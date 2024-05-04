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На северо-востоке Москвы загорелась многоэтажка
На северо-востоке Москвы загорелась многоэтажка - РИА Новости, 04.05.2024
На северо-востоке Москвы загорелась многоэтажка
Пожарные ликвидировали возгорание в строящемся многоэтажном здании на северо-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T14:09
2024-05-04T14:09
2024-05-04T14:09
происшествия
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россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в строящемся многоэтажном здании на северо-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ. "В оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Добролюбова, д. 1", - говорится в сообщении. Уточняется, что возгорание возникло в строящемся 22-этажном здании. Сейчас на месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало. Позднее ведомство сообщило, что принятыми мерами пожар полностью ликвидирован.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На северо-востоке Москвы загорелась многоэтажка
На северо-востоке Москвы загорелось строящееся многоэтажное здание