Рейтинг@Mail.ru
Спасатели ищут потерявшихся на Эльбрусе туристов - РИА Новости, 04.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:25 04.05.2024 (обновлено: 17:26 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/spasateli-1943870958.html
Спасатели ищут потерявшихся на Эльбрусе туристов
Спасатели ищут потерявшихся на Эльбрусе туристов - РИА Новости, 04.05.2024
Спасатели ищут потерявшихся на Эльбрусе туристов
Спасатели вышли на поиски двух туристов из Москвы, которые потерялись на Эльбрусе, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T17:25
2024-05-04T17:26
происшествия
эльбрус
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937402623_0:953:2048:2104_1920x0_80_0_0_bfddfd89116ab788a493cc6714c17c09.jpg
НАЛЬЧИК, 4 мая - РИА Новости. Спасатели вышли на поиски двух туристов из Москвы, которые потерялись на Эльбрусе, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. "В 15.44 мск в субботу поступило сообщение, что на горе Эльбрус, на высоте 5000 метров потерялась незарегистрированная группа из двух человек из Москвы", - говорится в сообщении. На поисково-спасательные работы незамедлительно выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и спасатели ФГКУ "Лидер".
https://ria.ru/20240403/elbrus-1937413662.html
эльбрус
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937402623_0:569:2048:2104_1920x0_80_0_0_1fa72c1850fe8be53898f1cd88f1832c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, эльбрус, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Эльбрус, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели ищут потерявшихся на Эльбрусе туристов

Спасатели вышли на поиски двух туристов из Москвы, потерявшихся на Эльбрусе

© РИА Новости / Макс Альперт | Перейти в медиабанкВершина Эльбруса
Вершина Эльбруса - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Макс Альперт
Перейти в медиабанк
Вершина Эльбруса. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 4 мая - РИА Новости. Спасатели вышли на поиски двух туристов из Москвы, которые потерялись на Эльбрусе, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
«
"В 15.44 мск в субботу поступило сообщение, что на горе Эльбрус, на высоте 5000 метров потерялась незарегистрированная группа из двух человек из Москвы", - говорится в сообщении.
На поисково-спасательные работы незамедлительно выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и спасатели ФГКУ "Лидер".
Эльбрус - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
"Все было как с группой Дятлова". Неизвестная трагедия на Эльбрусе
3 апреля, 08:00
 
ПроисшествияЭльбрусРоссияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала