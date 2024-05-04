https://ria.ru/20240504/preimuschestvo-1943852293.html

Преимущество на поле боя за Россией, считает эксперт

Преимущество на поле боя за Россией, считает эксперт - РИА Новости, 04.05.2024

Преимущество на поле боя за Россией, считает эксперт

Преимущество на поле боя в "руках России", для ВСУ сложилась критическая ситуация, поскольку они значительно уступают в огненных возможностях и живой силе,... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T15:36

2024-05-04T15:36

2024-05-04T15:36

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донецкая народная республика

алексей мельников

владислав селезнев

денис пушилин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Преимущество на поле боя в "руках России", для ВСУ сложилась критическая ситуация, поскольку они значительно уступают в огненных возможностях и живой силе, сообщил содиректор программ по международной безопасности украинского социологического Центра Разумкова Алексей Мельник. "На данном этапе и инициатива, и преимущество в живой силе, и преимущество в огневых возможностях – в руках России. Поэтому момент действительно критический", - приводит слова Мельника украинское издание Лига.net. По его мнению, украинские войска не располагают достаточным количеством огневых ресурсов, а нехватка личного состава является "до сих пор не решенной проблемой". При этом он отметил, что обещанных объемов поставок оружия ВСУ пока что хватит только для стабилизации линии фронта. В свою очередь, экс-спикер генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев отметил, что если возникнет критическая угроза украинскому гарнизону в Часовом Яру, то "потеря данного населенного пункта позволит россиянам создать мощный плацдарм для атаки на Славянско-Краматорскую агломерацию. Почва (для развития подобного сценария - ред.) закладывается очень опасная", - считает экс-чиновник. Ранее ее советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявлял, что Вооруженные силы России вошли в пригород Часова Яра, противник за год возвел серьезные укрепления в городе, его территория заминирована. В начале февраля главком ВСУ Александр Сырский заявлял, что украинские войска перешли от наступательных действий к оборонительным. При этом он оценил ситуацию на фронте как сложную и напряженную.

https://ria.ru/20240416/ukraina-1940384544.html

https://ria.ru/20240419/ukraina-1941130879.html

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в мире, россия, донецкая народная республика, алексей мельников, владислав селезнев, денис пушилин, вооруженные силы украины