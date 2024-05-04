https://ria.ru/20240504/reka-1943879777.html

На севере Приангарья река Нижняя Тунгуска затопила 25 домов

На севере Приангарья река Нижняя Тунгуска затопила 25 домов - РИА Новости, 04.05.2024

На севере Приангарья река Нижняя Тунгуска затопила 25 домов

Река Нижняя Тунгуска затопила 25 домов в селе Преображенка на севере Приангарья, проводится эвакуация населения, сообщает губернатор Иркутской области Игорь... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T18:30

2024-05-04T18:30

2024-05-04T18:30

происшествия

иркутская область

игорь кобзев

наводнения в россии — 2024

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ИРКУТСК, 4 мая - РИА Новости. Река Нижняя Тунгуска затопила 25 домов в селе Преображенка на севере Приангарья, проводится эвакуация населения, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. "В селе Преображенка подтоплено 25 домов и 25 приусадебных участков. Уровень воды в Нижней Тунгуске вырос до 1013 сантиметров (критическая – 890 сантиметров). В подтопленных домах проживают 42 человека, включая трех детей. В селе Токма рекой Непой подтоплено семь приусадебных участков. За сутки без изменений", - написал Кобзев в Telegram-канале. Он также отметил, что заблаговременно спасатели эвакуировали из Преображенки 34 человека, из них половина - дети. Остальные жители от эвакуации отказались. На Нижней Тунгуске проведен 31 подрыв льда для освобождения реки от заторов. Губернатор уточнил, что оба населённых пункта находятся в установленной зоне затопления. Ежегодно весной и летом они подвергаются паводкам. В прошлом году там работала специальная комиссия, жителям предлагали выехать из опасной зоны. Половина населения отказалась.

https://ria.ru/20240426/polovode-1942546046.html

https://ria.ru/20240422/mazur-1941414200.html

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происшествия, иркутская область, игорь кобзев, наводнения в россии — 2024