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В Охотском море с судна эвакуировали рыбака с признаками аппендицита - РИА Новости, 04.05.2024
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Хорошие новости
 
10:25 04.05.2024 (обновлено: 15:55 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/rybak-1943817497.html
В Охотском море с судна эвакуировали рыбака с признаками аппендицита
В Охотском море с судна эвакуировали рыбака с признаками аппендицита - РИА Новости, 04.05.2024
В Охотском море с судна эвакуировали рыбака с признаками аппендицита
Магаданские спасатели на вертолете эвакуировали рыбака с признаками аппендицита с судна "Березина" в Охотском море, сообщило ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T10:25
2024-05-04T15:55
хорошие новости
охотское море
магадан
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАГАДАН, 4 мая — РИА Новости. Магаданские спасатели на вертолете эвакуировали рыбака с признаками аппендицита с судна "Березина" в Охотском море, сообщило ГУ МЧС России по региону. &quot;Магаданские спасатели эвакуировали пострадавшего с судна &quot;Березина&quot;. Одному из членов экипажа рыболовецкого судна, которое вело промысел в акватории Охотского моря, была необходима срочная эвакуация. У мужчины наблюдались признаки аппендицита. Для транспортировки больного вылетел вертолет Ми-8 авиации Колымы с медиками и спасателями МЧС России на борту&quot;, — уточнили в ведомстве.Траулер "Березина" находился в 158 километрах от Магадана. Вертолет завис над ним, спасателя в специальной люльке десантировали на палубу. "Там он усадил пострадавшего в корзину, предварительно пристегнув его к люльке, после чего их обоих подняли на борт вертолета. На борту воздушного судна медики оказали больному первую медицинскую помощь", — добавили в ГУ МЧС.По прибытии в аэропорт пострадавшего доставили в Магаданскую областную больницу для дальнейшего лечения.
https://ria.ru/20240503/vrachi-1943682208.html
https://ria.ru/20240430/spasenie-1943222867.html
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охотское море, магадан, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Хорошие новости, Охотское море, Магадан, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
В Охотском море с судна эвакуировали рыбака с признаками аппендицита

В Охотском море с судна "Березина" эвакуировали рыбака с признаками аппендицита

© МЧС РФЭвакуация пострадавшего с судна на вертолете Ми-8 авиации Колымы
Эвакуация пострадавшего с судна на вертолете Ми-8 авиации Колымы - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© МЧС РФ
Эвакуация пострадавшего с судна на вертолете Ми-8 авиации Колымы
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МАГАДАН, 4 мая — РИА Новости. Магаданские спасатели на вертолете эвакуировали рыбака с признаками аппендицита с судна "Березина" в Охотском море, сообщило ГУ МЧС России по региону.
«

"Магаданские спасатели эвакуировали пострадавшего с судна "Березина". Одному из членов экипажа рыболовецкого судна, которое вело промысел в акватории Охотского моря, была необходима срочная эвакуация. У мужчины наблюдались признаки аппендицита. Для транспортировки больного вылетел вертолет Ми-8 авиации Колымы с медиками и спасателями МЧС России на борту", — уточнили в ведомстве.

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Траулер "Березина" находился в 158 километрах от Магадана. Вертолет завис над ним, спасателя в специальной люльке десантировали на палубу.
"Там он усадил пострадавшего в корзину, предварительно пристегнув его к люльке, после чего их обоих подняли на борт вертолета. На борту воздушного судна медики оказали больному первую медицинскую помощь", — добавили в ГУ МЧС.
По прибытии в аэропорт пострадавшего доставили в Магаданскую областную больницу для дальнейшего лечения.
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Хорошие новостиОхотское мореМагаданРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
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