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Система прорыва. В Германии испугались "ужасающего оружия" России
Система прорыва. В Германии испугались "ужасающего оружия" России - РИА Новости, 04.05.2024
Система прорыва. В Германии испугались "ужасающего оружия" России
У России появилось новое "ужасающее оружие" — усовершенствованная модель тяжелой огнеметной системы ТОС-3, против которой не помогут даже бункеры, утверждает... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T01:35
2024-05-04T01:35
2024-05-04T01:35
в мире
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. У России появилось новое "ужасающее оружие" — усовершенствованная модель тяжелой огнеметной системы ТОС-3, против которой не помогут даже бункеры, утверждает немецкая газета Die Welt.О появлении у России прототипа новой системы говорится в отчетах военных аналитиков, пишет издание. Она считается дальнейшим развитием систем ТОС-1 и ТОС-2."Подробности о точных возможностях нового так называемого тяжелого огнемета пока неизвестны, но ТОС-3, если она вскоре появится на поле боя, может стать самым страшным оружием России в борьбе против Украины", — утверждается в материале.По мнению военных экспертов, появление ТОС-3 должно еще больше повысить мощь российских войск, разрушительная сила ее снарядов превращает систему в "беспощадную" артиллерию прорыва, которой не могут противостоять даже бункеры, пишет газета.Полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер заявил Die Welt, что ТОС-3 является "еще более разрушительной версией" систем ТОС-1 и ТОС-2, и при этом более эффективной благодаря возросшей точности."ТОС-3 способна запускать свои абсолютно смертоносные термобарические снаряды на большее расстояние (чем предыдущие версии. — ред.)", — утверждает офицер.Как ранее рассказал гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным, новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка" очень востребованы в зоне СВО, их серийное производство освоено. В апреле Минобороны России сообщало, что производство огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" в России за 2023 год увеличено в 2,5 раза.
https://ria.ru/20240407/solntsepek-1938357651.html
https://ria.ru/20231226/chemezov-1918322412.html
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в мире, германия, россия, маркус райснер, сергей чемезов, михаил мишустин, ростех, тос-2, тос-1 «буратино», тос-1а "солнцепек"
В мире, Германия, Россия, Маркус Райснер, Сергей Чемезов, Михаил Мишустин, Ростех, ТОС-2, ТОС-1 «Буратино», ТОС-1А "Солнцепек"
Система прорыва. В Германии испугались "ужасающего оружия" России
Welt: у России появилась новая модель ТОС для прорыва обороны