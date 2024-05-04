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В Крыму локализовали пожар на складе - РИА Новости, 04.05.2024
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19:03 04.05.2024
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В Крыму локализовали пожар на складе
В Крыму локализовали пожар на складе - РИА Новости, 04.05.2024
В Крыму локализовали пожар на складе
Пожар площадью в 1 тысячу квадратных метров в одноэтажном складе в Крыму локализован, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T19:03
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происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пожар площадью в 1 тысячу квадратных метров в одноэтажном складе в Крыму локализован, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Ранее сообщалось о том, что спасатели тушат крупный пожар в Крыму, на месте месте работали 60 специалистов и 14 единиц техники. "В Крыму огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 1 000 квадратных метрах", - говорится в сообщении. По данным МЧС, на месте работают 72 специалиста и 21 единица техники.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму локализовали пожар на складе

МЧС сообщило о локализации пожара на складе в Крыму

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПожарные и спасатели
Пожарные и спасатели - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пожарные и спасатели. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пожар площадью в 1 тысячу квадратных метров в одноэтажном складе в Крыму локализован, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
Ранее сообщалось о том, что спасатели тушат крупный пожар в Крыму, на месте месте работали 60 специалистов и 14 единиц техники.
"В Крыму огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 1 000 квадратных метрах", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, на месте работают 72 специалиста и 21 единица техники.
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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