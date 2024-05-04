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Минобороны рассказало о положении подразделения "Востока" и потерях ВСУ

Минобороны рассказало о положении подразделения "Востока" и потерях ВСУ - РИА Новости, 04.05.2024

Минобороны рассказало о положении подразделения "Востока" и потерях ВСУ

Подразделения российской группировки войск "Восток" в течение недели улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 745 своих военных, сообщило в субботу... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T14:31

2024-05-04T14:31

2024-05-04T14:38

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

запорожская область

угледар

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" в течение недели улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 745 своих военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток", улучшив тактическое положение, нанесли поражение, формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Червоное, Гуляй Поле Запорожской области, Угледар, Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 745 военнослужащих, 15 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и "Буковель-AD", а также полевой склад боеприпасов", - отмечает МО РФ.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область, угледар