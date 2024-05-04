https://ria.ru/20240504/pogoda-1943807089.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 04.05.2024

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 14 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T08:56

2024-05-04T08:56

2024-05-04T10:22

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939049581_0:100:3095:1841_1920x0_80_0_0_b1e4323a49b959c9ec58ecb154534ee6.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 14 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Он отметил, что в субботу погоду в столице начал формировать холодный скандинавский антициклон, однако в течение дня управление синоптической ситуацией в регионе постепенно перейдет к приближающемуся с северо-запада теплому атмосферному фронту. "В начале дня небольшая облачность без осадков, в течение дня облаков будет становиться все больше, и вечером облачная с прояснениями погода, местами на севере и западе Московской области, возможно, будут небольшие дожди вечером. Температура воздуха в Москве плюс 12-14 градусов, в Подмосковье от 10 до 15 градусов тепла", - рассказал Леус. Синоптик уточнил, что ветер в регионе будет дуть северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Давление падает, вечером барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20240503/pogoda-1943623578.html

https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода