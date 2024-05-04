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Спасатели ищут потерявшихся на Эльбрусе туристов
Спасатели ищут потерявшихся на Эльбрусе туристов - РИА Новости, 04.05.2024
Спасатели ищут потерявшихся на Эльбрусе туристов
Спасатели вышли на поиски двух туристов из Москвы, которые потерялись на Эльбрусе, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T17:25
2024-05-04T17:25
2024-05-04T17:26
происшествия
эльбрус
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 4 мая - РИА Новости. Спасатели вышли на поиски двух туристов из Москвы, которые потерялись на Эльбрусе, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. "В 15.44 мск в субботу поступило сообщение, что на горе Эльбрус, на высоте 5000 метров потерялась незарегистрированная группа из двух человек из Москвы", - говорится в сообщении. На поисково-спасательные работы незамедлительно выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и спасатели ФГКУ "Лидер".
https://ria.ru/20240403/elbrus-1937413662.html
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происшествия, эльбрус, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Эльбрус, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели ищут потерявшихся на Эльбрусе туристов
Спасатели вышли на поиски двух туристов из Москвы, потерявшихся на Эльбрусе