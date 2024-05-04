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Глава Домодедово и глава Раменского сложили полномочия - РИА Новости, 04.05.2024
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10:06 04.05.2024
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Глава Домодедово и глава Раменского сложили полномочия
Глава Домодедово и глава Раменского сложили полномочия - РИА Новости, 04.05.2024
Глава Домодедово и глава Раменского сложили полномочия
Глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин и глава горокруга Раменское Николай Ханин сообщили, что сложили свои полномочия по управлению подмосковными... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T10:06
2024-05-04T10:06
политика
раменский
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин и глава горокруга Раменское Николай Ханин сообщили, что сложили свои полномочия по управлению подмосковными муниципалитетами. "Сегодня я принял решение покинуть пост главы городского округа Домодедово. Это связано с моим переходом на новое место работы", - отметил Ежокин в своем Telegram-канале. По его словам, временно исполнять полномочия главы Домодедово будет заместитель главы Евгения Хрусталёва, которая состоит в команде почти 10 лет. "Я покидаю пост главы городского округа Раменское, и перехожу на новое место работы. С сегодняшнего дня досрочно слагаю с себя полномочия", - заявил также Ханин в своем Telegram-канале.
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политика, раменский, домодедово (аэропорт)
Политика, Раменский, Домодедово (аэропорт)
Глава Домодедово и глава Раменского сложили полномочия

Главы Домодедово и Раменского сложили полномочия по управлению муниципалитетами

© Depositphotos.com / pressmasterЧиновники
Чиновники - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© Depositphotos.com / pressmaster
Чиновники. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин и глава горокруга Раменское Николай Ханин сообщили, что сложили свои полномочия по управлению подмосковными муниципалитетами.
"Сегодня я принял решение покинуть пост главы городского округа Домодедово. Это связано с моим переходом на новое место работы", - отметил Ежокин в своем Telegram-канале.
По его словам, временно исполнять полномочия главы Домодедово будет заместитель главы Евгения Хрусталёва, которая состоит в команде почти 10 лет.
"Я покидаю пост главы городского округа Раменское, и перехожу на новое место работы. С сегодняшнего дня досрочно слагаю с себя полномочия", - заявил также Ханин в своем Telegram-канале.
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