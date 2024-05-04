Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 215 украинских военных - РИА Новости, 04.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:36 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/spetsoperatsiya-1943843941.html
Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 215 украинских военных
Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 215 украинских военных - РИА Новости, 04.05.2024
Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 215 украинских военных
Группировка войск "Днепр" за неделю уничтожила до 215 украинских военнослужащих и шесть орудий полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T14:36
2024-05-04T14:36
специальная военная операция на украине
россия
работино
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936329617_0:360:2914:1999_1920x0_80_0_0_85d3b7a3332adb051fe5a67e670be0b6.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Группировка войск "Днепр" за неделю уничтожила до 215 украинских военнослужащих и шесть орудий полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" в течение недели нанесено поражение живой силе и технике четырёх бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трёх бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Работино, Новоандреевка, Щербаки Запорожской области, Михайловка, Ивановка, Тягинка и Берислав Херсонской области. Противник потерял до 215 военнослужащих, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства за неделю.
https://ria.ru/20240430/spetsoperatsiya-1943147443.html
россия
работино
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936329617_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_f840166dad672c7964fabc82aded4ba0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, работино, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Работино, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 215 украинских военных

Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 215 боевиков ВСУ и шесть орудий

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Группировка войск "Днепр" за неделю уничтожила до 215 украинских военнослужащих и шесть орудий полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" в течение недели нанесено поражение живой силе и технике четырёх бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трёх бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Работино, Новоандреевка, Щербаки Запорожской области, Михайловка, Ивановка, Тягинка и Берислав Херсонской области. Противник потерял до 215 военнослужащих, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства за неделю.
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
ВС России нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
30 апреля, 13:27
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРаботиноЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала