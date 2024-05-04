Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Сербии трое россиян заблудились в Овчарско-Кабларском ущелье - РИА Новости, 04.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:40 04.05.2024 (обновлено: 21:59 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/rossiyane-1943902611.html
СМИ: в Сербии трое россиян заблудились в Овчарско-Кабларском ущелье
СМИ: в Сербии трое россиян заблудились в Овчарско-Кабларском ущелье - РИА Новости, 04.05.2024
СМИ: в Сербии трое россиян заблудились в Овчарско-Кабларском ущелье
Трое граждан России заблудились в Овчарско-Кабларском ущелье на западе Сербии, экстренные службы ведут поиск, передает портал газеты "Вечерне новости". РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T21:40
2024-05-04T21:59
в мире
россия
сербия
белград (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780955654_0:828:2048:1980_1920x0_80_0_0_f67e117894932ce9b9c61a5850aba54a.jpg
БЕЛГРАД, 4 мая – РИА Новости. Трое граждан России заблудились в Овчарско-Кабларском ущелье на западе Сербии, экстренные службы ведут поиск, передает портал газеты "Вечерне новости". Овчарско-Кабларское ущелье находится в 160 километрах на запад от Белграда и является популярным туристическим направлением. Через него протекает река Западная Морава и проходит трасса республиканского значения, там же расположен бальнеологический курорт Овчар Баня и десяток средневековых монастырей. Горы Овчар и Каблар невысокие, поросшие лесом, высшие точки 985 и 890 метров. Согласно информации газеты, во второй половине дня в субботу там потерялись трое граждан РФ. "Поиски ведутся от 18.00 (19.00 мск), они лоцированы в районе Савина испосница (келий Святого Саввы). Бригады пожарных-спасателей пытаются их найти и вывести с неприступного участка. Осложняет задачу то, что темнеет, поэтому спасатели пытаются их обнаружить как можно скорее", - передает портал издания. Отмечается, что в поисках участвуют и сотрудники дорожной полиции, и отряда быстрого реагирования.
https://ria.ru/20240504/elbrus-1943890583.html
https://ria.ru/20240311/shveytsariya-1932252736.html
россия
сербия
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780955654_0:636:2048:2172_1920x0_80_0_0_1e333f9dc69c56c8b9d4ee3cbdb0755c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сербия, белград (город)
В мире, Россия, Сербия, Белград (город)
СМИ: в Сербии трое россиян заблудились в Овчарско-Кабларском ущелье

"Вечерне новости": трое россиян заблудились в Овчарско-Кабларском ущелье

CC BY-SA 3.0 / Vladimir Mijailović / Ovčarsko-kablarska klisura, meandri Zapadne MoraveОвчарско-Кабларское ущелье
Овчарско-Кабларское ущелье - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
CC BY-SA 3.0 / Vladimir Mijailović / Ovčarsko-kablarska klisura, meandri Zapadne Morave
Овчарско-Кабларское ущелье. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 4 мая – РИА Новости. Трое граждан России заблудились в Овчарско-Кабларском ущелье на западе Сербии, экстренные службы ведут поиск, передает портал газеты "Вечерне новости".
Овчарско-Кабларское ущелье находится в 160 километрах на запад от Белграда и является популярным туристическим направлением. Через него протекает река Западная Морава и проходит трасса республиканского значения, там же расположен бальнеологический курорт Овчар Баня и десяток средневековых монастырей. Горы Овчар и Каблар невысокие, поросшие лесом, высшие точки 985 и 890 метров.
Вид на Эльбрус с горы Малое Седло
Спасатели нашли двух пропавших на Эльбрусе туристов
Вчера, 19:51
Согласно информации газеты, во второй половине дня в субботу там потерялись трое граждан РФ.
"Поиски ведутся от 18.00 (19.00 мск), они лоцированы в районе Савина испосница (келий Святого Саввы). Бригады пожарных-спасателей пытаются их найти и вывести с неприступного участка. Осложняет задачу то, что темнеет, поэтому спасатели пытаются их обнаружить как можно скорее", - передает портал издания.
Отмечается, что в поисках участвуют и сотрудники дорожной полиции, и отряда быстрого реагирования.
Вертолет ВВС Швейцарии, летящий над перевалом Тете-Бланш между Церматтом и Ароллой - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
В Швейцарии нашли тела пятерых туристов, пропавших на лыжной трассе
11 марта, 11:12
 
В миреРоссияСербияБелград (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала