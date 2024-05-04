https://ria.ru/20240504/pavlyuk-1943870380.html
МВД объявило в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ
МВД объявило в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ - РИА Новости, 04.05.2024
МВД объявило в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ
МВД РФ объявило в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, следует из базы ведомства. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T17:22
2024-05-04T17:22
2024-05-04T17:32
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, следует из базы ведомства."Александр Алексеевич Павлюк, 20.8.1970. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не разглашается.Также в субботу согласно базе МВД РФ был объявлен в розыск Владимир Зеленский, а также экс-президент Украины Петр Порошенко.
https://ria.ru/20240504/sbu-1943854386.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, в мире, украина
Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
МВД объявило в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ
МВД объявило в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ Павлюка