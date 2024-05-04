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В Хабаровском крае вспыхнули пожары в двух заповедниках - РИА Новости, 04.05.2024
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10:31 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/pozhar-1943817933.html
В Хабаровском крае вспыхнули пожары в двух заповедниках
В Хабаровском крае вспыхнули пожары в двух заповедниках - РИА Новости, 04.05.2024
В Хабаровском крае вспыхнули пожары в двух заповедниках
Территории Анюйского национального парка и Болоньского заповедника горят в Хабаровском крае, сообщает объединенная дирекция государственных природных... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T10:31
2024-05-04T10:31
происшествия
хабаровский край
нанайский район
амурский район
михаил дегтярев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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ХАБАРОВСК, 4 мая - РИА Новости. Территории Анюйского национального парка и Болоньского заповедника горят в Хабаровском крае, сообщает объединенная дирекция государственных природных заповедников и национальных парков региона "Заповедное Приамурье". "В Анюйском национальном парке имени В.К. Арсеньева (Нанайский район) действует один лесной пожар. Он был обнаружен в ходе облета территории 3 апреля... На данный момент тушение пожара продолжается. Площадь, пройденная огнем на 14.00 местного времени составляет 350 гектаров, в том числе 75 гектара лесной", - говорится в сообщении дирекции. Кроме того, пожар не утихает и на территории Болоньского заповедника (Амурский район). Огонь вокруг этой особо охраняемой природной территории обнаружен еще 30 апреля вечером. Пожаром были охвачены земли госземзапаса на площади 18 353 гектаров. Уже 1 мая огонь перешел на территорию Болоньского заповедника. Площадь пожара в субботу - 10 175 гектаров, уточняет дирекция. По данным "Заповедного Приамурья", полная ликвидация пожара в Анюйском нацпарке предполагается 5 мая. Отмечается, что огонь быстро распространяется из-за сильного ветра и отсутствия дождя. Усиление ветра в субботу ожидается до 15-20 километров в час. Пожар в Болоньском заповеднике планируется локализовать уже к вечеру субботы, информирует дирекция. Накануне, в связи с действующими природными пожарами, на территории нацпарка "Анюйский" ввели режим "чрезвычайная ситуация" (ЧС) на основании постановления администрации Нанайского муниципального района. Губернатор края Михаил Дегтярев со 2 мая ввел региональный режим ЧС в лесах. Кроме того, ограничен доступ населения на территорию лесного фонда. А главами четырех районов из 17 (Амурского, Солнечного, Хабаровского, Ульчского районов) введен режим ЧС в лесах муниципального характера. Особый противопожарный режим был введен в 14 муниципалитетах края, начиная с марта. Министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона сообщает, что в Хабаровском крае огнем охвачено более 21 тысячи гектаров леса. К тушению подключены пять воздушных судов: С-182 (2), Р-44 (1) и два вертолета Ми-8. При этом всего на территории края за прошедшие сутки пожарные ликвидировали 24 пала сухой травы протяженностью более 32 километров, сообщает краевой главк МЧС. По данным краевого минлесхоза, с начала пожароопасного сезона в регионе произошло 160 пожаров на общей площади почти 97 тысяч гектаров.
https://ria.ru/20240227/pozhar-1929862040.html
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хабаровский край
нанайский район
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происшествия, хабаровский край, нанайский район, амурский район, михаил дегтярев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Хабаровский край, Нанайский район, Амурский район, Михаил Дегтярев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
В Хабаровском крае вспыхнули пожары в двух заповедниках

В Хабаровском крае вспыхнули пожары в Анюйском и Болоньском заповедниках

© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)Тушение лесного пожара
Тушение лесного пожара - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)
Тушение лесного пожара. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 4 мая - РИА Новости. Территории Анюйского национального парка и Болоньского заповедника горят в Хабаровском крае, сообщает объединенная дирекция государственных природных заповедников и национальных парков региона "Заповедное Приамурье".
"В Анюйском национальном парке имени В.К. Арсеньева (Нанайский район) действует один лесной пожар. Он был обнаружен в ходе облета территории 3 апреля... На данный момент тушение пожара продолжается. Площадь, пройденная огнем на 14.00 местного времени составляет 350 гектаров, в том числе 75 гектара лесной", - говорится в сообщении дирекции.
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Кроме того, пожар не утихает и на территории Болоньского заповедника (Амурский район). Огонь вокруг этой особо охраняемой природной территории обнаружен еще 30 апреля вечером. Пожаром были охвачены земли госземзапаса на площади 18 353 гектаров. Уже 1 мая огонь перешел на территорию Болоньского заповедника. Площадь пожара в субботу - 10 175 гектаров, уточняет дирекция.
По данным "Заповедного Приамурья", полная ликвидация пожара в Анюйском нацпарке предполагается 5 мая. Отмечается, что огонь быстро распространяется из-за сильного ветра и отсутствия дождя. Усиление ветра в субботу ожидается до 15-20 километров в час. Пожар в Болоньском заповеднике планируется локализовать уже к вечеру субботы, информирует дирекция.
Накануне, в связи с действующими природными пожарами, на территории нацпарка "Анюйский" ввели режим "чрезвычайная ситуация" (ЧС) на основании постановления администрации Нанайского муниципального района.
Губернатор края Михаил Дегтярев со 2 мая ввел региональный режим ЧС в лесах. Кроме того, ограничен доступ населения на территорию лесного фонда. А главами четырех районов из 17 (Амурского, Солнечного, Хабаровского, Ульчского районов) введен режим ЧС в лесах муниципального характера. Особый противопожарный режим был введен в 14 муниципалитетах края, начиная с марта.
Министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона сообщает, что в Хабаровском крае огнем охвачено более 21 тысячи гектаров леса. К тушению подключены пять воздушных судов: С-182 (2), Р-44 (1) и два вертолета Ми-8. При этом всего на территории края за прошедшие сутки пожарные ликвидировали 24 пала сухой травы протяженностью более 32 километров, сообщает краевой главк МЧС. По данным краевого минлесхоза, с начала пожароопасного сезона в регионе произошло 160 пожаров на общей площади почти 97 тысяч гектаров.
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ПроисшествияХабаровский крайНанайский районАмурский районМихаил ДегтяревМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
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