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В Подмосковье открыли памятник почтальону времен ВОВ - РИА Новости, 04.05.2024
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12:07 04.05.2024
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В Подмосковье открыли памятник почтальону времен ВОВ
В Подмосковье открыли памятник почтальону времен ВОВ - РИА Новости, 04.05.2024
В Подмосковье открыли памятник почтальону времен ВОВ
Памятник письмоносице (почтальонке) времен Великой Отечественной войны открыли в подмосковном парке "Патриот", сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T12:07
2024-05-04T12:07
россия
патриот
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Памятник письмоносице (почтальонке) времен Великой Отечественной войны открыли в подмосковном парке "Патриот", сообщили в Минобороны России. Скульптурная композиция, выполненная из искусственного камня, является собирательным образом тысяч деревенских женщин - почтальонов времен Великой Отечественной войны. В торжественной церемонии приняли участие военнослужащие и ветераны войск связи, юнармейцы, представители предприятий и организаций почтовой связи. "Событие, по которому мы, причастные к военной почте, сегодня собрались, не может никого оставить равнодушным. Сегодня мы восстанавливаем связь времен - открываем памятник письмоносице (почтальонке), выполнявшей свою нелегкую работу в трудное для страны время - нести родным и близким бойцов долгожданную весточку с фронта", - сказал начальник управления (фельдъегерско-почтовой связи) Главного управления связи Вооруженных сил Российской Федерации полковник Андрей Прикня. В военном ведомстве напомнили, что во времена войны работа письмоносцев в городах, поселках и деревнях была возложена на молодых женщин.
https://ria.ru/20240313/molodogvardeytsy-1932735316.html
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россия
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россия, патриот, московская область (подмосковье), общество
Россия, Патриот, Московская область (Подмосковье), Общество
В Подмосковье открыли памятник почтальону времен ВОВ

В парке "Патриот" открыли памятник женщинам — почтальонам времен ВОВ

Памятник женщине на войне, открытый в парке "Патриот"
Памятник женщине на войне, открытый в парке Патриот
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Памятник письмоносице (почтальонке) времен Великой Отечественной войны открыли в подмосковном парке "Патриот", сообщили в Минобороны России.
Скульптурная композиция, выполненная из искусственного камня, является собирательным образом тысяч деревенских женщин - почтальонов времен Великой Отечественной войны.
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В Москве открыли памятник героям-молодогвардейцам
13 марта, 14:40
В торжественной церемонии приняли участие военнослужащие и ветераны войск связи, юнармейцы, представители предприятий и организаций почтовой связи.
"Событие, по которому мы, причастные к военной почте, сегодня собрались, не может никого оставить равнодушным. Сегодня мы восстанавливаем связь времен - открываем памятник письмоносице (почтальонке), выполнявшей свою нелегкую работу в трудное для страны время - нести родным и близким бойцов долгожданную весточку с фронта", - сказал начальник управления (фельдъегерско-почтовой связи) Главного управления связи Вооруженных сил Российской Федерации полковник Андрей Прикня.
В военном ведомстве напомнили, что во времена войны работа письмоносцев в городах, поселках и деревнях была возложена на молодых женщин.
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РоссияПатриотМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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