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На северо-востоке Москвы загорелась многоэтажка - РИА Новости, 04.05.2024
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14:09 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/pozhar-1943840823.html
На северо-востоке Москвы загорелась многоэтажка
На северо-востоке Москвы загорелась многоэтажка - РИА Новости, 04.05.2024
На северо-востоке Москвы загорелась многоэтажка
Пожарные ликвидировали возгорание в строящемся многоэтажном здании на северо-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T14:09
2024-05-04T14:09
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в строящемся многоэтажном здании на северо-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ. "В оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Добролюбова, д. 1", - говорится в сообщении. Уточняется, что возгорание возникло в строящемся 22-этажном здании. Сейчас на месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало. Позднее ведомство сообщило, что принятыми мерами пожар полностью ликвидирован.
https://ria.ru/20231211/pozhar-1914987731.html
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На северо-востоке Москвы загорелась многоэтажка

На северо-востоке Москвы загорелось строящееся многоэтажное здание

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПожарные
Пожарные - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в строящемся многоэтажном здании на северо-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ.
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"В оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Добролюбова, д. 1", - говорится в сообщении.
Уточняется, что возгорание возникло в строящемся 22-этажном здании.
Сейчас на месте работают пожарно-спасательные подразделения.
Сведений о пострадавших не поступало.
Позднее ведомство сообщило, что принятыми мерами пожар полностью ликвидирован.
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