https://ria.ru/20240504/prevoskhodstvo-1943854975.html

"На молекулы": офицер ВСУ забил тревогу из-за маневра России

"На молекулы": офицер ВСУ забил тревогу из-за маневра России - РИА Новости, 04.05.2024

"На молекулы": офицер ВСУ забил тревогу из-за маневра России

Российская армия, обладая тотальным превосходством в воздухе, эффективно уничтожает позиции украинских военных авиабомбами, беспилотниками и с помощью... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T15:47

2024-05-04T15:47

2024-05-04T15:47

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Российская армия, обладая тотальным превосходством в воздухе, эффективно уничтожает позиции украинских военных авиабомбами, беспилотниками и с помощью истребителей, заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в эфире YouTube-канала Lapin From Ukraine."У русских есть возможность с помощью полного превосходства в воздухе, а это не только FPV-дроны, это самолеты, <…> авиабомбы КАБ, все, что они не могут атаковать фронтально, разобрать на молекулы, уничтожить и разровнять с землей", — отметил он.Лапин подчеркнул, что тактика применения авиации и авиабомб дает колоссальное преимущество армии России. Он добавил, что подобный ход позволяет российским военным продвигаться вперед.Российская авиация применяет в зоне СВО авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.

https://ria.ru/20240504/territorii-1943836522.html

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россия, вооруженные силы украины