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В Крыму локализовали пожар на складе
В Крыму локализовали пожар на складе - РИА Новости, 04.05.2024
В Крыму локализовали пожар на складе
Пожар площадью в 1 тысячу квадратных метров в одноэтажном складе в Крыму локализован, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T19:03
2024-05-04T19:03
2024-05-04T19:03
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пожар площадью в 1 тысячу квадратных метров в одноэтажном складе в Крыму локализован, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Ранее сообщалось о том, что спасатели тушат крупный пожар в Крыму, на месте месте работали 60 специалистов и 14 единиц техники. "В Крыму огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 1 000 квадратных метрах", - говорится в сообщении. По данным МЧС, на месте работают 72 специалиста и 21 единица техники.
https://ria.ru/20240317/pozhar-1933763204.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму локализовали пожар на складе
МЧС сообщило о локализации пожара на складе в Крыму