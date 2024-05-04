В Омске 6-летняя девочка выжила после падения с 13 этажа
В Омске 6-летняя девочка выжила, выпав с балкона на 13 этаже
Полицейский автомобиль . Архивное фото
ОМСК, 4 мая - РИА Новости. Маленькая девочка выпала из окна на 13 этаже в Омске и в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу, сообщили в пресс-службе областного УМВД.
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"Сотрудниками полиции предварительно установлено, что около 23.00 родители маленькой омички решили спуститься к подъезду, чтобы забрать велосипеды, которые оставили у дома после дневной прогулки. Дочь уложили спать и предупредили, что быстро вернутся. Дверь на балкон осталась открытой, так как мама пекла куличи и в квартире было очень жарко. Вернувшись, родители поняли, что ребенка дома нет", - сообщили в пресс-службе.
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Сообщение о несчастном случае поступило в полицию из больницы. Медики сообщили сотрудникам полиции, что 6-летний ребенок выпал с балкона квартиры на 13 этаже дома на Бульваре Архитекторов в Омске и доставлен в больницу с тяжелыми травмами.
Девочку, лежавшую на газоне под окнами, нашла мать. Родители вызвали скорую помощь. Сейчас ребенок находится в реанимации, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.
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"Семья характеризуется как благополучная, на учетах в органах внутренних дел не состоит. Сотрудники полиции проводят дальнейшую проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося", - добавили в пресс-службе.
Областная прокуратура взяла расследование случая под свой контроль.
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