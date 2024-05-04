https://ria.ru/20240504/pozhar-1943903977.html

В Симферополе ликвидировали пожар на складе

В Симферополе ликвидировали пожар на складе - РИА Новости, 04.05.2024

В Симферополе ликвидировали пожар на складе

Пожар площадью в одну тысячу квадратных метров в одноэтажном складе под Симферополем ликвидирован, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике Крым. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T22:10

2024-05-04T22:10

2024-05-04T22:10

происшествия

симферополь

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Пожар площадью в одну тысячу квадратных метров в одноэтажном складе под Симферополем ликвидирован, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике Крым. "В 21.22 (мск) полная ликвидация последствий пожара" , - сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС региона.Ранее сообщалось о том, что спасатели тушат крупный пожар в поселке Белоглинка под Симферополем. Пожар был локализован на площади одна тысяча квадратных метров

https://ria.ru/20240503/pozharnyy-1943647945.html

симферополь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, симферополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)