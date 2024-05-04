https://ria.ru/20240504/orenburg-1943876593.html

Губернатор рассказал, какие объекты восстановят в Оренбуржье

Губернатор рассказал, какие объекты восстановят в Оренбуржье - РИА Новости, 04.05.2024

Губернатор рассказал, какие объекты восстановят в Оренбуржье

В Оренбуржье восстановят все разрушенные паводком объекты, в том числе те, что создавались в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T18:14

2024-05-04T18:14

2024-05-04T18:19

оренбургская область

наводнения в россии — 2024

общество

денис паслер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940165457_0:295:3118:2048_1920x0_80_0_0_de445efefda691a603c78da3e14a71de.jpg

УФА, 4 мая - РИА Новости. В Оренбуржье восстановят все разрушенные паводком объекты, в том числе те, что создавались в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своём Telegram-канале."Восстановим все разрушенные объекты, в том числе те, что создавали в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", - написал он.

https://ria.ru/20240502/navodnenie-1943568936.html

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

оренбургская область, наводнения в россии — 2024, общество, денис паслер