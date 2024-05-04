https://ria.ru/20240504/pozhar-1943883789.html

В Крыму локализовали пожар на складе

В Крыму локализовали пожар на складе - РИА Новости, 04.05.2024

В Крыму локализовали пожар на складе

Пожар площадью в 1 тысячу квадратных метров в одноэтажном складе в Крыму локализован, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T19:03

2024-05-04T19:03

2024-05-04T19:03

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пожар площадью в 1 тысячу квадратных метров в одноэтажном складе в Крыму локализован, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Ранее сообщалось о том, что спасатели тушат крупный пожар в Крыму, на месте месте работали 60 специалистов и 14 единиц техники. "В Крыму огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 1 000 квадратных метрах", - говорится в сообщении. По данным МЧС, на месте работают 72 специалиста и 21 единица техники.

https://ria.ru/20240317/pozhar-1933763204.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)