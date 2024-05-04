https://ria.ru/20240504/opasnost-1943899104.html

В Белгороде и Белгородском районе звучит сирена ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе звучит сирена ракетной опасности - РИА Новости, 04.05.2024

В Белгороде и Белгородском районе звучит сирена ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T21:19

2024-05-04T21:19

2024-05-04T21:28

белгород

белгородский район

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

происшествия

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице - спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240504/vzryva-1943884860.html

белгород

белгородский район

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белгород, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия