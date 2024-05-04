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На севере Приангарья река Нижняя Тунгуска затопила 25 домов - РИА Новости, 04.05.2024
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18:30 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/reka-1943879777.html
На севере Приангарья река Нижняя Тунгуска затопила 25 домов
На севере Приангарья река Нижняя Тунгуска затопила 25 домов - РИА Новости, 04.05.2024
На севере Приангарья река Нижняя Тунгуска затопила 25 домов
Река Нижняя Тунгуска затопила 25 домов в селе Преображенка на севере Приангарья, проводится эвакуация населения, сообщает губернатор Иркутской области Игорь... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T18:30
2024-05-04T18:30
происшествия
иркутская область
игорь кобзев
наводнения в россии — 2024
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ИРКУТСК, 4 мая - РИА Новости. Река Нижняя Тунгуска затопила 25 домов в селе Преображенка на севере Приангарья, проводится эвакуация населения, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. "В селе Преображенка подтоплено 25 домов и 25 приусадебных участков. Уровень воды в Нижней Тунгуске вырос до 1013 сантиметров (критическая – 890 сантиметров). В подтопленных домах проживают 42 человека, включая трех детей. В селе Токма рекой Непой подтоплено семь приусадебных участков. За сутки без изменений", - написал Кобзев в Telegram-канале. Он также отметил, что заблаговременно спасатели эвакуировали из Преображенки 34 человека, из них половина - дети. Остальные жители от эвакуации отказались. На Нижней Тунгуске проведен 31 подрыв льда для освобождения реки от заторов. Губернатор уточнил, что оба населённых пункта находятся в установленной зоне затопления. Ежегодно весной и летом они подвергаются паводкам. В прошлом году там работала специальная комиссия, жителям предлагали выехать из опасной зоны. Половина населения отказалась.
https://ria.ru/20240426/polovode-1942546046.html
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происшествия, иркутская область, игорь кобзев, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Иркутская область, Игорь Кобзев, Наводнения в России — 2024
На севере Приангарья река Нижняя Тунгуска затопила 25 домов

Река Нижняя Тунгуска затопила 25 домов в поселке на севере Приангарья

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС на месте затопления в селе Преображенка из-за паводков и разлива реки Нижняя Тунгуска в Иркутской области
Сотрудники МЧС на месте затопления в селе Преображенка из-за паводков и разлива реки Нижняя Тунгуска в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / МЧС РФ
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Сотрудники МЧС на месте затопления в селе Преображенка из-за паводков и разлива реки Нижняя Тунгуска в Иркутской области
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ИРКУТСК, 4 мая - РИА Новости. Река Нижняя Тунгуска затопила 25 домов в селе Преображенка на севере Приангарья, проводится эвакуация населения, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
«
"В селе Преображенка подтоплено 25 домов и 25 приусадебных участков. Уровень воды в Нижней Тунгуске вырос до 1013 сантиметров (критическая – 890 сантиметров). В подтопленных домах проживают 42 человека, включая трех детей. В селе Токма рекой Непой подтоплено семь приусадебных участков. За сутки без изменений", - написал Кобзев в Telegram-канале.
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Он также отметил, что заблаговременно спасатели эвакуировали из Преображенки 34 человека, из них половина - дети. Остальные жители от эвакуации отказались.
На Нижней Тунгуске проведен 31 подрыв льда для освобождения реки от заторов.
Губернатор уточнил, что оба населённых пункта находятся в установленной зоне затопления. Ежегодно весной и летом они подвергаются паводкам. В прошлом году там работала специальная комиссия, жителям предлагали выехать из опасной зоны. Половина населения отказалась.
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ПроисшествияИркутская областьИгорь КобзевНаводнения в России — 2024
 
 
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