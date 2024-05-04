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СМИ: в Сербии трое россиян заблудились в Овчарско-Кабларском ущелье
СМИ: в Сербии трое россиян заблудились в Овчарско-Кабларском ущелье - РИА Новости, 04.05.2024
СМИ: в Сербии трое россиян заблудились в Овчарско-Кабларском ущелье
Трое граждан России заблудились в Овчарско-Кабларском ущелье на западе Сербии, экстренные службы ведут поиск, передает портал газеты "Вечерне новости". РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T21:40
2024-05-04T21:40
2024-05-04T21:59
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БЕЛГРАД, 4 мая – РИА Новости. Трое граждан России заблудились в Овчарско-Кабларском ущелье на западе Сербии, экстренные службы ведут поиск, передает портал газеты "Вечерне новости". Овчарско-Кабларское ущелье находится в 160 километрах на запад от Белграда и является популярным туристическим направлением. Через него протекает река Западная Морава и проходит трасса республиканского значения, там же расположен бальнеологический курорт Овчар Баня и десяток средневековых монастырей. Горы Овчар и Каблар невысокие, поросшие лесом, высшие точки 985 и 890 метров. Согласно информации газеты, во второй половине дня в субботу там потерялись трое граждан РФ. "Поиски ведутся от 18.00 (19.00 мск), они лоцированы в районе Савина испосница (келий Святого Саввы). Бригады пожарных-спасателей пытаются их найти и вывести с неприступного участка. Осложняет задачу то, что темнеет, поэтому спасатели пытаются их обнаружить как можно скорее", - передает портал издания. Отмечается, что в поисках участвуют и сотрудники дорожной полиции, и отряда быстрого реагирования.
https://ria.ru/20240504/elbrus-1943890583.html
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в мире, россия, сербия, белград (город)
В мире, Россия, Сербия, Белград (город)
СМИ: в Сербии трое россиян заблудились в Овчарско-Кабларском ущелье
"Вечерне новости": трое россиян заблудились в Овчарско-Кабларском ущелье