https://ria.ru/20240504/pobeda-1943828452.html

В Приднестровье прошел велопробег в честь Дня Победы

В Приднестровье прошел велопробег в честь Дня Победы - РИА Новости, 04.05.2024

В Приднестровье прошел велопробег в честь Дня Победы

В приднестровском городе Бендеры в субботу прошел велопробег в честь 79-й годовщины Победы советского народа в Великой отечественной войне, сообщил телеканал... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T12:11

2024-05-04T12:11

2024-05-04T12:39

в мире

бендеры

молдавия

ссср

день победы

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ТИРАСПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. В приднестровском городе Бендеры в субботу прошел велопробег в честь 79-й годовщины Победы советского народа в Великой отечественной войне, сообщил телеканал "Первый Приднестровский". Старт был объявлен на площади Освобождения главой госадминистрации города Романом Иванченко. "Девятое мая — это день, который всегда напоминает нам о героизме и самоотверженности наших предков, о тех, кто сражался и погиб за наше будущее. Их подвиг мы чтим и помним. Это – наша общая история и память", - сказал мэр в своем приветственном слове. Дистанция пробега - 15 километров. Любой желающий смог присоединиться. Педали крутили коллективами и целыми семьями. Участие приняли более четырех сотен человек. Самому младшему – 6 лет, самому старшему – 70 лет. На маршруте велопробега по Бендерам были запланированы остановки для возложения цветов - на площади Героев и в парке "Победа" в микрорайоне Ленинском. Финишировали участники в Бендерской крепости. "Это как солдат офицеру отдаёт честь. Вот отдаём честь и вспоминаем погибших в той войне", - сказал один из участников.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240502/pobeda-1943525761.html

https://ria.ru/20240430/motoprobeg-1943173530.html

бендеры

молдавия

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бендеры, молдавия, ссср, день победы