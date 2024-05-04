https://ria.ru/20240504/pozhar-1943817933.html

В Хабаровском крае вспыхнули пожары в двух заповедниках

В Хабаровском крае вспыхнули пожары в двух заповедниках - РИА Новости, 04.05.2024

В Хабаровском крае вспыхнули пожары в двух заповедниках

Территории Анюйского национального парка и Болоньского заповедника горят в Хабаровском крае, сообщает объединенная дирекция государственных природных... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T10:31

2024-05-04T10:31

2024-05-04T10:31

происшествия

хабаровский край

нанайский район

амурский район

михаил дегтярев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

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ХАБАРОВСК, 4 мая - РИА Новости. Территории Анюйского национального парка и Болоньского заповедника горят в Хабаровском крае, сообщает объединенная дирекция государственных природных заповедников и национальных парков региона "Заповедное Приамурье". "В Анюйском национальном парке имени В.К. Арсеньева (Нанайский район) действует один лесной пожар. Он был обнаружен в ходе облета территории 3 апреля... На данный момент тушение пожара продолжается. Площадь, пройденная огнем на 14.00 местного времени составляет 350 гектаров, в том числе 75 гектара лесной", - говорится в сообщении дирекции. Кроме того, пожар не утихает и на территории Болоньского заповедника (Амурский район). Огонь вокруг этой особо охраняемой природной территории обнаружен еще 30 апреля вечером. Пожаром были охвачены земли госземзапаса на площади 18 353 гектаров. Уже 1 мая огонь перешел на территорию Болоньского заповедника. Площадь пожара в субботу - 10 175 гектаров, уточняет дирекция. По данным "Заповедного Приамурья", полная ликвидация пожара в Анюйском нацпарке предполагается 5 мая. Отмечается, что огонь быстро распространяется из-за сильного ветра и отсутствия дождя. Усиление ветра в субботу ожидается до 15-20 километров в час. Пожар в Болоньском заповеднике планируется локализовать уже к вечеру субботы, информирует дирекция. Накануне, в связи с действующими природными пожарами, на территории нацпарка "Анюйский" ввели режим "чрезвычайная ситуация" (ЧС) на основании постановления администрации Нанайского муниципального района. Губернатор края Михаил Дегтярев со 2 мая ввел региональный режим ЧС в лесах. Кроме того, ограничен доступ населения на территорию лесного фонда. А главами четырех районов из 17 (Амурского, Солнечного, Хабаровского, Ульчского районов) введен режим ЧС в лесах муниципального характера. Особый противопожарный режим был введен в 14 муниципалитетах края, начиная с марта. Министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона сообщает, что в Хабаровском крае огнем охвачено более 21 тысячи гектаров леса. К тушению подключены пять воздушных судов: С-182 (2), Р-44 (1) и два вертолета Ми-8. При этом всего на территории края за прошедшие сутки пожарные ликвидировали 24 пала сухой травы протяженностью более 32 километров, сообщает краевой главк МЧС. По данным краевого минлесхоза, с начала пожароопасного сезона в регионе произошло 160 пожаров на общей площади почти 97 тысяч гектаров.

https://ria.ru/20240227/pozhar-1929862040.html

https://ria.ru/20240304/pozhar-1930908700.html

хабаровский край

нанайский район

амурский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, хабаровский край, нанайский район, амурский район, михаил дегтярев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш