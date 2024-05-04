https://ria.ru/20240504/pozhar-1943840823.html

На северо-востоке Москвы загорелась многоэтажка

На северо-востоке Москвы загорелась многоэтажка - РИА Новости, 04.05.2024

На северо-востоке Москвы загорелась многоэтажка

Пожарные ликвидировали возгорание в строящемся многоэтажном здании на северо-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T14:09

2024-05-04T14:09

2024-05-04T14:09

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в строящемся многоэтажном здании на северо-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ. "В оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Добролюбова, д. 1", - говорится в сообщении. Уточняется, что возгорание возникло в строящемся 22-этажном здании. Сейчас на месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало. Позднее ведомство сообщило, что принятыми мерами пожар полностью ликвидирован.

https://ria.ru/20231211/pozhar-1914987731.html

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москва

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)