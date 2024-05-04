https://ria.ru/20240504/pogoda-1943862804.html

На трассе в Свердловской области открыли два пункта обогрева

На трассе в Свердловской области открыли два пункта обогрева - РИА Новости, 04.05.2024

На трассе в Свердловской области открыли два пункта обогрева

Два пункта обогрева открыли на трассе в Свердловской области, где образовалась пробка из-за снегопада, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T16:31

2024-05-04T16:31

2024-05-04T16:31

происшествия

свердловская область

екатеринбург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Два пункта обогрева открыли на трассе в Свердловской области, где образовалась пробка из-за снегопада, сообщает пресс-служба МЧС России. "Из-за снегопада на трассе Екатеринбург – Пермь образовался затор. Пункты обогрева находятся на 320 и 280 километрах автодороги. Водители и пассажиры могут отдохнуть, зарядить гаджеты и согреться чаем", – говорится в сообщении. Отмечается, что также развернут мобильный комплекс информирования и оповещения людей, спасатели с помощью беспилотников мониторят обстановку. Сильный снегопад накрыл Екатеринбург и область в ночь на субботу. Наибольшее количество снега за ночь выпало в свердловской Ревде – 30 миллиметров, по последним данным уральского Гидрометцентра, на утро снежный покров там составил 32 сантиметра. В Екатеринбурге за ночь выпало около 9 миллиметров снега, снежный покров вырос до 7 сантиметров. В воскресенье погода в регионе обещает быть благополучной, возможен небольшой снег, уверяют синоптики. Как уточняла региональная прокуратура, около 74 тысяч человек в 24 населенных пунктах Свердловской области остались без электричества из-за непогоды. Сейчас специалисты восстанавливают энергоснабжение, по данным компании "Россети Урал", подобные последствия снегопада не наблюдались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет. Из-за гололёда часть трасс в Свердловской области была перекрыта для грузовиков и автобусов. Шесть поездов дальнего следования и четыре пригородных поезда задерживались из-за обледенения проводов на перегонах в Свердловской области, при этом аэропорт "Кольцово" в Екатеринбурге работает в штатном режиме.

https://ria.ru/20240504/elektrosnabzhenie-1943801043.html

https://ria.ru/20240504/snegopad-1943803588.html

свердловская область

екатеринбург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, свердловская область, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр