделю уничтожила до 215 украинских военнослужащих и шесть орудий полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T14:36

2024-05-04T14:36

2024-05-04T14:36

специальная военная операция на украине

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работино

запорожская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Группировка войск "Днепр" за неделю уничтожила до 215 украинских военнослужащих и шесть орудий полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" в течение недели нанесено поражение живой силе и технике четырёх бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трёх бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Работино, Новоандреевка, Щербаки Запорожской области, Михайловка, Ивановка, Тягинка и Берислав Херсонской области. Противник потерял до 215 военнослужащих, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства за неделю.

https://ria.ru/20240430/spetsoperatsiya-1943147443.html

россия

работино

запорожская область

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Дарья Буймова

россия, работино, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность