https://ria.ru/20240504/spetsoperatsiya-1943843941.html
Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 215 украинских военных
Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 215 украинских военных - РИА Новости, 04.05.2024
Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 215 украинских военных
Группировка войск "Днепр" за неделю уничтожила до 215 украинских военнослужащих и шесть орудий полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T14:36
2024-05-04T14:36
2024-05-04T14:36
специальная военная операция на украине
россия
работино
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936329617_0:360:2914:1999_1920x0_80_0_0_85d3b7a3332adb051fe5a67e670be0b6.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Группировка войск "Днепр" за неделю уничтожила до 215 украинских военнослужащих и шесть орудий полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" в течение недели нанесено поражение живой силе и технике четырёх бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трёх бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Работино, Новоандреевка, Щербаки Запорожской области, Михайловка, Ивановка, Тягинка и Берислав Херсонской области. Противник потерял до 215 военнослужащих, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства за неделю.
https://ria.ru/20240430/spetsoperatsiya-1943147443.html
россия
работино
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936329617_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_f840166dad672c7964fabc82aded4ba0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, работино, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Работино, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 215 украинских военных
Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 215 боевиков ВСУ и шесть орудий