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Открытое горение в хабаровском ТЦ ликвидировали
Открытое горение в хабаровском ТЦ ликвидировали - РИА Новости, 04.05.2024
Открытое горение в хабаровском ТЦ ликвидировали
Открытое горение ликвидировали в торговом центре в Хабаровске, площадь возгорания, предварительно, составила 1,1 тысячи квадратных метров, сообщается в... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T06:51
2024-05-04T06:51
2024-05-04T06:51
хабаровск
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Открытое горение ликвидировали в торговом центре в Хабаровске, площадь возгорания, предварительно, составила 1,1 тысячи квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее в МЧС сообщали о пожаре в торговом центре в Хабаровске, самостоятельно из здания эвакуировались 270 человек, на месте работали 20 спасателей и 10 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала. "Специалисты МЧС России ликвидировали открытое горение в Хабаровске. Предварительно, площадь пожара составила 1100 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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хабаровск, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хабаровск, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Открытое горение в хабаровском ТЦ ликвидировали
Открытое горение на 1,1 тысячи "квадратов" в хабаровском ТЦ ликвидировано