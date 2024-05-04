https://ria.ru/20240504/orenburg-1943876593.html
Губернатор рассказал, какие объекты восстановят в Оренбуржье
Губернатор рассказал, какие объекты восстановят в Оренбуржье - РИА Новости, 04.05.2024
Губернатор рассказал, какие объекты восстановят в Оренбуржье
В Оренбуржье восстановят все разрушенные паводком объекты, в том числе те, что создавались в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T18:14
2024-05-04T18:14
2024-05-04T18:19
оренбургская область
наводнения в россии — 2024
общество
денис паслер
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УФА, 4 мая - РИА Новости. В Оренбуржье восстановят все разрушенные паводком объекты, в том числе те, что создавались в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своём Telegram-канале."Восстановим все разрушенные объекты, в том числе те, что создавали в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", - написал он.
https://ria.ru/20240502/navodnenie-1943568936.html
оренбургская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, наводнения в россии — 2024, общество, денис паслер
Оренбургская область, Наводнения в России — 2024, Общество, Денис Паслер
Губернатор рассказал, какие объекты восстановят в Оренбуржье
В Оренбуржье восстановят все разрушенные паводком объекты