https://ria.ru/20240504/rossiyane-1943902611.html

СМИ: в Сербии трое россиян заблудились в Овчарско-Кабларском ущелье

СМИ: в Сербии трое россиян заблудились в Овчарско-Кабларском ущелье - РИА Новости, 04.05.2024

СМИ: в Сербии трое россиян заблудились в Овчарско-Кабларском ущелье

Трое граждан России заблудились в Овчарско-Кабларском ущелье на западе Сербии, экстренные службы ведут поиск, передает портал газеты "Вечерне новости". РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T21:40

2024-05-04T21:40

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БЕЛГРАД, 4 мая – РИА Новости. Трое граждан России заблудились в Овчарско-Кабларском ущелье на западе Сербии, экстренные службы ведут поиск, передает портал газеты "Вечерне новости". Овчарско-Кабларское ущелье находится в 160 километрах на запад от Белграда и является популярным туристическим направлением. Через него протекает река Западная Морава и проходит трасса республиканского значения, там же расположен бальнеологический курорт Овчар Баня и десяток средневековых монастырей. Горы Овчар и Каблар невысокие, поросшие лесом, высшие точки 985 и 890 метров. Согласно информации газеты, во второй половине дня в субботу там потерялись трое граждан РФ. "Поиски ведутся от 18.00 (19.00 мск), они лоцированы в районе Савина испосница (келий Святого Саввы). Бригады пожарных-спасателей пытаются их найти и вывести с неприступного участка. Осложняет задачу то, что темнеет, поэтому спасатели пытаются их обнаружить как можно скорее", - передает портал издания. Отмечается, что в поисках участвуют и сотрудники дорожной полиции, и отряда быстрого реагирования.

https://ria.ru/20240504/elbrus-1943890583.html

https://ria.ru/20240311/shveytsariya-1932252736.html

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