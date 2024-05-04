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"На молекулы": офицер ВСУ забил тревогу из-за маневра России - РИА Новости, 04.05.2024
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15:47 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/prevoskhodstvo-1943854975.html
"На молекулы": офицер ВСУ забил тревогу из-за маневра России
"На молекулы": офицер ВСУ забил тревогу из-за маневра России - РИА Новости, 04.05.2024
"На молекулы": офицер ВСУ забил тревогу из-за маневра России
Российская армия, обладая тотальным превосходством в воздухе, эффективно уничтожает позиции украинских военных авиабомбами, беспилотниками и с помощью... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T15:47
2024-05-04T15:47
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Российская армия, обладая тотальным превосходством в воздухе, эффективно уничтожает позиции украинских военных авиабомбами, беспилотниками и с помощью истребителей, заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в эфире YouTube-канала Lapin From Ukraine."У русских есть возможность с помощью полного превосходства в воздухе, а это не только FPV-дроны, это самолеты, &lt;…&gt; авиабомбы КАБ, все, что они не могут атаковать фронтально, разобрать на молекулы, уничтожить и разровнять с землей", — отметил он.Лапин подчеркнул, что тактика применения авиации и авиабомб дает колоссальное преимущество армии России. Он добавил, что подобный ход позволяет российским военным продвигаться вперед.Российская авиация применяет в зоне СВО авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.
https://ria.ru/20240504/territorii-1943836522.html
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россия, вооруженные силы украины
Россия, Вооруженные силы Украины
"На молекулы": офицер ВСУ забил тревогу из-за маневра России

Майор Лапин: ВС РФ активно уничтожают позиции ВСУ авиабомбами и дронами

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Российская армия, обладая тотальным превосходством в воздухе, эффективно уничтожает позиции украинских военных авиабомбами, беспилотниками и с помощью истребителей, заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в эфире YouTube-канала Lapin From Ukraine.
"У русских есть возможность с помощью полного превосходства в воздухе, а это не только FPV-дроны, это самолеты, <…> авиабомбы КАБ, все, что они не могут атаковать фронтально, разобрать на молекулы, уничтожить и разровнять с землей", — отметил он.
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Лапин подчеркнул, что тактика применения авиации и авиабомб дает колоссальное преимущество армии России. Он добавил, что подобный ход позволяет российским военным продвигаться вперед.
Российская авиация применяет в зоне СВО авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.
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