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Президент Гвинеи-Бисау примет участие в параде Победы 9 мая
Президент Гвинеи-Бисау примет участие в параде Победы 9 мая - РИА Новости, 04.05.2024
Президент Гвинеи-Бисау примет участие в параде Победы 9 мая
Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало посетит Россию и станет почетным гостем на параде Победы 9 мая, сообщили РИА Новости в посольстве страны в Москве. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T16:44
2024-05-04T16:44
2024-05-04T16:44
россия
гвинея-бисау
москва
сергей шойгу
русские витязи
день победы
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало посетит Россию и станет почетным гостем на параде Победы 9 мая, сообщили РИА Новости в посольстве страны в Москве. "Он приезжает... (Будет - ред.) участвовать в параде Победы в качестве почетного гостя", - рассказали в посольстве. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в главном военном параде на Красной площади в честь Дня Победы 9 мая примут участие более девяти тысяч человек, 70 единиц техники, пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи".
https://ria.ru/20240319/gvineya-bisau-1934346151.html
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, гвинея-бисау, москва, сергей шойгу, русские витязи, день победы
Россия, Гвинея-Бисау, Москва, Сергей Шойгу, Русские Витязи, День Победы
Президент Гвинеи-Бисау примет участие в параде Победы 9 мая
Президент Гвинеи-Бисау посетит Россию и станет почетным гостем на параде Победы