https://ria.ru/20240504/opasnost-1943899719.html

В Белгороде отменили предупреждение о ракетной опасности

В Белгороде отменили предупреждение о ракетной опасности - РИА Новости, 04.05.2024

В Белгороде отменили предупреждение о ракетной опасности

Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале мэрии города. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T21:27

2024-05-04T21:27

2024-05-04T21:30

белгород

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородский район

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале мэрии города.О ракетной опасности сообщалось в 21.17 мск."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240504/vzryva-1943884860.html

белгород

белгородский район

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белгород, происшествия, белгородский район