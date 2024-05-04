На севере Приангарья река Нижняя Тунгуска затопила 25 домов
Река Нижняя Тунгуска затопила 25 домов в поселке на севере Приангарья
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС на месте затопления в селе Преображенка из-за паводков и разлива реки Нижняя Тунгуска в Иркутской области
Сотрудники МЧС на месте затопления в селе Преображенка из-за паводков и разлива реки Нижняя Тунгуска в Иркутской области
ИРКУТСК, 4 мая - РИА Новости. Река Нижняя Тунгуска затопила 25 домов в селе Преображенка на севере Приангарья, проводится эвакуация населения, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
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"В селе Преображенка подтоплено 25 домов и 25 приусадебных участков. Уровень воды в Нижней Тунгуске вырос до 1013 сантиметров (критическая – 890 сантиметров). В подтопленных домах проживают 42 человека, включая трех детей. В селе Токма рекой Непой подтоплено семь приусадебных участков. За сутки без изменений", - написал Кобзев в Telegram-канале.
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Он также отметил, что заблаговременно спасатели эвакуировали из Преображенки 34 человека, из них половина - дети. Остальные жители от эвакуации отказались.
На Нижней Тунгуске проведен 31 подрыв льда для освобождения реки от заторов.
Губернатор уточнил, что оба населённых пункта находятся в установленной зоне затопления. Ежегодно весной и летом они подвергаются паводкам. В прошлом году там работала специальная комиссия, жителям предлагали выехать из опасной зоны. Половина населения отказалась.