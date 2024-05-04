https://ria.ru/20240504/opornye_punkty-1943793784.html

На правом берегу Днепра нанесли огневое поражение опорным пунктам ВСУ

На правом берегу Днепра нанесли огневое поражение опорным пунктам ВСУ - РИА Новости, 04.05.2024

На правом берегу Днепра нанесли огневое поражение опорным пунктам ВСУ

Артиллерийское подразделение группировки войск "Днепр" из РСЗО "Град" нанесло огневое поражение опорным пунктам украинской армии на правом берегу реки в... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T05:02

2024-05-04T05:02

2024-05-04T05:02

херсонская область

россия

днепр (город)

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934408762_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_6ea4bfaf7d6b05984ec2c5d81d15db7c.jpg

ГЕНИЧЕСК, 4 мая - РИА Новости. Артиллерийское подразделение группировки войск "Днепр" из РСЗО "Град" нанесло огневое поражение опорным пунктам украинской армии на правом берегу реки в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Расчет РСЗО БМ-21 "Град", выполняя огневую задачу, уничтожил ряд опорных пунктов украинской армии расположенных на правом берегу Днепра в Херсонской области. Расчеты 122-мм реактивных систем залпового огня "Град" постоянно находятся в полной боевой готовности", - сказали в ведомстве. Корректировка стрельбы ведется в режиме реального времени. В этом бойцам помогают подразделения, оснащенные беспилотными летательными аппаратами. Взаимодействие с разведывательными подразделениями и расчетами БПЛА позволяет уничтожать цели с минимальным расходом боеприпасов.

https://ria.ru/20240425/tank-1942178689.html

херсонская область

россия

днепр (город)

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херсонская область , россия, днепр (город)