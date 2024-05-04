https://ria.ru/20240504/pamyatnik-1943828228.html

В Подмосковье открыли памятник почтальону времен ВОВ

В Подмосковье открыли памятник почтальону времен ВОВ - РИА Новости, 04.05.2024

В Подмосковье открыли памятник почтальону времен ВОВ

Памятник письмоносице (почтальонке) времен Великой Отечественной войны открыли в подмосковном парке "Патриот", сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T12:07

2024-05-04T12:07

2024-05-04T12:07

россия

патриот

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Памятник письмоносице (почтальонке) времен Великой Отечественной войны открыли в подмосковном парке "Патриот", сообщили в Минобороны России. Скульптурная композиция, выполненная из искусственного камня, является собирательным образом тысяч деревенских женщин - почтальонов времен Великой Отечественной войны. В торжественной церемонии приняли участие военнослужащие и ветераны войск связи, юнармейцы, представители предприятий и организаций почтовой связи. "Событие, по которому мы, причастные к военной почте, сегодня собрались, не может никого оставить равнодушным. Сегодня мы восстанавливаем связь времен - открываем памятник письмоносице (почтальонке), выполнявшей свою нелегкую работу в трудное для страны время - нести родным и близким бойцов долгожданную весточку с фронта", - сказал начальник управления (фельдъегерско-почтовой связи) Главного управления связи Вооруженных сил Российской Федерации полковник Андрей Прикня. В военном ведомстве напомнили, что во времена войны работа письмоносцев в городах, поселках и деревнях была возложена на молодых женщин.

https://ria.ru/20240313/molodogvardeytsy-1932735316.html

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Дарья Буймова

россия, патриот, московская область (подмосковье), общество