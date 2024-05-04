https://ria.ru/20240504/pavlyuk-1943870380.html

МВД объявило в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ

МВД объявило в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ - РИА Новости, 04.05.2024

МВД объявило в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ

МВД РФ объявило в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, следует из базы ведомства. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T17:22

2024-05-04T17:22

2024-05-04T17:32

россия

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украина

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, следует из базы ведомства."Александр Алексеевич Павлюк, 20.8.1970. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не разглашается.Также в субботу согласно базе МВД РФ был объявлен в розыск Владимир Зеленский, а также экс-президент Украины Петр Порошенко.

https://ria.ru/20240504/sbu-1943854386.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, в мире, украина