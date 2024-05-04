На трассе в Свердловской области открыли два пункта обогрева
На трассе в Свердловской области открыли два пункта обогрева из-за снегопада
© Фото : МЧС РФ по Курганской областиМобильный пункт обогрева
© Фото : МЧС РФ по Курганской области
Мобильный пункт обогрева. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Два пункта обогрева открыли на трассе в Свердловской области, где образовалась пробка из-за снегопада, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Из-за снегопада на трассе Екатеринбург – Пермь образовался затор. Пункты обогрева находятся на 320 и 280 километрах автодороги. Водители и пассажиры могут отдохнуть, зарядить гаджеты и согреться чаем", – говорится в сообщении.
Отмечается, что также развернут мобильный комплекс информирования и оповещения людей, спасатели с помощью беспилотников мониторят обстановку.
Сильный снегопад накрыл Екатеринбург и область в ночь на субботу. Наибольшее количество снега за ночь выпало в свердловской Ревде – 30 миллиметров, по последним данным уральского Гидрометцентра, на утро снежный покров там составил 32 сантиметра. В Екатеринбурге за ночь выпало около 9 миллиметров снега, снежный покров вырос до 7 сантиметров. В воскресенье погода в регионе обещает быть благополучной, возможен небольшой снег, уверяют синоптики.
Как уточняла региональная прокуратура, около 74 тысяч человек в 24 населенных пунктах Свердловской области остались без электричества из-за непогоды. Сейчас специалисты восстанавливают энергоснабжение, по данным компании "Россети Урал", подобные последствия снегопада не наблюдались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет.
Из-за гололёда часть трасс в Свердловской области была перекрыта для грузовиков и автобусов. Шесть поездов дальнего следования и четыре пригородных поезда задерживались из-за обледенения проводов на перегонах в Свердловской области, при этом аэропорт "Кольцово" в Екатеринбурге работает в штатном режиме.
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