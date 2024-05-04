https://ria.ru/20240504/omsk-1943874145.html

В Омске 6-летняя девочка выжила после падения с 13 этажа

В Омске 6-летняя девочка выжила после падения с 13 этажа - РИА Новости, 04.05.2024

В Омске 6-летняя девочка выжила после падения с 13 этажа

Маленькая девочка выпала из окна на 13 этаже в Омске и в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу, сообщили в пресс-службе областного УМВД. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T17:56

2024-05-04T17:56

2024-05-04T17:56

происшествия

омск

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ОМСК, 4 мая - РИА Новости. Маленькая девочка выпала из окна на 13 этаже в Омске и в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу, сообщили в пресс-службе областного УМВД. "Сотрудниками полиции предварительно установлено, что около 23.00 родители маленькой омички решили спуститься к подъезду, чтобы забрать велосипеды, которые оставили у дома после дневной прогулки. Дочь уложили спать и предупредили, что быстро вернутся. Дверь на балкон осталась открытой, так как мама пекла куличи и в квартире было очень жарко. Вернувшись, родители поняли, что ребенка дома нет", - сообщили в пресс-службе. Сообщение о несчастном случае поступило в полицию из больницы. Медики сообщили сотрудникам полиции, что 6-летний ребенок выпал с балкона квартиры на 13 этаже дома на Бульваре Архитекторов в Омске и доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Девочку, лежавшую на газоне под окнами, нашла мать. Родители вызвали скорую помощь. Сейчас ребенок находится в реанимации, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. "Семья характеризуется как благополучная, на учетах в органах внутренних дел не состоит. Сотрудники полиции проводят дальнейшую проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося", - добавили в пресс-службе. Областная прокуратура взяла расследование случая под свой контроль.

https://ria.ru/20231022/rebenok-1904510900.html

https://ria.ru/20231130/okno-1913019684.html

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, омск