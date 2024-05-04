https://ria.ru/20240504/opasnost-1943899719.html
В Белгороде отменили предупреждение о ракетной опасности
В Белгороде отменили предупреждение о ракетной опасности - РИА Новости, 04.05.2024
В Белгороде отменили предупреждение о ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале мэрии города. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T21:27
2024-05-04T21:27
2024-05-04T21:30
белгород
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале мэрии города.О ракетной опасности сообщалось в 21.17 мск."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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белгород, происшествия, белгородский район
Белгород, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район
В Белгороде отменили предупреждение о ракетной опасности
В Белгороде отменили предупреждение о ракетной опасности