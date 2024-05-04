https://ria.ru/20240504/rybak-1943817497.html

В Охотском море с судна эвакуировали рыбака с признаками аппендицита

В Охотском море с судна эвакуировали рыбака с признаками аппендицита - РИА Новости, 04.05.2024

В Охотском море с судна эвакуировали рыбака с признаками аппендицита

Магаданские спасатели на вертолете эвакуировали рыбака с признаками аппендицита с судна "Березина" в Охотском море, сообщило ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T10:25

2024-05-04T10:25

2024-05-04T15:55

хорошие новости

охотское море

магадан

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

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МАГАДАН, 4 мая — РИА Новости. Магаданские спасатели на вертолете эвакуировали рыбака с признаками аппендицита с судна "Березина" в Охотском море, сообщило ГУ МЧС России по региону. "Магаданские спасатели эвакуировали пострадавшего с судна "Березина". Одному из членов экипажа рыболовецкого судна, которое вело промысел в акватории Охотского моря, была необходима срочная эвакуация. У мужчины наблюдались признаки аппендицита. Для транспортировки больного вылетел вертолет Ми-8 авиации Колымы с медиками и спасателями МЧС России на борту", — уточнили в ведомстве.Траулер "Березина" находился в 158 километрах от Магадана. Вертолет завис над ним, спасателя в специальной люльке десантировали на палубу. "Там он усадил пострадавшего в корзину, предварительно пристегнув его к люльке, после чего их обоих подняли на борт вертолета. На борту воздушного судна медики оказали больному первую медицинскую помощь", — добавили в ГУ МЧС.По прибытии в аэропорт пострадавшего доставили в Магаданскую областную больницу для дальнейшего лечения.

https://ria.ru/20240503/vrachi-1943682208.html

https://ria.ru/20240430/spasenie-1943222867.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

охотское море, магадан, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш