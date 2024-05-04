https://ria.ru/20240504/spasateli-1943870958.html

Спасатели ищут потерявшихся на Эльбрусе туристов

Спасатели ищут потерявшихся на Эльбрусе туристов - РИА Новости, 04.05.2024

Спасатели ищут потерявшихся на Эльбрусе туристов

Спасатели вышли на поиски двух туристов из Москвы, которые потерялись на Эльбрусе, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T17:25

2024-05-04T17:25

2024-05-04T17:26

происшествия

эльбрус

россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 4 мая - РИА Новости. Спасатели вышли на поиски двух туристов из Москвы, которые потерялись на Эльбрусе, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. "В 15.44 мск в субботу поступило сообщение, что на горе Эльбрус, на высоте 5000 метров потерялась незарегистрированная группа из двух человек из Москвы", - говорится в сообщении. На поисково-спасательные работы незамедлительно выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и спасатели ФГКУ "Лидер".

https://ria.ru/20240403/elbrus-1937413662.html

эльбрус

россия

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происшествия, эльбрус, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)