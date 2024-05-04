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На правом берегу Днепра нанесли огневое поражение опорным пунктам ВСУ - РИА Новости, 04.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:02 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/opornye_punkty-1943793784.html
На правом берегу Днепра нанесли огневое поражение опорным пунктам ВСУ
На правом берегу Днепра нанесли огневое поражение опорным пунктам ВСУ - РИА Новости, 04.05.2024
На правом берегу Днепра нанесли огневое поражение опорным пунктам ВСУ
Артиллерийское подразделение группировки войск "Днепр" из РСЗО "Град" нанесло огневое поражение опорным пунктам украинской армии на правом берегу реки в... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T05:02
2024-05-04T05:02
херсонская область
россия
днепр (город)
специальная военная операция на украине
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ГЕНИЧЕСК, 4 мая - РИА Новости. Артиллерийское подразделение группировки войск "Днепр" из РСЗО "Град" нанесло огневое поражение опорным пунктам украинской армии на правом берегу реки в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Расчет РСЗО БМ-21 "Град", выполняя огневую задачу, уничтожил ряд опорных пунктов украинской армии расположенных на правом берегу Днепра в Херсонской области. Расчеты 122-мм реактивных систем залпового огня "Град" постоянно находятся в полной боевой готовности", - сказали в ведомстве. Корректировка стрельбы ведется в режиме реального времени. В этом бойцам помогают подразделения, оснащенные беспилотными летательными аппаратами. Взаимодействие с разведывательными подразделениями и расчетами БПЛА позволяет уничтожать цели с минимальным расходом боеприпасов.
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херсонская область
россия
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херсонская область , россия, днепр (город)
Херсонская область , Россия, Днепр (город), Специальная военная операция на Украине
На правом берегу Днепра нанесли огневое поражение опорным пунктам ВСУ

Расчеты РСЗО "Град" уничтожили на правом берегу Днепра опорные пункты ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град" . Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 4 мая - РИА Новости. Артиллерийское подразделение группировки войск "Днепр" из РСЗО "Град" нанесло огневое поражение опорным пунктам украинской армии на правом берегу реки в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Расчет РСЗО БМ-21 "Град", выполняя огневую задачу, уничтожил ряд опорных пунктов украинской армии расположенных на правом берегу Днепра в Херсонской области. Расчеты 122-мм реактивных систем залпового огня "Град" постоянно находятся в полной боевой готовности", - сказали в ведомстве.
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Корректировка стрельбы ведется в режиме реального времени. В этом бойцам помогают подразделения, оснащенные беспилотными летательными аппаратами. Взаимодействие с разведывательными подразделениями и расчетами БПЛА позволяет уничтожать цели с минимальным расходом боеприпасов.
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияДнепр (город)
 
 
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