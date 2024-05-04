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В Симферополе ликвидировали пожар на складе - РИА Новости, 04.05.2024
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22:10 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/pozhar-1943903977.html
В Симферополе ликвидировали пожар на складе
В Симферополе ликвидировали пожар на складе - РИА Новости, 04.05.2024
В Симферополе ликвидировали пожар на складе
Пожар площадью в одну тысячу квадратных метров в одноэтажном складе под Симферополем ликвидирован, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике Крым. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T22:10
2024-05-04T22:10
происшествия
симферополь
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Пожар площадью в одну тысячу квадратных метров в одноэтажном складе под Симферополем ликвидирован, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике Крым. "В 21.22 (мск) полная ликвидация последствий пожара" , - сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС региона.Ранее сообщалось о том, что спасатели тушат крупный пожар в поселке Белоглинка под Симферополем. Пожар был локализован на площади одна тысяча квадратных метров
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происшествия, симферополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Симферополь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Симферополе ликвидировали пожар на складе

В Симферополе на складе ликвидировали пожар площадью в тысячу квадратных метров

© Pixabay / ciobanucatalinaПожарные
Пожарные - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© Pixabay / ciobanucatalina
Пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Пожар площадью в одну тысячу квадратных метров в одноэтажном складе под Симферополем ликвидирован, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике Крым.
"В 21.22 (мск) полная ликвидация последствий пожара" , - сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС региона.
Ранее сообщалось о том, что спасатели тушат крупный пожар в поселке Белоглинка под Симферополем. Пожар был локализован на площади одна тысяча квадратных метров
Пожар в производственном здании на востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
В Москве госпитализировали спасателя, пострадавшего при тушении пожара
3 мая, 12:02
 
ПроисшествияСимферопольРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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