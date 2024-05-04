https://ria.ru/20240504/patriarkh-1943844953.html
Патриарх Кирилл призвал женщин не перетруждаться перед Пасхой
Патриарх Кирилл призвал женщин не перетруждаться перед Пасхой - РИА Новости, 04.05.2024
Патриарх Кирилл призвал женщин не перетруждаться перед Пасхой
Женщинам, занимаясь домашними делами, нужно соизмерять свои силы и не перетруждаться, чтобы усталость не омрачила встречу Воскресения Христова, сказал в субботу РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T14:41
2024-05-04T14:41
2024-05-04T14:41
религия
великий пост
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Женщинам, занимаясь домашними делами, нужно соизмерять свои силы и не перетруждаться, чтобы усталость не омрачила встречу Воскресения Христова, сказал в субботу патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после богослужения в храме Христа Спасителя. В этом году в Русской церкви Воскресение Христово встречают 5 мая. Он напомнил, что суббота по еврейскому обычаю - день покоя, "а день субботний в христианском понимании - это день сугубых воспоминаний о подвиге Спасителя, его крестной смерти и о совершенном деле спасения". "С сегодняшним субботним богослужением мы уже вошли в воспоминание о Воскресении Спасителя.… В этот день, конечно, много суеты, и это понятно. Особенно женщины наши хлопочут о приготовлении пасхальной пищи, иногда даже ещё что-то не убрано в доме. Все эти естественные попечения не должны омрачать душевное внутреннее состояние и ни в коем случае не перетруждать наше человеческое естество. Потому что нередко это переутомление отражается раздражением и потерей того состояния, которое должно сопровождать встречу светлого Христова Воскресения", - сказал патриарх Кирилл. По его словам, иногда "хозяйки так умучаются, что уже не до молитвы и не до радости особенной", "поэтому нужно соизмерять свои силы и не превозмогать самих себя в том числе в совершении необходимых дел по домашнему хозяйству". "Мы все должны позаботиться и о сохранении физических сил, чтобы немощь не омрачила встречи со Воскресшим Спасителем, но и нужно не забывать о том, что самые добрые дела становятся таковыми, когда они связаны с оказанием помощи ближнему", - посоветовал патриарх Кирилл. Он напомнил, что в этот день принято навещать тех, кто не может прийти по состоянию здоровья или по каким-то другим обстоятельствам в храм в день Пасхи, чтобы ночью помолиться. "В этот день мы посещаем больных, неимущих, опять-таки тех, кто нуждается в том, чтобы на них излилось человеческое добро, памятуя о той великой добродетели, которую Господь совершил ради нашего спасения", - заключил предстоятель Русской церкви.
https://ria.ru/20240427/vykhodnye-1942793926.html
https://ria.ru/20240504/paskhalnaya-1943742702.html
https://ria.ru/20240504/yaytsa-1865335811.html
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великий пост , патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Великий пост , Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл призвал женщин не перетруждаться перед Пасхой
Патриарх Кирилл призвал женщин не перетруждаться домашними делами перед Пасхой
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Женщинам, занимаясь домашними делами, нужно соизмерять свои силы и не перетруждаться, чтобы усталость не омрачила встречу Воскресения Христова, сказал в субботу патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после богослужения в храме Христа Спасителя.
В этом году в Русской церкви Воскресение Христово встречают 5 мая.
Он напомнил, что суббота по еврейскому обычаю - день покоя, "а день субботний в христианском понимании - это день сугубых воспоминаний о подвиге Спасителя, его крестной смерти и о совершенном деле спасения".
«
"С сегодняшним субботним богослужением мы уже вошли в воспоминание о Воскресении Спасителя.… В этот день, конечно, много суеты, и это понятно. Особенно женщины наши хлопочут о приготовлении пасхальной пищи, иногда даже ещё что-то не убрано в доме. Все эти естественные попечения не должны омрачать душевное внутреннее состояние и ни в коем случае не перетруждать наше человеческое естество. Потому что нередко это переутомление отражается раздражением и потерей того состояния, которое должно сопровождать встречу светлого Христова Воскресения", - сказал патриарх Кирилл.
По его словам, иногда "хозяйки так умучаются, что уже не до молитвы и не до радости особенной", "поэтому нужно соизмерять свои силы и не превозмогать самих себя в том числе в совершении необходимых дел по домашнему хозяйству".
«
"Мы все должны позаботиться и о сохранении физических сил, чтобы немощь не омрачила встречи со Воскресшим Спасителем, но и нужно не забывать о том, что самые добрые дела становятся таковыми, когда они связаны с оказанием помощи ближнему", - посоветовал патриарх Кирилл.
Он напомнил, что в этот день принято навещать тех, кто не может прийти по состоянию здоровья или по каким-то другим обстоятельствам в храм в день Пасхи, чтобы ночью помолиться.
«
"В этот день мы посещаем больных, неимущих, опять-таки тех, кто нуждается в том, чтобы на них излилось человеческое добро, памятуя о той великой добродетели, которую Господь совершил ради нашего спасения", - заключил предстоятель Русской церкви.