https://ria.ru/20240504/pamyatnik-1943828228.html
В Подмосковье открыли памятник почтальону времен ВОВ
В Подмосковье открыли памятник почтальону времен ВОВ - РИА Новости, 04.05.2024
В Подмосковье открыли памятник почтальону времен ВОВ
Памятник письмоносице (почтальонке) времен Великой Отечественной войны открыли в подмосковном парке "Патриот", сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T12:07
2024-05-04T12:07
2024-05-04T12:07
россия
патриот
московская область (подмосковье)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/04/1943827857_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7084f73721808202334d7bd258c274eb.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Памятник письмоносице (почтальонке) времен Великой Отечественной войны открыли в подмосковном парке "Патриот", сообщили в Минобороны России. Скульптурная композиция, выполненная из искусственного камня, является собирательным образом тысяч деревенских женщин - почтальонов времен Великой Отечественной войны. В торжественной церемонии приняли участие военнослужащие и ветераны войск связи, юнармейцы, представители предприятий и организаций почтовой связи. "Событие, по которому мы, причастные к военной почте, сегодня собрались, не может никого оставить равнодушным. Сегодня мы восстанавливаем связь времен - открываем памятник письмоносице (почтальонке), выполнявшей свою нелегкую работу в трудное для страны время - нести родным и близким бойцов долгожданную весточку с фронта", - сказал начальник управления (фельдъегерско-почтовой связи) Главного управления связи Вооруженных сил Российской Федерации полковник Андрей Прикня. В военном ведомстве напомнили, что во времена войны работа письмоносцев в городах, поселках и деревнях была возложена на молодых женщин.
https://ria.ru/20240313/molodogvardeytsy-1932735316.html
https://ria.ru/20240418/pamyatnik-1940702068.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/04/1943827857_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_ae7e83235bab80859af7ee10968bd21c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, патриот, московская область (подмосковье), общество
Россия, Патриот, Московская область (Подмосковье), Общество
В Подмосковье открыли памятник почтальону времен ВОВ
В парке "Патриот" открыли памятник женщинам — почтальонам времен ВОВ
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Памятник письмоносице (почтальонке) времен Великой Отечественной войны открыли в подмосковном парке "Патриот", сообщили в Минобороны России.
Скульптурная композиция, выполненная из искусственного камня, является собирательным образом тысяч деревенских женщин - почтальонов времен Великой Отечественной войны.
В торжественной церемонии приняли участие военнослужащие и ветераны войск связи, юнармейцы, представители предприятий и организаций почтовой связи.
"Событие, по которому мы, причастные к военной почте, сегодня собрались, не может никого оставить равнодушным. Сегодня мы восстанавливаем связь времен - открываем памятник письмоносице (почтальонке), выполнявшей свою нелегкую работу в трудное для страны время - нести родным и близким бойцов долгожданную весточку с фронта", - сказал начальник управления (фельдъегерско-почтовой связи) Главного управления связи Вооруженных сил Российской Федерации полковник Андрей Прикня.
В военном ведомстве напомнили, что во времена войны работа письмоносцев в городах, поселках и деревнях была возложена на молодых женщин.