https://ria.ru/20240504/paskha-1943809402.html

Патриарх Кирилл поздравил верующих с праздником Воскресения Христова

Патриарх Кирилл поздравил верующих с праздником Воскресения Христова - РИА Новости, 04.05.2024

Патриарх Кирилл поздравил верующих с праздником Воскресения Христова

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с грядущим праздником Воскресения Христова и отметил, что осознание Божией любви "дает силы... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T09:11

2024-05-04T09:11

2024-05-04T09:12

религия

великий пост

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с грядущим праздником Воскресения Христова и отметил, что осознание Божией любви "дает силы преодолевать самые тяжелые душевные состояния и трудные обстоятельства", говорится в пасхальном послании патриарха Кирилла к духовенству и мирянам Русской церкви, распространенном его пресс-службой. В этом году в Русской церкви встречают Воскресение Христово 5 мая. "Христос Воскресе! В этих двух жизнеутверждающих словах содержится столько силы, что от них лица людей сияют духовной радостью и буквально преображается окружающая нас действительность… Воплощением, страданием и тридневным восстанием Спаситель обновляет человеческую природу, избавляет нас от власти греха и смерти, отверзает людям врата Небесного Царства и указывает нам путь к единству с Творцом. Именно во Христе, примирившем с Богом мир (2 Кор. 5, 19), все мы имеем возможность получить усыновление и оправдание, обрести вечную жизнь", - написал патриарх Кирилл. По его словам, Воскресение Христово - краеугольный камень православной веры. "Восстание из гроба Спасителя прелагает смерть в бессмертие, печаль – в радость, обречённость – в надежду. На Кресте и в Воскресении нам открывается Бог бесконечной благости и совершенной любви. Осознание этой всепобеждающей любви Божией побуждает нас к благодарности Создателю и даёт силы преодолевать самые тяжёлые душевные состояния и трудные обстоятельства, возвышает над суетой повседневности, помогает исправить прежние ошибки и разрушает уныние, препятствующее нам полноценно жить и духовно развиваться", - рассказал предстоятель Русской церкви. Также, напомнил патриарх Кирилл, Воскресение Христово свидетельствует о грядущем всеобщем воскресении (христиане верят во второе пришествие Христа, всеобщее воскресение мертвых и Страшный - последний - суд Бога над людьми – ред.). "Пусть праздник Воскресения Господа Иисуса будет неизменным напоминанием об этих неложных Божественных обещаниях, дающих нам надежду и силы в самых сложных обстоятельствах. Пусть это торжество вдохновляет всех нас жить в вере и любви, зная, что ни смерть, ни страдания, ни зло не способны одолеть нас, если мы со Христом и во Христе, победившем грех, смерть и всякую неправду. Будем же праздновать Пасху Господню чистотой жизни, благонравием и добрыми делами, дабы, преображаясь в нового человека во Христе и служа Богу живому и истинному, ожидать с небес Сына его, которого Он воскресил из мёртвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева (1 Фес. 1, 9-10). Аминь!" - заключил предстоятель. "По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем… Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь – Он воскрес, как сказал", - повествует о событиях Воскресения Христова Евангелие от Матфея. Таким образом, согласно православному вероучению, с Воскресением Христовым побеждается смерть, а людям открывается перспектива вечной жизни. Накануне в храмах вспоминали сошествие Христа в ад. Как отмечал в одной из проповедей патриарх Московский и вся Руси Кирилл, Спаситель "всех нас освободил от рабства диаволу", ведь "вне зависимости от того, как человек жил в Ветхом Завете, даже праведник и святой не мог войти в Царствие Небесное, отягощенный первородным грехом, но Господь через свои страдания, крестную смерть и Воскресение освободил всех, кто томился, будучи праведником, в объятиях ада, и для всех нас Господь открыл двери рая, двери вечной жизни".

https://ria.ru/20240427/vykhodnye-1942793926.html

https://ria.ru/20240504/kulich-1943797213.html

https://ria.ru/20240504/paskhalnaya-1943742702.html

https://ria.ru/20240429/strastnaya-1943056710.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

великий пост , патриарх кирилл (владимир гундяев)