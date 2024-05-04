https://ria.ru/20240504/politika-1943865032.html

Президент Гвинеи-Бисау примет участие в параде Победы 9 мая

Президент Гвинеи-Бисау примет участие в параде Победы 9 мая - РИА Новости, 04.05.2024

Президент Гвинеи-Бисау примет участие в параде Победы 9 мая

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало посетит Россию и станет почетным гостем на параде Победы 9 мая, сообщили РИА Новости в посольстве страны в Москве. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T16:44

2024-05-04T16:44

2024-05-04T16:44

россия

гвинея-бисау

москва

сергей шойгу

русские витязи

день победы

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало посетит Россию и станет почетным гостем на параде Победы 9 мая, сообщили РИА Новости в посольстве страны в Москве. "Он приезжает... (Будет - ред.) участвовать в параде Победы в качестве почетного гостя", - рассказали в посольстве. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в главном военном параде на Красной площади в честь Дня Победы 9 мая примут участие более девяти тысяч человек, 70 единиц техники, пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи".

https://ria.ru/20240319/gvineya-bisau-1934346151.html

россия

гвинея-бисау

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, гвинея-бисау, москва, сергей шойгу, русские витязи, день победы