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В Симферополе ликвидировали пожар на складе
В Симферополе ликвидировали пожар на складе - РИА Новости, 04.05.2024
В Симферополе ликвидировали пожар на складе
Пожар площадью в одну тысячу квадратных метров в одноэтажном складе под Симферополем ликвидирован, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике Крым. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T22:10
2024-05-04T22:10
2024-05-04T22:10
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Пожар площадью в одну тысячу квадратных метров в одноэтажном складе под Симферополем ликвидирован, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике Крым. "В 21.22 (мск) полная ликвидация последствий пожара" , - сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС региона.Ранее сообщалось о том, что спасатели тушат крупный пожар в поселке Белоглинка под Симферополем. Пожар был локализован на площади одна тысяча квадратных метров
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происшествия, симферополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Симферополь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Симферополе ликвидировали пожар на складе
В Симферополе на складе ликвидировали пожар площадью в тысячу квадратных метров