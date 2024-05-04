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На трассе в Свердловской области открыли два пункта обогрева - РИА Новости, 04.05.2024
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16:31 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/pogoda-1943862804.html
На трассе в Свердловской области открыли два пункта обогрева
На трассе в Свердловской области открыли два пункта обогрева - РИА Новости, 04.05.2024
На трассе в Свердловской области открыли два пункта обогрева
Два пункта обогрева открыли на трассе в Свердловской области, где образовалась пробка из-за снегопада, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T16:31
2024-05-04T16:31
происшествия
свердловская область
екатеринбург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Два пункта обогрева открыли на трассе в Свердловской области, где образовалась пробка из-за снегопада, сообщает пресс-служба МЧС России. "Из-за снегопада на трассе Екатеринбург – Пермь образовался затор. Пункты обогрева находятся на 320 и 280 километрах автодороги. Водители и пассажиры могут отдохнуть, зарядить гаджеты и согреться чаем", – говорится в сообщении. Отмечается, что также развернут мобильный комплекс информирования и оповещения людей, спасатели с помощью беспилотников мониторят обстановку. Сильный снегопад накрыл Екатеринбург и область в ночь на субботу. Наибольшее количество снега за ночь выпало в свердловской Ревде – 30 миллиметров, по последним данным уральского Гидрометцентра, на утро снежный покров там составил 32 сантиметра. В Екатеринбурге за ночь выпало около 9 миллиметров снега, снежный покров вырос до 7 сантиметров. В воскресенье погода в регионе обещает быть благополучной, возможен небольшой снег, уверяют синоптики. Как уточняла региональная прокуратура, около 74 тысяч человек в 24 населенных пунктах Свердловской области остались без электричества из-за непогоды. Сейчас специалисты восстанавливают энергоснабжение, по данным компании "Россети Урал", подобные последствия снегопада не наблюдались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет. Из-за гололёда часть трасс в Свердловской области была перекрыта для грузовиков и автобусов. Шесть поездов дальнего следования и четыре пригородных поезда задерживались из-за обледенения проводов на перегонах в Свердловской области, при этом аэропорт "Кольцово" в Екатеринбурге работает в штатном режиме.
https://ria.ru/20240504/elektrosnabzhenie-1943801043.html
https://ria.ru/20240504/snegopad-1943803588.html
свердловская область
екатеринбург
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происшествия, свердловская область, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Происшествия, Свердловская область, Екатеринбург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
На трассе в Свердловской области открыли два пункта обогрева

На трассе в Свердловской области открыли два пункта обогрева из-за снегопада

© Фото : МЧС РФ по Курганской областиМобильный пункт обогрева
Мобильный пункт обогрева - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© Фото : МЧС РФ по Курганской области
Мобильный пункт обогрева. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Два пункта обогрева открыли на трассе в Свердловской области, где образовалась пробка из-за снегопада, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Из-за снегопада на трассе ЕкатеринбургПермь образовался затор. Пункты обогрева находятся на 320 и 280 километрах автодороги. Водители и пассажиры могут отдохнуть, зарядить гаджеты и согреться чаем", – говорится в сообщении.
Отмечается, что также развернут мобильный комплекс информирования и оповещения людей, спасатели с помощью беспилотников мониторят обстановку.
Сильный снегопад накрыл Екатеринбург и область в ночь на субботу. Наибольшее количество снега за ночь выпало в свердловской Ревде – 30 миллиметров, по последним данным уральского Гидрометцентра, на утро снежный покров там составил 32 сантиметра. В Екатеринбурге за ночь выпало около 9 миллиметров снега, снежный покров вырос до 7 сантиметров. В воскресенье погода в регионе обещает быть благополучной, возможен небольшой снег, уверяют синоптики.
Ремонт линии электропередач - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
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Как уточняла региональная прокуратура, около 74 тысяч человек в 24 населенных пунктах Свердловской области остались без электричества из-за непогоды. Сейчас специалисты восстанавливают энергоснабжение, по данным компании "Россети Урал", подобные последствия снегопада не наблюдались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет.
Из-за гололёда часть трасс в Свердловской области была перекрыта для грузовиков и автобусов. Шесть поездов дальнего следования и четыре пригородных поезда задерживались из-за обледенения проводов на перегонах в Свердловской области, при этом аэропорт "Кольцово" в Екатеринбурге работает в штатном режиме.
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ПроисшествияСвердловская областьЕкатеринбургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гидрометцентр
 
 
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