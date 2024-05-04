https://ria.ru/20240504/podmoskove-1943815298.html

Глава Домодедово и глава Раменского сложили полномочия

Глава Домодедово и глава Раменского сложили полномочия - РИА Новости, 04.05.2024

Глава Домодедово и глава Раменского сложили полномочия

Глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин и глава горокруга Раменское Николай Ханин сообщили, что сложили свои полномочия по управлению подмосковными... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T10:06

2024-05-04T10:06

2024-05-04T10:06

политика

раменский

домодедово (аэропорт)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603593085_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_db20bfd8a8dc91e1293e91b8166ab513.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин и глава горокруга Раменское Николай Ханин сообщили, что сложили свои полномочия по управлению подмосковными муниципалитетами. "Сегодня я принял решение покинуть пост главы городского округа Домодедово. Это связано с моим переходом на новое место работы", - отметил Ежокин в своем Telegram-канале. По его словам, временно исполнять полномочия главы Домодедово будет заместитель главы Евгения Хрусталёва, которая состоит в команде почти 10 лет. "Я покидаю пост главы городского округа Раменское, и перехожу на новое место работы. С сегодняшнего дня досрочно слагаю с себя полномочия", - заявил также Ханин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240125/novosibirsk-1923348751.html

раменский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, раменский, домодедово (аэропорт)