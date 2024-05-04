https://ria.ru/20240504/sekta-1943855770.html
Суд арестовал главаря секты "Фалуньгун"*
Суд арестовал главаря секты "Фалуньгун"* - РИА Новости, 04.05.2024
Суд арестовал главаря секты "Фалуньгун"*
Главаря запрещенной в России секты "Фалуньгун", члена ассоциации "Фалунь Дафа"* Наталью Миненкову отправили под арест до 27 июня, сообщила пресс-служба судов... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T15:55
2024-05-04T15:55
2024-05-04T16:55
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россия
происшествия
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Главаря запрещенной в России секты "Фалуньгун", члена ассоциации "Фалунь Дафа"* Наталью Миненкову отправили под арест до 27 июня, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы."Постановлением Тушинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Миненковой Натальи Германовны, члена ассоциации "Центр духовного и физического совершенствования "Фалунь Дафа"*, на срок 1 месяц 25 суток, до 27.06.2024 года", — говорится в заявлении.По данным следствия, с 31 июля 2020-го по 22 октября 2023 года обвиняемая и ее сообщники незаконно организовали в Москве деятельность ассоциации "Центр духовного и физического совершенствования "Фалунь Дафа"*. Кроме того, женщина распространяла литературу нежелательных организаций, в том числе книги "Чжуань Фалунь"** автора Ли Хунчжи.В пятницу, 3 мая, Следственный комитет сообщил об обысках у адептов запрещенной китайской секты "Фалуньгун" (Минюст включил в реестр нежелательных НПО связанные с сектой "Фалуньгун" организации), доводящей людей до самоубийства. В результате силовики задержали четырех человек. Следователи возбудили уголовное дело о незаконной деятельности нежелательной организации.Секту "Фалуньгун"* создал в 1992 году в Китае учитель гимнастики цигун Ли Хунчжи. В 1996-м, увеличив своих число последователей до нескольких миллионов человек, он попытался организовать государственный переворот в Китае. Попытка была пресечена, и Ли Хунчжи скрылся в собственном замке на территории США.По данным правоохранительных органов, секта "Фалуньгун"* при прямой поддержке Госдепа США вела попытки организации цветных революций в России и Китае.Люди, вступающие в ряды адептов "Фалуньгун"*, вначале занимаются гимнастикой, позже ими начинают манипулировать: заставляют отказываться от официальной медицины и совершать ритуальные самоубийства.* Запрещенная в России организация.** Признана экстремистским материалом.
https://ria.ru/20240319/kosmetolog-1934066121.html
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москва, россия, происшествия
Москва, Россия, Происшествия
Суд арестовал главаря секты "Фалуньгун"*
Суд арестовал главаря запрещенной в России секты "Фалуньгун" Миненкову
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Главаря запрещенной в России секты "Фалуньгун", члена ассоциации "Фалунь Дафа"* Наталью Миненкову отправили под арест до 27 июня, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
«
"Постановлением Тушинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Миненковой Натальи Германовны, члена ассоциации "Центр духовного и физического совершенствования "Фалунь Дафа"*, на срок 1 месяц 25 суток, до 27.06.2024 года", — говорится в заявлении.
По данным следствия, с 31 июля 2020-го по 22 октября 2023 года обвиняемая и ее сообщники незаконно организовали в Москве деятельность ассоциации "Центр духовного и физического совершенствования "Фалунь Дафа"*. Кроме того, женщина распространяла литературу нежелательных организаций, в том числе книги "Чжуань Фалунь"** автора Ли Хунчжи.
В пятницу, 3 мая, Следственный комитет сообщил об обысках у адептов запрещенной китайской секты "Фалуньгун" (Минюст включил в реестр нежелательных НПО связанные с сектой "Фалуньгун" организации), доводящей людей до самоубийства. В результате силовики задержали четырех человек. Следователи возбудили уголовное дело о незаконной деятельности нежелательной организации.
Секту "Фалуньгун"* создал в 1992 году в Китае
учитель гимнастики цигун Ли Хунчжи. В 1996-м, увеличив своих число последователей до нескольких миллионов человек, он попытался организовать государственный переворот в Китае. Попытка была пресечена, и Ли Хунчжи скрылся в собственном замке на территории США
.
По данным правоохранительных органов, секта "Фалуньгун"* при прямой поддержке Госдепа
США вела попытки организации цветных революций в России
и Китае.
Люди, вступающие в ряды адептов "Фалуньгун"*, вначале занимаются гимнастикой, позже ими начинают манипулировать: заставляют отказываться от официальной медицины и совершать ритуальные самоубийства.
* Запрещенная в России организация.
** Признана экстремистским материалом.