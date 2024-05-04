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Сражающаяся с санкциями Россия служит примером для Китая, считает эксперт - РИА Новости, 04.05.2024
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00:06 04.05.2024 (обновлено: 00:47 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/sanktsii-1943786007.html
Сражающаяся с санкциями Россия служит примером для Китая, считает эксперт
Сражающаяся с санкциями Россия служит примером для Китая, считает эксперт - РИА Новости, 04.05.2024
Сражающаяся с санкциями Россия служит примером для Китая, считает эксперт
Россия будучи крупной державой, подвергшейся наибольшему санкционному давлению в истории, представляет пример для Китая, потому что Москва продемонстрировала... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T00:06
2024-05-04T00:47
россия
китай
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Россия будучи крупной державой, подвергшейся наибольшему санкционному давлению в истории, представляет пример для Китая, потому что Москва продемонстрировала "невероятные навыки выживания", заявил старший научный сотрудник аналитического центра Asia Society Policy Institute Филипп Иванов. "Несмотря на то, что Россия является самой подверженной санкциям и глобально изолированной крупной державой в современной истории, она продемонстрировала невероятные навыки выживания, которым Китай стремится научиться", - написал Иванов в статье для издания Nikkei Asia. Как отмечает эксперт, по мере роста двусторонней торговли и экономических связей Россия играет уникальную и жизненно важную роль в плане Китая по защите своей экономики от конкурентной стратегии США. Иванов считает, что Китай и Россия совместно работают над тем, чтобы "американская экономическая мощь выглядела взаимозаменяемой". "Они создали альтернативные глобальные экономические институты и стратегически сосредоточили свое экономическое и дипломатическое внимание на отношениях со странами Ближнего Востока, Африки, Южной Америки, Южной и Юго-Восточной Азии, предлагая альтернативу порядку, основанному на правилах Запада", - пишет эксперт.
https://ria.ru/20240502/kitay-1943425395.html
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россия, китай, москва
Россия, Китай, Москва
Сражающаяся с санкциями Россия служит примером для Китая, считает эксперт

Аналитик Иванов: подвергшаяся санкционному давлению РФ является примером для КНР

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Россия будучи крупной державой, подвергшейся наибольшему санкционному давлению в истории, представляет пример для Китая, потому что Москва продемонстрировала "невероятные навыки выживания", заявил старший научный сотрудник аналитического центра Asia Society Policy Institute Филипп Иванов.
«
"Несмотря на то, что Россия является самой подверженной санкциям и глобально изолированной крупной державой в современной истории, она продемонстрировала невероятные навыки выживания, которым Китай стремится научиться", - написал Иванов в статье для издания Nikkei Asia.
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Как отмечает эксперт, по мере роста двусторонней торговли и экономических связей Россия играет уникальную и жизненно важную роль в плане Китая по защите своей экономики от конкурентной стратегии США.
Иванов считает, что Китай и Россия совместно работают над тем, чтобы "американская экономическая мощь выглядела взаимозаменяемой".
"Они создали альтернативные глобальные экономические институты и стратегически сосредоточили свое экономическое и дипломатическое внимание на отношениях со странами Ближнего Востока, Африки, Южной Америки, Южной и Юго-Восточной Азии, предлагая альтернативу порядку, основанному на правилах Запада", - пишет эксперт.
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