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В Екатеринбурге отменили репетицию парада - РИА Новости, 04.05.2024
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12:39 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/parad-1943831039.html
В Екатеринбурге отменили репетицию парада
В Екатеринбурге отменили репетицию парада - РИА Новости, 04.05.2024
В Екатеринбурге отменили репетицию парада
Репетицию парада отменили в Екатеринбурге из-за сильного снегопада, который обрушился на город и регион в ночь на субботу, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T12:39
2024-05-04T12:39
екатеринбург
свердловская область
ревда
гидрометцентр
свердловская железная дорога
происшествия
день победы
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Репетицию парада отменили в Екатеринбурге из-за сильного снегопада, который обрушился на город и регион в ночь на субботу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального военного округа. "Тренировка отменена по погодным условиям, генеральная репетиция состоится 7 мая", – сказал собеседник агентства. Сильный снегопад накрыл Екатеринбург и область в ночь на субботу. По последним данным уральского Гидрометцентра, наибольшее количество снега за ночь выпало в свердловской Ревде – 30 миллиметров, когда в Екатеринбурге за ночь выпало около 9 миллиметров снега. В воскресенье погода в регионе обещает быть благополучной, возможен лишь небольшой снег, уверяют синоптики. В свою очередь мэрия Екатеринбурга уже назвала обильный майский снегопад в столице Урала "природным ЧС". Ранее сообщалось, что из-за метели без электроэнергии остались населенные пункты в четырех округах Свердловской области и пригороде Екатеринбурга, сейчас специалисты восстанавливают энергоснабжение. По данным компании "Россети Урал", подобные последствия непогоды не наблюдались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет. Как позже уточняла региональная прокуратура, около 74 тысяч человек в 24-х населенных пунктах Свердловской области остались без электричества. Из-за гололеда часть трасс в Свердловской области была перекрыта для грузового и пассажирского транспорта. Шесть поездов дальнего следования и четыре пригородных поезда задерживаются из-за обледенения проводов на перегонах в Свердловской области, отмечали в свою очередь в пресс-службе Свердловской железной дороги. При этом аэропорт "Кольцово" в Екатеринбурге работает в штатном режиме.
https://ria.ru/20240504/trassa-1943806880.html
https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html
екатеринбург
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екатеринбург, свердловская область, ревда, гидрометцентр, свердловская железная дорога, происшествия, день победы
Екатеринбург, Свердловская область, Ревда, Гидрометцентр, Свердловская железная дорога, Происшествия, День Победы
В Екатеринбурге отменили репетицию парада

В Екатеринбурге отменили репетицию парада из-за сильного снегопада

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЕкатеринбург
Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Репетицию парада отменили в Екатеринбурге из-за сильного снегопада, который обрушился на город и регион в ночь на субботу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального военного округа.
"Тренировка отменена по погодным условиям, генеральная репетиция состоится 7 мая", – сказал собеседник агентства.
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Вчера, 08:53
Сильный снегопад накрыл Екатеринбург и область в ночь на субботу. По последним данным уральского Гидрометцентра, наибольшее количество снега за ночь выпало в свердловской Ревде – 30 миллиметров, когда в Екатеринбурге за ночь выпало около 9 миллиметров снега. В воскресенье погода в регионе обещает быть благополучной, возможен лишь небольшой снег, уверяют синоптики. В свою очередь мэрия Екатеринбурга уже назвала обильный майский снегопад в столице Урала "природным ЧС".
Ранее сообщалось, что из-за метели без электроэнергии остались населенные пункты в четырех округах Свердловской области и пригороде Екатеринбурга, сейчас специалисты восстанавливают энергоснабжение. По данным компании "Россети Урал", подобные последствия непогоды не наблюдались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет. Как позже уточняла региональная прокуратура, около 74 тысяч человек в 24-х населенных пунктах Свердловской области остались без электричества.
Из-за гололеда часть трасс в Свердловской области была перекрыта для грузового и пассажирского транспорта. Шесть поездов дальнего следования и четыре пригородных поезда задерживаются из-за обледенения проводов на перегонах в Свердловской области, отмечали в свою очередь в пресс-службе Свердловской железной дороги. При этом аэропорт "Кольцово" в Екатеринбурге работает в штатном режиме.
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