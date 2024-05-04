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В Хабаровске загорелся торговый центр - РИА Новости, 04.05.2024
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06:33 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/pozhar-1943797049.html
В Хабаровске загорелся торговый центр
В Хабаровске загорелся торговый центр - РИА Новости, 04.05.2024
В Хабаровске загорелся торговый центр
Спасатели тушат пожар в торговом центре в Хабаровске, площадь пожара не уточняется, информации о пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале регионального... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T06:33
2024-05-04T06:33
происшествия
хабаровск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Спасатели тушат пожар в торговом центре в Хабаровске, площадь пожара не уточняется, информации о пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС. "В 12.20 (хбр) 4 мая 2024 (5.20 мск - ред.) на центральный пункт пожарной связи пожарно-спасательного гарнизона города Хабаровск поступило сообщение о возгорании в здании по адресу: улица Краснореченская, 213, где расположен торговый центр", - говорится в сообщении. Отмечается, что спасатели выехали на место происшествия по повышенному рангу. Уточнятся, что горит кровля здания. Информации о пострадавших на данный момент нет. Позже в Telegram-канале МЧС России сообщили, что самостоятельно вышли из здания 270 человек, на месте работают 20 спасателей и 10 единиц техники.
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происшествия, хабаровск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Хабаровск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Хабаровске загорелся торговый центр

В Хабаровске спасатели тушат пожар на крыше торгового центра

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПожарные и спасатели
Пожарные и спасатели - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пожарные и спасатели. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Спасатели тушат пожар в торговом центре в Хабаровске, площадь пожара не уточняется, информации о пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС.
"В 12.20 (хбр) 4 мая 2024 (5.20 мск - ред.) на центральный пункт пожарной связи пожарно-спасательного гарнизона города Хабаровск поступило сообщение о возгорании в здании по адресу: улица Краснореченская, 213, где расположен торговый центр", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели выехали на место происшествия по повышенному рангу. Уточнятся, что горит кровля здания. Информации о пострадавших на данный момент нет.
Позже в Telegram-канале МЧС России сообщили, что самостоятельно вышли из здания 270 человек, на месте работают 20 спасателей и 10 единиц техники.
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ПроисшествияХабаровскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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