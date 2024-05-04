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Открытое горение в хабаровском ТЦ ликвидировали

Открытое горение в хабаровском ТЦ ликвидировали - РИА Новости, 04.05.2024

Открытое горение в хабаровском ТЦ ликвидировали

Открытое горение ликвидировали в торговом центре в Хабаровске, площадь возгорания, предварительно, составила 1,1 тысячи квадратных метров, сообщается в... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T06:51

2024-05-04T06:51

2024-05-04T06:51

хабаровск

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Открытое горение ликвидировали в торговом центре в Хабаровске, площадь возгорания, предварительно, составила 1,1 тысячи квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее в МЧС сообщали о пожаре в торговом центре в Хабаровске, самостоятельно из здания эвакуировались 270 человек, на месте работали 20 спасателей и 10 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала. "Специалисты МЧС России ликвидировали открытое горение в Хабаровске. Предварительно, площадь пожара составила 1100 квадратных метров", - говорится в сообщении.

хабаровск

россия

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хабаровск, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)