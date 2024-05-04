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В Белгороде и Белгородском районе звучит сирена ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе звучит сирена ракетной опасности - РИА Новости, 04.05.2024
В Белгороде и Белгородском районе звучит сирена ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T21:19
2024-05-04T21:19
2024-05-04T21:28
белгород
белгородский район
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
происшествия
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице - спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - говорится в сообщении.
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белгород
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В Белгороде и Белгородском районе звучит сирена ракетной опасности
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе звучит сирена ракетной опасности