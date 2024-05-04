https://ria.ru/20240504/pobeda-1943828452.html
В Приднестровье прошел велопробег в честь Дня Победы
В Приднестровье прошел велопробег в честь Дня Победы - РИА Новости, 04.05.2024
В Приднестровье прошел велопробег в честь Дня Победы
В приднестровском городе Бендеры в субботу прошел велопробег в честь 79-й годовщины Победы советского народа в Великой отечественной войне, сообщил телеканал... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T12:11
2024-05-04T12:11
2024-05-04T12:39
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ТИРАСПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. В приднестровском городе Бендеры в субботу прошел велопробег в честь 79-й годовщины Победы советского народа в Великой отечественной войне, сообщил телеканал "Первый Приднестровский". Старт был объявлен на площади Освобождения главой госадминистрации города Романом Иванченко. "Девятое мая — это день, который всегда напоминает нам о героизме и самоотверженности наших предков, о тех, кто сражался и погиб за наше будущее. Их подвиг мы чтим и помним. Это – наша общая история и память", - сказал мэр в своем приветственном слове. Дистанция пробега - 15 километров. Любой желающий смог присоединиться. Педали крутили коллективами и целыми семьями. Участие приняли более четырех сотен человек. Самому младшему – 6 лет, самому старшему – 70 лет. На маршруте велопробега по Бендерам были запланированы остановки для возложения цветов - на площади Героев и в парке "Победа" в микрорайоне Ленинском. Финишировали участники в Бендерской крепости. "Это как солдат офицеру отдаёт честь. Вот отдаём честь и вспоминаем погибших в той войне", - сказал один из участников.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240502/pobeda-1943525761.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бендеры, молдавия, ссср, день победы
В мире, Бендеры, Молдавия, СССР, День Победы
В Приднестровье прошел велопробег в честь Дня Победы
В Бендерах прошел велопробег в честь 79-й годовщины Победы советского народа
ТИРАСПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости.
В приднестровском городе Бендеры в субботу прошел велопробег в честь 79-й годовщины Победы советского народа в Великой отечественной войне, сообщил телеканал "Первый Приднестровский"
.
Старт был объявлен на площади Освобождения главой госадминистрации города Романом Иванченко. "Девятое мая — это день, который всегда напоминает нам о героизме и самоотверженности наших предков, о тех, кто сражался и погиб за наше будущее. Их подвиг мы чтим и помним. Это – наша общая история и память", - сказал мэр в своем приветственном слове.
Дистанция пробега - 15 километров. Любой желающий смог присоединиться. Педали крутили коллективами и целыми семьями. Участие приняли более четырех сотен человек. Самому младшему – 6 лет, самому старшему – 70 лет.
На маршруте велопробега по Бендерам были запланированы остановки для возложения цветов - на площади Героев и в парке "Победа" в микрорайоне Ленинском. Финишировали участники в Бендерской крепости.
"Это как солдат офицеру отдаёт честь. Вот отдаём честь и вспоминаем погибших в той войне", - сказал один из участников.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии
еще в последние годы существования СССР
. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии
. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева
решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.