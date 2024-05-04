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Глава Домодедово и глава Раменского сложили полномочия
Глава Домодедово и глава Раменского сложили полномочия - РИА Новости, 04.05.2024
Глава Домодедово и глава Раменского сложили полномочия
Глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин и глава горокруга Раменское Николай Ханин сообщили, что сложили свои полномочия по управлению подмосковными... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T10:06
2024-05-04T10:06
2024-05-04T10:06
политика
раменский
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин и глава горокруга Раменское Николай Ханин сообщили, что сложили свои полномочия по управлению подмосковными муниципалитетами. "Сегодня я принял решение покинуть пост главы городского округа Домодедово. Это связано с моим переходом на новое место работы", - отметил Ежокин в своем Telegram-канале. По его словам, временно исполнять полномочия главы Домодедово будет заместитель главы Евгения Хрусталёва, которая состоит в команде почти 10 лет. "Я покидаю пост главы городского округа Раменское, и перехожу на новое место работы. С сегодняшнего дня досрочно слагаю с себя полномочия", - заявил также Ханин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240125/novosibirsk-1923348751.html
раменский
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, раменский, домодедово (аэропорт)
Политика, Раменский, Домодедово (аэропорт)
Глава Домодедово и глава Раменского сложили полномочия
Главы Домодедово и Раменского сложили полномочия по управлению муниципалитетами