https://ria.ru/20240504/paskhalnaya-1943742702.html

Священник рассказал, что будет происходить в храмах в пасхальную ночь

Священник рассказал, что будет происходить в храмах в пасхальную ночь - РИА Новости, 04.05.2024

Священник рассказал, что будет происходить в храмах в пасхальную ночь

Тем, кто имеет возможность, стоит посетить ночное Пасхальное богослужение – это "одно из ярчайших духовных впечатлений, с которыми человек может встретиться в... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T04:30

2024-05-04T04:30

2024-05-04T04:30

религия

иерусалим

россия

иисус христос

русская православная церковь

пасха

религия

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Тем, кто имеет возможность, стоит посетить ночное Пасхальное богослужение – это "одно из ярчайших духовных впечатлений, с которыми человек может встретиться в православной церкви", а перед службой, в субботу днем, стоит отдохнуть, посоветовал глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.В ХРАМ ВЕЧЕРОМ ИЛИ УТРОМВ этом году верующие встречают воскресение Христово 5 мая. Позади – сорокадневный Великий пост – время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику. Подходит к концу и Страстная неделя, посвященная воспоминаниям о событиях последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти."Весьма рекомендую днём в Великую субботу отдохнуть, час-другой поспать, чтобы подкопить силы к ночному пасхальному богослужению. И, конечно, очень советую на Пасху – тем, кому позволяет здоровье, прийти именно ночное богослужение. Неслучайно его переживание является одним из ярчайших духовных впечатлений, с которыми человек может встретиться в Православной Церкви", - сказал РИА Новости отец Максим Козлов.Впрочем, добавил он, во многих храмах служат позднюю – вторую – литургию утром в воскресенье. "На нее приходят как правило те, кому трудно оказаться в храме ночью по возрасту или здоровью, а также родители с маленькими детьми, которым, конечно, разумнее оказаться на утреннем богослужении", - посоветовал протоиерей.ЧТО БУДЕТ В ХРАМАХ ПЕРЕД ПАСХОЙВеликая суббота понимается в Церкви как день покоя, напомнил священник, "Спаситель телесно пребывал во гробе, божеством своим, как всегда, неразлучно был со Отцом и Духом, а душою сошел в ад, чтобы освободить души там пребывавших людей (христиане верят, что Бог существует в трех лицах – Отец, Сын и Святой Дух –ред.)". В течение всей субботы в центре храма стоит плащаница – икона, иногда написанная, иногда шитая, которая изображает Спасителя, лежащего во гробе – к ней подходят и поклоняются верующие люди.Утром в субботу духовенство меняет темные великопостные одеяния на светлые – "как тот ангел в белых блистающих одеждах, которого увидели первые посетители и посетительницы пещеры гроба Спасителя (после Воскресения Христова - ред.)", добавил священник. Также утром служат литургию, на которой читаются 15 паремий – "самых значимых ветхозаветных отрывков, в которых пророчески предсказывается события искупительной жертвы и Воскресения Христова"."Куличи и другую пасхальную еду в храмах освящают после литургии, обычно вне храмового пространства, везде в разное время - надо уточнять в конкретном храме. Как правило, начинают днем в субботу сразу после литургии и до 6 - 8 вечера. Также после литургии в субботу в первой половине дня храмы как правило украшают к ночному богослужению", - рассказал Максим Козлов.Также в субботу - накануне Пасхи именно по юлианскому календарю - происходит чудо схождения Благодатного огня. Он появляется в Иерусалиме, в храме Гроба Господня, который возведен над пространством, где, по преданию, был распят и погребен Иисус Христос. По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. В Россию огонь обычно доставляют к ночному пасхальному патриаршему богослужению в столичном храме Христа Спасителя.НОЧНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ"Пасхальное богослужение по церковному уставу предваряется чтением книги Деяний Апостольских - обычно оно начинается около 9-10 вечера. Верующие могут принять участие в этом богослужении и тоже прочитать отрывки на церковно-славянском. Ночная пасхальная служба начинается в 23-23.30 (в разных храмах по- разному). Сначала - пасхальная полуношница, совсем короткая служба, после этой короткой совершается крестный ход вокруг храма. Крестный ход напоминает о том, что жены-мироносицы пришли помазать тело Иисуса Христа благовонным маслом и первыми узнали о его Воскресении. Как сказано в евангелии, ангел отворил камень от гробницы и возвестил о воскресении спасителя, а потому крестный ход ненадолго останавливается перед закрытыми дверями храма. У врат храма, ещё на улице, первый раз поется тропарь Пасхи "Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав" и первый раз священник приветствует собравшихся возгласом "Христос Воскресе!" - раздаётся ответ "Воистину Воскресе!", - пояснил священник.После, продолжил он, служат утреню праздника Воскресения Христова. "Особенность этой службы - фактически ничего не читается, канон праздника Пасхи поется, и на каждой песне канона - это бывает только в ночь на Пасху - совершается каждение всего храма с многократным приветствием "Христос воскресе!". Также священники на разных песнях канона переодеваются в облачения разных цветов - как указание на то, что весь мир - всем светом, всем цветом - радуется о Воскресении Христовом. Этот обычай утвердился в Церкви в XIX веке", - рассказал глава Учебного комитета РПЦ.В конце пасхальной утрени читается древнее огласительное слово об этом празднике авторства великого святого IV столетия Иоанна Златоуста. "А после служат пасхальную литургию, составленную этим же святым. Она начинается в период от начала второго ночи до половины второго, длится час с лишним, или чуть дольше, если в храме много причащающихся. И только после литургии верующие имеют право разговеться - вкусить скоромной (не постной) еды", - заключил собеседник агентства.Весь период Великого поста и Страстной седмицы, то есть в этом году с 18 марта по 4 мая включительно, те верующие, которые следуют монашескому уставу, отказывались от употребления мяса, яиц, молока и молочных продуктов, алкоголя, а также, за исключением нескольких дней, – от рыбы и морепродуктов. Впрочем, мирянам священники рекомендовали как минимум не есть мяса и молочных продуктов, а также не употреблять алкоголь.

https://ria.ru/20240503/post-1850387242.html

https://ria.ru/20240205/paskha-1784063287.html

https://ria.ru/20240502/ogon-1943440638.html

https://ria.ru/20240503/svechi-1943545972.html

https://ria.ru/20240503/post-1774415801.html

https://ria.ru/20240413/pervozvanskiy-1939653550.html

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Никита Бизин

иерусалим, россия, иисус христос, русская православная церковь, пасха, религия