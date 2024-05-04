Сражающаяся с санкциями Россия служит примером для Китая, считает эксперт
Аналитик Иванов: подвергшаяся санкционному давлению РФ является примером для КНР
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Россия будучи крупной державой, подвергшейся наибольшему санкционному давлению в истории, представляет пример для Китая, потому что Москва продемонстрировала "невероятные навыки выживания", заявил старший научный сотрудник аналитического центра Asia Society Policy Institute Филипп Иванов.
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"Несмотря на то, что Россия является самой подверженной санкциям и глобально изолированной крупной державой в современной истории, она продемонстрировала невероятные навыки выживания, которым Китай стремится научиться", - написал Иванов в статье для издания Nikkei Asia.
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Как отмечает эксперт, по мере роста двусторонней торговли и экономических связей Россия играет уникальную и жизненно важную роль в плане Китая по защите своей экономики от конкурентной стратегии США.
Иванов считает, что Китай и Россия совместно работают над тем, чтобы "американская экономическая мощь выглядела взаимозаменяемой".
"Они создали альтернативные глобальные экономические институты и стратегически сосредоточили свое экономическое и дипломатическое внимание на отношениях со странами Ближнего Востока, Африки, Южной Америки, Южной и Юго-Восточной Азии, предлагая альтернативу порядку, основанному на правилах Запада", - пишет эксперт.
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