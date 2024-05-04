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Власти Харькова сообщили о пожаре на заводе после "прилета"
Власти Харькова сообщили о пожаре на заводе после "прилета" - РИА Новости, 04.05.2024
Власти Харькова сообщили о пожаре на заводе после "прилета"
В Харькова после "прилета" начался пожар на предприятии, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T16:52
2024-05-04T16:52
2024-05-04T17:16
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В Харькова после "прилета" начался пожар на предприятии, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале. "В результате прилета сильный пожар на производственном предприятии Индустриального района", — написал он. Перед этим СМИ сообщили о взрывах в Харькове, Днепропетровске, Одессе и Николаевской области Украины. Индустриальный район Харькова расположен на юго-востоке города, с 1936 до 2016 года он назывался Орджоникидзевский. Район возник при строительстве Харьковского тракторного завода.Как сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сегодня ночью российские военные поразили в городе склад БПЛА и расположение ВСУ.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240504/sbu-1943854386.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, харьков, россия, днепропетровск, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Харьков, Россия, Днепропетровск, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Власти Харькова сообщили о пожаре на заводе после "прилета"
В Харькове начался пожар на производственном предприятии после "прилета"