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Власти Харькова сообщили о пожаре на заводе после "прилета"

Власти Харькова сообщили о пожаре на заводе после "прилета" - РИА Новости, 04.05.2024

Власти Харькова сообщили о пожаре на заводе после "прилета"

В Харькова после "прилета" начался пожар на предприятии, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T16:52

2024-05-04T16:52

2024-05-04T17:16

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В Харькова после "прилета" начался пожар на предприятии, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале. "В результате прилета сильный пожар на производственном предприятии Индустриального района", — написал он. Перед этим СМИ сообщили о взрывах в Харькове, Днепропетровске, Одессе и Николаевской области Украины. Индустриальный район Харькова расположен на юго-востоке города, с 1936 до 2016 года он назывался Орджоникидзевский. Район возник при строительстве Харьковского тракторного завода.Как сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сегодня ночью российские военные поразили в городе склад БПЛА и расположение ВСУ.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240504/sbu-1943854386.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, харьков, россия, днепропетровск, дмитрий песков, вооруженные силы украины