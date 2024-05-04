https://ria.ru/20240504/proektirovanie-1943791979.html

МЧС предложило штрафовать за неверное проектирование АСП

МЧС предложило штрафовать за неверное проектирование АСП - РИА Новости, 04.05.2024

МЧС предложило штрафовать за неверное проектирование АСП

МЧС России предлагает ввести ответственность за неверное проектирование автоматических систем пожаротушения (АСП), провинившимся может грозить штраф от 600 до... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T03:22

2024-05-04T03:22

2024-05-04T06:06

общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. МЧС России предлагает ввести ответственность за неверное проектирование автоматических систем пожаротушения (АСП), провинившимся может грозить штраф от 600 до 800 тысяч рублей, следует из документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Предусмотреть административную ответственность ‎за нарушения требований пожарной безопасности, допущенные ‎при проектировании автоматических систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений путем дополнения статьи 20.4 КоАП РФ частью 10, предусматривающей административную ответственность лиц, ‎в установленном порядке получивших специальное разрешение (квалификационный аттестат) на право проектирования автоматических систем (элементов систем) обеспечения пожарной безопасности зданий ‎и сооружений, за нарушение требований пожарной безопасности при проектировании указанных систем (включая изыскания) в зданиях ‎и сооружениях, которые введены в эксплуатацию, установив по данному административному составу административный штраф в размере ‎от 600 до 800 тысяч рублей", — говорится в пояснительной записке к проекту.Помимо ответственности за неверное проектирование АСП, МЧС предлагает увеличить штрафы по целому ряду статей КоАП, среди которых — 8.32 (нарушение правил пожарной безопасности в лесах), 11.16 (нарушение требований пожарной безопасности на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте), 20.4 (нарушение требований пожарной безопасности), 20.6 (невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и 20.7 (невыполнение требований и мероприятий в области гражданской обороны)."С 2019 ‎по 2023 год должностными лицами органов надзорной деятельности ‎и профилактической работы МЧС России проведено 755368 надзорных мероприятий по осуществлению федерального государственного надзора ‎за выполнением установленных требований пожарной безопасности, по результатам которых выявлено 3312462 нарушения обязательных требований, назначено 261120 административных наказаний в виде административного штрафа на сумму 5144167 тысяч рублей", — привело ведомство статистику.Также проектом предлагается увеличить штрафы для владельцев опасных объектов, которые не соблюдают требования об обязательном страховании гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии (КоАП 9.19): для должностных лиц взыскание будет увеличено с 15-20 тысяч рублей до 20-40 тысяч, для юридических — с 300-500 тысяч до 500 тысяч — одного миллиона рублей. Подчеркивается, что катализатором данного предложения стал взрыв возле АЗС в Дагестане в 2023 году, унесший жизни 37 человек.

https://ria.ru/20240313/opoveschenie-1932790209.html

https://ria.ru/20240202/mchs-1924932748.html

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общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)