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Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 04.05.2024
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08:56 04.05.2024 (обновлено: 10:22 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/pogoda-1943807089.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 04.05.2024
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 14 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T08:56
2024-05-04T10:22
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 14 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Он отметил, что в субботу погоду в столице начал формировать холодный скандинавский антициклон, однако в течение дня управление синоптической ситуацией в регионе постепенно перейдет к приближающемуся с северо-запада теплому атмосферному фронту. "В начале дня небольшая облачность без осадков, в течение дня облаков будет становиться все больше, и вечером облачная с прояснениями погода, местами на севере и западе Московской области, возможно, будут небольшие дожди вечером. Температура воздуха в Москве плюс 12-14 градусов, в Подмосковье от 10 до 15 градусов тепла", - рассказал Леус. Синоптик уточнил, что ветер в регионе будет дуть северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Давление падает, вечером барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20240503/pogoda-1943623578.html
https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу

В Москве в субботу ожидается переменная облачность и до 14 градусов тепла

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 14 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Он отметил, что в субботу погоду в столице начал формировать холодный скандинавский антициклон, однако в течение дня управление синоптической ситуацией в регионе постепенно перейдет к приближающемуся с северо-запада теплому атмосферному фронту.
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"В начале дня небольшая облачность без осадков, в течение дня облаков будет становиться все больше, и вечером облачная с прояснениями погода, местами на севере и западе Московской области, возможно, будут небольшие дожди вечером. Температура воздуха в Москве плюс 12-14 градусов, в Подмосковье от 10 до 15 градусов тепла", - рассказал Леус.
Синоптик уточнил, что ветер в регионе будет дуть северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Давление падает, вечером барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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