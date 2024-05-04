В Екатеринбурге отменили репетицию парада
В Екатеринбурге отменили репетицию парада из-за сильного снегопада
Екатеринбург. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Репетицию парада отменили в Екатеринбурге из-за сильного снегопада, который обрушился на город и регион в ночь на субботу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального военного округа.
"Тренировка отменена по погодным условиям, генеральная репетиция состоится 7 мая", – сказал собеседник агентства.
Сильный снегопад накрыл Екатеринбург и область в ночь на субботу. По последним данным уральского Гидрометцентра, наибольшее количество снега за ночь выпало в свердловской Ревде – 30 миллиметров, когда в Екатеринбурге за ночь выпало около 9 миллиметров снега. В воскресенье погода в регионе обещает быть благополучной, возможен лишь небольшой снег, уверяют синоптики. В свою очередь мэрия Екатеринбурга уже назвала обильный майский снегопад в столице Урала "природным ЧС".
Ранее сообщалось, что из-за метели без электроэнергии остались населенные пункты в четырех округах Свердловской области и пригороде Екатеринбурга, сейчас специалисты восстанавливают энергоснабжение. По данным компании "Россети Урал", подобные последствия непогоды не наблюдались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет. Как позже уточняла региональная прокуратура, около 74 тысяч человек в 24-х населенных пунктах Свердловской области остались без электричества.
Из-за гололеда часть трасс в Свердловской области была перекрыта для грузового и пассажирского транспорта. Шесть поездов дальнего следования и четыре пригородных поезда задерживаются из-за обледенения проводов на перегонах в Свердловской области, отмечали в свою очередь в пресс-службе Свердловской железной дороги. При этом аэропорт "Кольцово" в Екатеринбурге работает в штатном режиме.
Россиянам рассказали о погоде летом 2024 года
26 апреля, 16:24