https://ria.ru/20240504/rybak-1943817497.html
В Охотском море с судна эвакуировали рыбака с признаками аппендицита
В Охотском море с судна эвакуировали рыбака с признаками аппендицита - РИА Новости, 04.05.2024
В Охотском море с судна эвакуировали рыбака с признаками аппендицита
Магаданские спасатели на вертолете эвакуировали рыбака с признаками аппендицита с судна "Березина" в Охотском море, сообщило ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T10:25
2024-05-04T10:25
2024-05-04T15:55
хорошие новости
охотское море
магадан
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАГАДАН, 4 мая — РИА Новости. Магаданские спасатели на вертолете эвакуировали рыбака с признаками аппендицита с судна "Березина" в Охотском море, сообщило ГУ МЧС России по региону. "Магаданские спасатели эвакуировали пострадавшего с судна "Березина". Одному из членов экипажа рыболовецкого судна, которое вело промысел в акватории Охотского моря, была необходима срочная эвакуация. У мужчины наблюдались признаки аппендицита. Для транспортировки больного вылетел вертолет Ми-8 авиации Колымы с медиками и спасателями МЧС России на борту", — уточнили в ведомстве.Траулер "Березина" находился в 158 километрах от Магадана. Вертолет завис над ним, спасателя в специальной люльке десантировали на палубу. "Там он усадил пострадавшего в корзину, предварительно пристегнув его к люльке, после чего их обоих подняли на борт вертолета. На борту воздушного судна медики оказали больному первую медицинскую помощь", — добавили в ГУ МЧС.По прибытии в аэропорт пострадавшего доставили в Магаданскую областную больницу для дальнейшего лечения.
https://ria.ru/20240503/vrachi-1943682208.html
https://ria.ru/20240430/spasenie-1943222867.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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охотское море, магадан, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
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В Охотском море с судна эвакуировали рыбака с признаками аппендицита
В Охотском море с судна "Березина" эвакуировали рыбака с признаками аппендицита