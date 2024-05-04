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В Приднестровье прошел велопробег в честь Дня Победы - РИА Новости, 04.05.2024
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12:11 04.05.2024 (обновлено: 12:39 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/pobeda-1943828452.html
В Приднестровье прошел велопробег в честь Дня Победы
В Приднестровье прошел велопробег в честь Дня Победы - РИА Новости, 04.05.2024
В Приднестровье прошел велопробег в честь Дня Победы
В приднестровском городе Бендеры в субботу прошел велопробег в честь 79-й годовщины Победы советского народа в Великой отечественной войне, сообщил телеканал... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T12:11
2024-05-04T12:39
в мире
бендеры
молдавия
ссср
день победы
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ТИРАСПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. В приднестровском городе Бендеры в субботу прошел велопробег в честь 79-й годовщины Победы советского народа в Великой отечественной войне, сообщил телеканал "Первый Приднестровский". Старт был объявлен на площади Освобождения главой госадминистрации города Романом Иванченко. "Девятое мая — это день, который всегда напоминает нам о героизме и самоотверженности наших предков, о тех, кто сражался и погиб за наше будущее. Их подвиг мы чтим и помним. Это – наша общая история и память", - сказал мэр в своем приветственном слове. Дистанция пробега - 15 километров. Любой желающий смог присоединиться. Педали крутили коллективами и целыми семьями. Участие приняли более четырех сотен человек. Самому младшему – 6 лет, самому старшему – 70 лет. На маршруте велопробега по Бендерам были запланированы остановки для возложения цветов - на площади Героев и в парке "Победа" в микрорайоне Ленинском. Финишировали участники в Бендерской крепости. "Это как солдат офицеру отдаёт честь. Вот отдаём честь и вспоминаем погибших в той войне", - сказал один из участников.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240502/pobeda-1943525761.html
https://ria.ru/20240430/motoprobeg-1943173530.html
бендеры
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в мире, бендеры, молдавия, ссср, день победы
В мире, Бендеры, Молдавия, СССР, День Победы
В Приднестровье прошел велопробег в честь Дня Победы

В Бендерах прошел велопробег в честь 79-й годовщины Победы советского народа

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВелосипед
Велосипед - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ТИРАСПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. В приднестровском городе Бендеры в субботу прошел велопробег в честь 79-й годовщины Победы советского народа в Великой отечественной войне, сообщил телеканал "Первый Приднестровский".
Старт был объявлен на площади Освобождения главой госадминистрации города Романом Иванченко. "Девятое мая — это день, который всегда напоминает нам о героизме и самоотверженности наших предков, о тех, кто сражался и погиб за наше будущее. Их подвиг мы чтим и помним. Это – наша общая история и память", - сказал мэр в своем приветственном слове.
Праздничное оформление к Дню Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
В Москве пройдут патриотические акции в честь Дня Победы
2 мая, 16:57
Дистанция пробега - 15 километров. Любой желающий смог присоединиться. Педали крутили коллективами и целыми семьями. Участие приняли более четырех сотен человек. Самому младшему – 6 лет, самому старшему – 70 лет.
На маршруте велопробега по Бендерам были запланированы остановки для возложения цветов - на площади Героев и в парке "Победа" в микрорайоне Ленинском. Финишировали участники в Бендерской крепости.
"Это как солдат офицеру отдаёт честь. Вот отдаём честь и вспоминаем погибших в той войне", - сказал один из участников.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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В Чехии и Словакии пройдет мотопробег в преддверии Дня Победы
30 апреля, 16:05
 
В миреБендерыМолдавияСССРДень Победы
 
 
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